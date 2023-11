Il y a la douleur physique et la douleur morale, plus pernicieuse. Le Canadien a quitté le Centre Bell avec la première samedi soir; les Bruins avec la seconde.

C’est un résumé peut-être un peu grossier, mais assez fidèle, de ce duel hautement divertissant remporté 3-2 par le Canadien en prolongation contre l’éternel rival de Boston.

Dans le vestiaire après la rencontre, puis en conférence de presse avec l’entraîneur-chef, il a beaucoup été question de douleur. Parce que le CH a payé le proverbial prix de toutes les manières possibles pour triompher d’un adversaire sur papier largement supérieur. D’un adversaire qu’il n’avait plus vaincu depuis le 5 novembre 2019 et aux mains duquel il s’était incliné dix fois depuis par un pointage combiné de 46 à 19 avec quelques raclées humiliantes au passage.

Brendan Gallagher a montré l’exemple de la seule manière qu’il connaît, soit dans une abnégation de tous les instants qui lui a valu de solides claques au visage du gardien Jeremy Swayman et du très costaud Derek Forbort. Le tout, encaissé dans la joie, le sourire aux lèvres, en continuant de provoquer l’adversaire. L’amour de la douleur.

Il a marqué aussi. Couché par terre, à deux pieds du gardien, après avoir fait dévier un tir.

Il y a eu d’autres sacrifices du Tricolore. D’ultimes sacrifices dans la culture du hockey : le tir bloqué au mépris de sa santé. Pendant un avantage numérique des Bruins à 4 contre 3, Kaiden Guhle s’est jeté devant une frappe violente de David Pastrnak qui l’a atteint directement dans les côtes. Johnathan Kovacevic a fait de même face à Pavel Zacha. Puis lorsque le 4 contre 3 est devenu un 5 contre 3 pendant 1 min. 29 s., Guhle et Christian Dvorak en ont bloqué deux autres.

Résultat : aucun but des Bruins. Pastrnak a vu 11 (!!!) de ses tentatives de tir bloquées par un joueur plutôt que le gardien.

Guhle arborait ses ecchymoses comme des médailles d’honneur et se promettait de les montrer à Juraj Slafkovsky.

Il me le demande , s’est-il expliqué.

L’idée d’offrir son corps comme rempart à un petit objet de caoutchouc voyageant à près de 160 km/h peut effrayer, a admis Guhle. Surtout lorsque Pastrnak s’élance.

Mais au bout du compte, je veux juste bloquer le tir , a-t-il laissé tomber.

Ça fait encore plus mal quand son tir passe. Tu dois faire tout ce que tu peux. Personne ne veut jouer au gardien, mais si tu es là, tu dois bloquer la rondelle. Ça fait mal, mais ça fait du bien en même temps.

L’amour de la douleur, encore.

Le sens du sacrifice a toujours été une valeur sine qua non qu’on pourrait penser innée ou instinctive chez certains joueurs, mais qui pourtant s’apprend. Il y a ceux qui montrent ce qu’il faut faire pour gagner. Et ceux qui suivent. Quand un groupe est en symbiose, il le fait par osmose…et souvent s’impose.

Gagner, ça fait mal. Si tu veux gagner, ça va faire mal.

Samuel Montembeault a préféré éviter ce masochisme (quoique tous les gardiens doivent l’être jusqu’à un certain point). À la fin d’une mêlée avec Gallagher, le gardien des Bruins, Jeremy Swayman, s’est avancé un peu et lui a ouvert grand les bras pour l’inviter à la bagarre. Le Bécancourois de 27 ans est resté de glace.

Il voulait que j’y aille, mais je voulais pas y aller. C’est ça que j’ai dit à Martin [St-Louis]. Je ne frappe pas très fort de toute façon, je pense que la défaite va lui faire plus mal , a lancé le gardien, coquin.

Trois à deux pour le Canadien, d’accord, mais un à zéro pour Montembeault.

Les enseignements de Las Vegas

De l’aveu même de l’entraîneur, le CH a disputé l’un de ses meilleurs matchs en un an et demi contre les Golden Knights de Vegas le 30 octobre, même s’il avait perdu en prolongation. S’en sont suivies trois autres défaites avec des rendements très inégaux.

Une inconstance typique d’une jeune équipe en quête de maturité et de la clé qui lui permettrait d’enchaîner les performances inspirées.

Que l’apprentissage de l’amour de la douleur soit ancré et non pas juste une fulgurance lors d’un match au cours duquel, il faut l’avouer, il est facile de se motiver. Les Bruins, Brad Marchand, un samedi soir. Ç’a beau être un cliché, ce sera toujours plus symbolique qu’un duel de la fin novembre contre les Blue Jackets de Columbus.

C’est notre défi : apprendre de ça. Quand tu laisses les mauvaises habitudes polluer ton jeu, c’est difficile de t’en débarrasser. Ça nous a pris quelques matchs [après la rencontre à Vegas]. Il faut prendre de la maturité comme groupe, le faire plusieurs soirs de suite et en faire notre identité. Et quand on va le faire, on va devenir une très bonne équipe , a assuré Gallagher.

Comment relever ce défi?

C’est de comprendre comment il faut que tu te comportes sur la glace chaque match pour te donner la meilleure chance de gagner. Ça ne garantit pas une victoire, mais tu t’aides beaucoup quand tu es engagé comme ça et que tu comprends que la game sans la rondelle est très importante offensivement et défensivement. Se défendre, ce n’est pas quelque chose qui est le fun, mais ça fait partie du jeu. Il faut que tu le fasses comme si tu es en amour avec ça , a expliqué St-Louis.

L’entraîneur a ensuite spécifié que le match de ses hommes était loin d’être parfait. La LNH a crédité les Montréalais de 23 revirements et s’il s’agit probablement de la statistique la plus approximative dans cette ligue, ça nous apparaissait assez juste samedi soir. Mike Matheson à lui seul en avait commis trois dans les 12 premières minutes du match.

Loin de la perfection, donc. Mais de la combativité, de la hargne, le sens du sacrifice pour le bien commun, l’envie de rejeter des rondelles dans le fond du territoire et de dominer les Bruins physiquement pour s’offrir des chances de marquer.

Ce que le CH a d’ailleurs fait bien mieux que Boston à forces égales. Il l’a doublé avec 10 chances de qualité à 5 contre 5 contre seulement 5 accordées aux rivaux du Massachusetts.

Il est étonnant de voir ce groupe encore en pleine reconstruction obtenir de si bons résultats en ce début de saison. Certains ont peut-être cru qu’il fallait revoir les attentes. Qu’on ne s’y trompe pas, le Canadien est encore en plein développement.

Mais comme l’a dit St-Louis, gagner, ça fait partie du développement aussi .

En rafale

Kaiden Guhle, croyez-le ou non, n’en était qu’au 54e match de sa carrière. Le défenseur a encore une fois démontré l’aplomb d’un vétéran de qualité et s’est offert le premier but gagnant de sa carrière, en prolongation, à son tout premier match contre les Bruins.

L’an dernier, ses blessures l’ont empêché de disputer les trois duels contre Boston. Il a apprécié ce baptême du feu.

C’était une très belle première expérience. On aurait dit un match éliminatoire. Les partisans des Bruins qui applaudissaient fort et nos partisans qui s’assuraient d’être encore plus bruyants. C’était incroyable ce soir. Une bénédiction , a laissé tomber le défenseur de 21 ans.

Guhle a même jugé cette rivalité supérieure à celle entre les Oilers et les Flames. Pour un jeune homme originaire d’Edmonton, ce n’est pas peu dire.

Le réseau Sportsnet a rapporté samedi que le Canadien et Samuel Montembeault avaient amorcé les discussions pour prolonger le contrat du gardien. Montembeault l’a confirmé du bout des lèvres en disant que les négociations venaient juste de commencer et que les deux clans n’étaient pas si proches d’une entente. Il l’a dit avec un gros sourire aux lèvres et l’apparence de quelqu’un qui apprécie les petits cadeaux de la vie en ce moment.

Ouvrir en mode plein écran Samuel Montembeault a reçu la première étoile du match contre les Bruins de Boston, samedi soir. Photo : Reuters / Eric Bolte

Le Québécois a été nommé première étoile du match grâce à ses 25 arrêts, dont quelques-uns spectaculaires.

Pour sa part, le défenseur Jordan Harris n’a pas terminé la rencontre et est évalué sur une base quotidienne, a fait savoir le Canadien après la joute. Le CH n’a que six défenseurs dans sa formation et le Rocket de Laval se trouve présentement à Winnipeg pour y affronter le Moose dimanche et lundi, ce qui, évidemment, complique les choses pour un rappel d’urgence.