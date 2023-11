Série de la rivalité : les Américaines vainquent à nouveau les Canadiennes

Gabrielle Hughes a réussi un doublé, aidant les États-Unis à signer une deuxième victoire dans la Série de la rivalité en vertu d'un gain de 5-2 contre le Canada, samedi.

Britta Curl a inscrit le filet qui a donné l'avance aux Américaines en profitant d'un revirement en deuxième période.

Alex Carpenter a obtenu un but et une aide, Hilary Knight a préparé deux filets et Hannah Bilka a également marqué pour les États-Unis.

Les Américaines ont entamé la Série avec une victoire de 3-1 face aux Canadiennes jeudi à Tempe, en Arizona.

Nicole Hensley a bloqué 23 rondelles pour les championnes du monde en titre, qui n'ont jamais été en retard dans le match.

Laura Stacey, en infériorité numérique, et Jamie Lee Rattray ont marqué du côté canadien. Kristen Campbell a réalisé 19 arrêts.

Le prochain duel de la Série aura lieu le 14 décembre à Kitchener, en Ontario.

La défenseuse canadienne Erin Ambrose s'est blessée à la jambe droite au deuxième vingt et n'est pas revenue au jeu par la suite.