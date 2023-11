Les Carabins battent le Rouge et Or en finale provinciale

Les Carabins de l’Université de Montréal sont les nouveaux champions de la Coupe Dunsmore. Les hommes de Marco Iadeluca ont terrassé les champions en titre, le Rouge et Or, par la marque de 12-6, samedi, au Cepsum de l’Université Montréal.

Une interception retournée pour un touché de Kaylyn St-Cyr a fait la différence entre les deux rivaux historiques du football universitaire québécois.

St-Cyr a ramené le ballon sur une distance de 59 verges pour inscrire le seul majeur de la rencontre. Il a commis un autre larcin plus tard dans la rencontre, aux dépens de François Giguère-Lacasse.

St-Cyr, qui a été nommé le joueur le plus utile de la rencontre, a aidé sa troupe à soulever la Coupe Dunsmore pour une troisième fois lors de ses quatre dernières présences en finale québécoise.

Les Carabins n'ont pas été dominants en attaque, mais ils n'ont pratiquement rien donné au Rouge et Or pour venger leur revers crève-cœur subi l'an dernier, au stade Telus de l'Université Laval. Les Montréalais avaient perdu en raison d'un simple lors du dernier jeu du match.

Les hommes de Marco Iadeluca représenteront le Québec à la Coupe Uteck pour une deuxième fois en trois ans. Ils accueilleront au CEPSUM les Mustang de l'Université Western, qui ont défait les Golden Hawks de l'Université Wilfried-Laurier par la marque de 29-14, plus tôt samedi.

Le quart des Carabins Jonathan Sénécal a complété 18 de ses 26 passes pour des gains aériens de 175 verges. Il a ajouté 29 au sol.

Son vis-à-vis chez le Rouge et Or, Arnaud Desjardins, a réussi 17 de ses 33 tentatives par la voie des airs pour des gains de 149 verges. Il a été victime de trois interceptions.

Duel défensif typique

Les partisans s'attendaient à une bataille défensive de tous les instants entre ces deux rivaux québécois et ils n'ont pas erré. Surtout au premier quart.

Lors de la troisième séquence offensive du match, William Legault a capté une passe de Sénécal, mais il a échappé le ballon. Charles-Alexandre Jacques l'a récupéré pour redonner la possession au Rouge et Or.

Les visiteurs ne l'ont pas eue longtemps. Deux jeux après cet échappé, Édouard Doyon a intercepté une passe de Desjardins. L'attaque des Carabins n'a toutefois pas été en mesure d'en profiter.

Le Rouge et Or a voulu se mettre en marche, mais cette fois, St-Cyr s'est interposé pour intercepter le ballon et filer dans la zone des buts.

La troupe de Glen Constantin a effacé ce revirement en connaissant une bonne séquence à l'attaque. William Tremblay a notamment converti un troisième essai et une verge à franchir pour garder la série offensive en vie. Cette dernière s'est toutefois arrêtée près de la zone des buts des Montréalais et Vincent Blanchard a réduit l'écart grâce à un placement de 17 verges.

Le reste de la mi-temps a une fois de plus été l'affaire des deux défenses. Celle des Carabins, aidée d'un peu d'indiscipline, a cependant repoussé le Rouge et Or jusqu'à sa propre ligne de un en fin de deuxième quart. L'équipe de Québec a décidé d'accorder un touché de sûreté qui a accentué l'avance des Carabins à 9-3 à la mi-temps.

Les deux formations ont tenté de se mettre en marche offensivement au troisième quart, mais malgré quelques jeux de qualité et quelques premiers essais, le pointage est resté inchangé.

Les Carabins ont pu ajouter trois points à leur total lorsqu'un spectaculaire attrapé de Simon Riopel a mis la table pour le placement de 26 verges de Philippe Boyer.

Blanchard a réussi un placement de 35 verges alors qu'il ne restait qu'une vingtaine de secondes à écouler au match, mais le Rouge et Or n'a pu remettre la main sur le ballon lors du botté court.