L’Ontarien Dylan Bibic s’est assuré, samedi, du premier rang au classement général d’endurance de la Ligue des champions de cyclisme sur piste au Lee Valley Velo Park de Londres.

Bibic a terminé au 11e rang de la course par élimination et porte donc son total de la saison à 131 points, devant le Britannique William Tidball (117) et le Belge Jules Hesters (113). Pour s’assurer du titre, le représentant de l’unifolié devait uniquement être parmi les 15 meilleurs du groupe de 18 cyclistes.

Plus tôt dans la journée, Bibic s’était donné une option de choix sur la victoire en se classant 6e de la course scratch.

Cette saison, le cycliste de 20 ans a remporté quatre courses et a même balayé le week-end de compétition au Vélodrome nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, troisième étape sur le circuit.

En août, aux mondiaux de l'UCI de Glasgow, il avait obtenu la médaille d'argent au terme de la course par élimination.

L’autre Canadien au sein de la Ligue des champions, le Trifluvien Mathias Guillemette, clôt la saison au 10e rang avec 64 points.

Lauriane Genest, compatriote de Bibic et Guillemette, avait vu son parcours prendre fin lors des qualifications du keirin féminin, vendredi.