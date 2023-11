Le relais féminin en argent à la Coupe du monde d’Ohibiro

Les Canadiennes Ivanie Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann ont obtenu la médaille d’argent au relais féminin de la Coupe du monde de patinage de vitesse d’Ohibiro, au Japon, samedi.

Il s’agit d’une deuxième médaille canadienne depuis le début de cette Coupe du monde. La veille, Blondin avait triomphé à l’épreuve du départ groupé.

Cette fois, ses deux compatriotes et elle ont franchi la distance nécessaire en 2 min 59 s 25/100, moins de deux secondes derrière les favorites locales japonaises (2:58,03) et 2,04 secondes devant les Néerlandaises (3:01,29).

C'est la première fois depuis l'étape de Nagano en 2019 que le Canada doit se contenter de l'argent dans cette épreuve en Coupe du monde.

Les championnes olympiques en titre avaient auparavant remporté huit médailles d'or de la Coupe du monde d'affilée et quatre titres consécutifs de la Coupe du monde depuis le début de la saison 2020-2021. Elles ne sont pas déçues du résultat de la journée pour autant.

C’est vraiment positif, s’est réjouie Valérie Maltais. À la fin de la course, j’avais encore [de l’énergie]. Ça donne la confiance de dire que nous pouvons faire mieux. Nous nous sommes que fait battre par les Japonaises, c’est très honorable!

Le trio a opté pour une toute nouvelle stratégie en ce début de saison, celle de ne pas échanger les positions de chacune en cours d’épreuve. Maltais était en tête, suivie respectivement de Weidemann et de Blondin.

Nous n’étions pas certaines de ce à quoi s’attendre, a avoué Weidemann. Nous étions nerveuses d’essayer quelque chose de nouveau, mais nous sommes très heureuses du résultat d’aujourd’hui. Nous nous sommes senties puissantes et bien synchronisées.

Plus tôt samedi, Maltais était en action au 1500 m et a terminé l’épreuve en 10e position, avec un chrono de 1:57,76, à 1,2 s de l’Américaine Kimi Goetz et d’une place sur le podium (1:56,56). La championne canadienne sur cette distance n’avait pas pris part aux épreuves internationales l’an dernier.

J’ai vraiment travaillé [le 1500 m] au cours de l’été, a-t-elle indiqué. Je suis vraiment contente de la manière dont je le patine présentement. Je sens que ça peut être de mieux en mieux, j’en ai encore physiquement dans le réservoir.

La Saguenéenne prendra part à l’épreuve du 3000 m, dimanche, pour clore son week-end de Coupe du monde.

Du côté du relais masculin, la formation canadienne masculine composée de Connor Howe, David La Rue et Antoine Gélinas-Beaulieu a fini sixième de la poursuite par équipes chez les hommes avec un temps de 3:45,29.

