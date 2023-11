Trois nouvelles médailles canadiennes au Grand Prix de Chine

Le Canada a ajouté trois médailles, dont deux d’or, à sa récolte au Grand Prix de patinage artistique à Chongqing, en Chine, samedi.

Le duo composé des Ontariens Piper Gilles et Paul Poirier a d’abord profité du programme libre en danse pour remporter l’or, leur cinquième triomphe d'affilée en Grand Prix.

Accompagnés par la trame sonore du film Les Hauts de Hurlevent lors de leur deuxième et dernière prestation, ils ont obtenu un pointage de 126,79 afin de devancer leurs compatriotes Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, premiers après l’étape de danse rythmique. Lajoie et Lagha ont mis la main sur l’argent avec 206,02 points totaux, moins de deux en-deçà de Gilles et Poirier (207,83).

Les Américains Caroline Green et Michael Parsons (188,33) ont complété le podium.

Le duo composé de Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps a ensuite triomphé chez les couples avec un pointage total de 201,48, devant les Italiens Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini (191,00), puis les Chinois Cheng Peng et Lei Wang (178,08).

Après la première de leurs deux présences, vendredi, ils étaient provisoirement premiers au classement général. Ils ont confirmé leur lancée de la veille au programme libre.

6:44 Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps. Photo : USA Today Sport / Anne-Marie Sorvin

Plus tôt samedi, l’Ontarienne de 20 ans Madeline Schizas, a pris le 5e rang au cumulatif des épreuves féminines avec un pointage de 179,58. Les Japonaises Hana Yoshida et Rinka Watanabe ont obtenu le doublé. Schizas était la seule participante canadienne en solo lors de ce Grand Prix.