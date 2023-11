La saison de la LNH est vieille d’un mois et déjà la marmite bout dans quelques marchés. Dans certains cas, les braises sommeillaient et ne demandaient qu’à être remuées, mais dans d’autres, la surprise est totale. Et il y a les belles histoires aussi. Il faut bien équilibrer tout ça.

Petit tour d’horizon des performances des équipes canadiennes en cette saison déjà fuie par sa jeunesse en même temps que son insouciance.

Les Oilers : la débandade

Catastrophe, cataclysme, apocalypse eurent aussi été acceptés.

Voilà les Oilers d’Edmonton au bord du précipice après seulement 12 matchs et 2 victoires (2-9-1). Jeudi soir, comble de l’ignominie, ils se sont inclinés face aux misérables Sharks de San José (2-10-1).

La bande à Connor McDavid défraie la chronique à travers le pays et de réputés chroniqueurs réclament le congédiement de l’entraîneur Jay Woodcroft.

Si un autre entraîneur n’est pas derrière le banc samedi soir à Seattle, vous saurez alors que le directeur général Ken Holland aura abandonné pour cette saison , écrit Mark Spector de Sportsnet.

Bon nombre d’observateurs leur prédisaient la Coupe Stanley avant le début de la saison - mea culpa de l’auteur ici - et les voilà au 31e rang du classement général à l’approche de l’Action de grâces américaine, date à laquelle, comme chacun sait, il ne vaut plus vraiment la peine de jouer le reste de la saison, le portrait éliminatoire étant coulé dans le béton.

C’est une blague, mais pas tant que ça non plus.

L’implacable réalité statistique donne froid dans le dos dans le nord de l’Alberta, un coin où l’on n’a pas nécessairement besoin de chiffres pour frissonner à la base.

Jamais, de mémoire d’homme, n'avions-nous jeté un œil si tôt aux probabilités d’une équipe de participer aux séries; les Oilers poussent tout le monde dans leurs derniers retranchements ces jours-ci (sauf leurs adversaires).

Sports Club Stats estime à 5 % les chances d’Edmonton de se qualifier. Hockey Reference, plus sévère, parle plutôt de 4,3 %, un taux enviable seulement pour un prêt hypothécaire.

Après la défaite à San José, l’attaquant Evander Kane a cité en exemple les Blues de Saint Louis de 2019, derniers de la ligue au 2 janvier et vainqueurs de la Coupe Stanley quelques mois plus tard. C’est précisément quand un de vos joueurs se raccroche à l’exception historique en plus de 100 ans d’existence de la LNH que vous savez que vous êtes enfoncés extrêmement profondément dans les sables mouvants.

Pour résumer ça grossièrement : les gardiens ont coulé les Oilers d’Edmonton. Stuart Skinner et Jack Campbell, renvoyé dans la Ligue américaine cette semaine, ont accordé 15 buts de plus à eux deux que ce qui était attendu en fonction de la qualité des tirs qu’ils ont reçus, selon le site spécialisé Natural Stat Trick. De loin, le pire tandem de la Ligue nationale.

Ouvrir en mode plein écran Jack Campbell (à gauche) et Stuart Skinner (à droite) Photo : Getty Images / Ethan Miller

Les Oilers se cherchent un nouveau gardien et Sportsnet rapportait cette semaine qu’ils auraient eu des conversations avec le Canadien à propos de Jake Allen, sans que le dossier soit allé bien loin.

En plus de ses problèmes devant le filet, Edmonton souffre d’anomalies statistiques autant en attaque qu’en défense. Ils ont obtenu 144 lancers de qualité à 5 contre 5 (au 2e rang dans la ligue) et ont touché la cible 8 fois. Inversement, ils ont permis 90 tirs dangereux et ont accordé 22 buts.

Autrement dit, ils devraient représenter l’équipe la plus prolifique en attaque, mais viennent au 27e rang. Tentant de croire dans ce contexte que la tendance sera renversée, que ce n’est qu’une question de temps. On peut aussi se demander ce qui arrivera si McDavid et Leon Draisaitl connaissent seulement de bonnes saisons au lieu d’être extraordinaires. La profondeur à l’attaque est-elle suffisante? Et cette défense?

Le temps de Woodcroft est compté malgré une fiche de 78-41-13 depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe le 10 février 2022, un jour après l’arrivée en poste de Martin St-Louis. À Edmonton, on a beaucoup critiqué sa refonte du système défensif qui n’a apporté pour l’instant que des résultats négatifs.

Aucun entraîneur ne survit à un marasme du genre, que ce soit justifié ou non.

Les Flames : tout un casse-tête

Il en est moins question parce que leurs voisins albertains sont au bord de l’implosion et aussi parce qu’ils viennent de gagner deux matchs d’affilée (4-7-1), mais la vie n’est pas beaucoup plus rose à Calgary.

Le fiasco de l’an dernier a été attribué à la déconnexion entre l’entraîneur vénérable Darryl Sutter et ses joueurs peu réceptifs à son style abrasif. Ryan Huska, son remplaçant, ne fait guère mieux jusqu’à présent.

Les Flames sont 25e en défense, 25e en attaque, et misent sur une attaque vieillissante et improductive dont les fers de lance ont franchi la trentaine. Il y avait quelque chose de profondément triste à voir Jonathan Huberdeau, la tête entre les jambes, se morfondre et subir l’humiliation d’avoir été cloué au banc pendant toute la troisième période contre les Predators de Nashville. Une stratégie qui a d’ailleurs fonctionné, les Flames marquant trois fois de suite pour l’emporter.

Huberdeau amorce un pacte de 8 ans qui lui rapporte 10,5 millions de dollars annuellement et n’est que l’ombre du fabricant de jeux émérite qu’il était devenu en Floride. Depuis son arrivée en Alberta, il a marqué 17 buts et ajouté 44 passes en 91 matchs. Nazem Kadri, acquis à fort prix sur le marché de l’autonomie, n’a pas beaucoup plus de succès.

Jacob Markstrom, pourtant candidat au trophée Vézina en 2021-2022, a complètement perdu ses repères. Les Flames ont d’ailleurs rappelé le gardien Dustin Wolf de leur filiale de la Ligue américaine. Il devrait avoir sa chance éventuellement.

Comme plusieurs de leurs joueurs clés écoulent leur dernière année de contrat et que l’équipe semble foncer dans le mur pour une deuxième année de suite, le mot reconstruction est évoqué du bout des lèvres.

Un casse-tête majeur. Les Flames partent de loin. Leur banque d’espoirs est mince et leurs lourds contrats sont encombrants et peu attrayants. Ils pourraient commencer à se renflouer un peu en échangeant Elias Lindholm et Noah Hanifin, tous deux libres comme l’air à la fin de l’année. D’ailleurs, si ça continue ainsi, auront-ils seulement le choix?

Les Canucks : l’envolée inattendue

La plus belle force de frappe de toute la Ligue nationale se trouve en ce moment à Vancouver. Qui l’eut cru il y a un mois à peine à quelques heures du lancement de la saison, on vous le demande.

Les Canucks affichent un différentiel de +22 à 5 contre 5. Aucune autre équipe ne s’approche de cette excellence; les Bruins et les Kings, deuxièmes dans le domaine, pointent à +11.

Les chiffres laissent croire que ce rythme est insoutenable, mais les partisans de la Colombie-Britannique ne bouderont pas leur plaisir après huit années de vaches maigres et une seule participation éliminatoire sur la période.

Ouvrir en mode plein écran Quinn Hughes Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Portés par un Thatcher Demko en état de grâce, les voici au 3e rang du classement général (fiche de 10-2-1). Vancouver compte actuellement sur le premier marqueur de la LNH, le défenseur offensif le plus prolifique et le plus solide gardien du circuit Bettman. Le hockey a beau être un sport collectif, il y a là certainement une très bonne base.

Elias Pettersson, donc, trône au sommet des pointeurs avec une récolte de 7 buts et 17 passes en 13 rencontres. Le Suédois doit négocier un nouveau contrat avec l’équipe avant la fin de la saison et l’élan inopiné des Canucks risque de le faire réfléchir si jamais il était tenté d’écouter le chant des sirènes, peu importe sa provenance.

Le nouveau capitaine Quinn Hughes, lui, totalise 21 points, un sommet parmi les défenseurs de la ligue. Surtout, lorsqu’il est sur la glace à forces égales, son équipe a inscrit 18 buts et a cédé seulement 3 fois, de quoi faire taire les critiques sur la porosité de son jeu défensif.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Rien n’indique que les Canucks demeureront l’une des puissances d’ici le mois d’avril, mais les partisans peuvent déjà rêver d’un doux printemps.

Les Maple Leafs : le manque de profondeur

Vendredi soir, deux équipes en partie concoctées par le directeur général Brad Treliving s’affronteront à Toronto : ses anciens Flames face à ses actuels Leafs.

Si le rendement des Flames sert de carte de visite à Treliving, il risque de la garder dans ses poches. Et même s’il n’est pas le grand architecte de l’équipe torontoise, son rapiéçage rapide ne porte pas ses fruits.

Il y a panique en la demeure à Toronto en dépit du fait que l’équipe survit correctement en ce début de campagne avec une fiche de 6-5-2, la même que le Canadien. On la sent tâtonner, certes, elle avance hésitante, mais l’on est encore loin de la catastrophe.

N’empêche, il y a quelques signaux inquiétants. Au premier chef, le manque de profondeur.

Les quatre fabuleux – il s’agit ici du quatuor Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander et John Tavares à qui nous avons attribué l’épithète, ne vous en déplaise – ont marqué 30 buts en 13 rencontres. Un rendement très intéressant. Les 19 autres joueurs réunis en ont réussi… 14.

Il incombe à ces quatre vedettes de faire fonctionner la machine, mais pas non plus de marquer 68 % des buts. C’est un peu indécent. Treliving a offert des contrats à Tyler Bertuzzi, Max Domi et John Klingberg, entre autres, pour répartir le fardeau offensif. Ça ne s’est pas encore matérialisé et c’est l’une des raisons principales qui explique ces fluctuations des Torontois.

Après le mois d’octobre l’an dernier, les rumeurs du congédiement de Sheldon Keefe allaient bon train. Les Leafs jouaient pour ,500 (4-4-2) et plusieurs les croyaient à la dérive. Keefe a déjà redressé la barque. Le fera-t-il à nouveau?

Les Jets : une étonnante force tranquille

Les Jets, dans leur petit coin, sans faire de bruit, ont entamé leur saison du bon pied.

Après quelques saisons houleuses marquées par le départ volontaire de l’entraîneur Paul Maurice, du retrait du titre de capitaine à Blake Wheeler, des rumeurs de zizanie dans le vestiaire, d’un amour courtois avorté avec Barry Trotz et des critiques acerbes à peine voilées de Rick Bowness après leur élimination l’an dernier, le directeur général Kevin Cheveldayoff était en quête de stabilité.

Il y est parvenu.

Il a certes échangé Pierre-Luc Dubois, mais a convaincu son gardien Connor Hellebuyck et l’attaquant Mark Scheifele de rester dans ce coin de pays pas toujours vanté pour ses charmes. Les contrats offerts à ces deux pierres angulaires sont très imposants (sept saisons à une moyenne annuelle de 8,5 millions), mais avait-il seulement le choix?

Difficile de prédire combien de temps encore ce noyau vieillissant pourra rivaliser avec les meilleures équipes de la profession. C’est toutefois ce qu’ils font en ce début d’année. Winnipeg a signé trois gains d’affilée et occupe présentement le troisième rang de la Division centrale (fiche de 7-4-2).

Ouvrir en mode plein écran Connor Hellebuyck et Mark Scheifele Photo : usa today sports / John E. Sokolowski

L’équipe pourrait bien y demeurer d’ailleurs puisqu’il y a plus d’incertitudes que de stabilité dans cette division au-delà des deux puissances que sont les Stars de Dallas et l’Avalanche du Colorado.

Son attaque tourne à plein régime et marque 3,62 buts par match. C’est plus difficile en défense, ce qui, dépendant de l’angle avec lequel on aborde la question, peut presque être perçu comme une bonne chose.

Hellebuyck vit l’un des pires débuts de saison de sa carrière. L’Américain a conservé une moyenne de buts alloués de 2,98 et une efficacité de ,892. Si ça devait se replacer et que les autres ne ralentissaient pas, les Jets resteront dangereux.

Les Sénateurs : mauvais départ, mauvais sort

Qui a le goût de s’acharner sur les Sénateurs? Le sort s’en est déjà chargé.

D’abord, la suspension du centre Shane Pinto qui a enfreint les règles de la LNH par rapport aux paris sportifs. Puis, cette sanction extrêmement sévère et inattendue décrétée par la LNH qui privera les Sens d’un choix de premier tour lors de l’un des trois prochains encans. Il y a les blessures à Thomas Chabot et à Erik Brannstrom. Artem Zub était aussi tombé au combat; il vient d’effectuer un retour au jeu.

Ottawa marque beaucoup de buts et en accorde autant. Encore une fois, il se dégage une impression très nette que le mauvais départ des Sénateurs pourrait bien leur coûter une place en séries même s’ils parvenaient à renverser la vapeur.

Malgré tout, ils ne sont qu’à quatre points du dernier laissez-passer avec un match de plus à disputer que les Leafs. Le portrait n’est peut-être pas aussi sombre qu’il y paraît. Le temps presse pour D.J. Smith et ses joueurs. D’ailleurs, pendant combien de temps le seront-ils encore?