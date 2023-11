L’organisation des Penguins de Pittsburgh procédera au retrait du chandail numéro 68 de Jaromir Jagr, le 18 février prochain, lors de la visite des Kings de Los Angeles.

Jagr a joué dans la LNH pendant plus de deux décennies. Sélectionné parmi les 100 meilleurs joueurs à l’occasion du centenaire du circuit, il a totalisé 766 buts et 1 155 passes en 1 733 matchs.

Il vient au 4e rang pour le nombre de passes et de rencontres disputées. Chris Chelios (26), Gordie Howe (26) et Mark Messier (25) sont les seuls à avoir disputé un plus grand nombre de saisons que lui dans la LNH.

Maintenant âgé de 51 ans, Jagr est toujours un joueur actif avec le club tchèque de Kladno dont il est l’actionnaire depuis la saison 2011-2012.

Seul Wayne Gretzky a amassé plus de points que lui. Aucun autre joueur n’a inscrit autant de buts vainqueurs avec 135.

Choix de premier tour des Penguins (5e au total en 1990), Jagr a joué 860 matchs dans l’uniforme des Penguins, cumulant une fiche de 439 buts et 640 mentions d’aide.

Aux côtés de Mario Lemieux, il a grandement contribué aux conquêtes de la Coupe Stanley par les Penguins en 1991 et 1992. Le 68 ira d'ailleurs rejoindre ceux de Michel Brière (21), Mario Lemieux (66).

Il a également défendu les couleurs des Capitals de Washington, des Rangers de New York, des Flyers de Philadelphie, des Stars de Dallas, des Bruins de Boston, des Devils du New Jersey, des Panthers de la Floride et des Flames de Calgary.

Participant au match des étoiles à 10 reprises, il a remporté le trophée Art-Ross cinq fois, le trophée Ted-Lindsay trois fois, le trophée Hart au terme de la saison 1998-1999, ainsi que le Bill-Masterton en 2015-2016.