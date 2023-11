Benoît Marion et les Argos attendent les Alouettes de pied ferme

TORONTO - Benoît Marion ne se berce pas d’illusions. Même s’il a été repêché par les Alouettes en 2020, puis libéré dès son premier camp professionnel l’année suivante, il n’est pas le préféré des Montréalais.

Assurément, il n’y aura pas d’amis sur le terrain lors de la finale de l’Est entre les deux équipes, samedi après-midi à Toronto.

Je pense que je ne suis pas super aimé de l’autre bord et c’est très correct de camper ce rôle-là, a dit le joueur de ligne défensive des Argonauts en entrevue à Radio-Canada Sports. Ça veut dire que je fais quelque chose de correct quand mes rivaux cherchent à venir me frapper tous les jeux et qu’ils mettent deux gars sur moi. Je connais mon rôle, je connais ma valeur.

Il connaît son rôle, sa valeur et aussi très bien les dirigeants des Alouettes. Il a joué sous les ordres de Danny Maciocia avec les Carabins de l’Université de Montréal. Ce même Maciocia qui l’a repêché, puis libéré avant même la fin de son premier camp professionnel.

Publicité

Chez les Carabins, il a aussi travaillé avec Byron Archambault, aujourd’hui responsable des unités spéciales des Alouettes.

Je sais comment il pense et comment il approche ses réunions, explique le colosse. Je pense que quand tu es quelqu’un de physique et dans la face des autres joueurs comme moi, des fois il y a des personnes qui n’aiment pas beaucoup ça. Je ne vais jamais changer ma façon de jouer ou le joueur que je suis.

Cela dit, Benoît Marion dit n’éprouver aucune rancune envers son ancienne équipe et vivre le parfait bonheur à Toronto. Les Argos, après tout, sont champions en titre de la Coupe Grey et viennent de connaître une saison de 16 victoires contre seulement 2 défaites. Il contribue en défense et au sein des unités spéciales.

Les Argos ont d’ailleurs remporté leurs cinq derniers matchs même s’ils étaient déjà assurés d’accueillir la finale de l’Est à domicile. Écrire que ces matchs n’étaient pas significatifs serait une erreur selon Marion. Et à 1,96 m et 113 kg (6 pi 5 po et 250 lbs), on aurait tendance à lui donner raison sans trop débattre.

On n’a rien changé dans notre préparation, dans la façon dont on étudie l’adversaire et dans notre approche, explique le joueur de ligne défensive. On forme un bon groupe et on a une bonne équipe d’entraîneurs. La clé de notre succès, c’est qu’on n’a jamais voulu regarder plus loin que notre prochain match.

Publicité

On a effectué des rotations avec nos formations, certains joueurs ont sauté des matchs et on a pu mettre notre profondeur à l’épreuve, et notre niveau de jeu n’a pas été affecté. On avait toujours l’objectif de gagner. On a mal amorcé certains matchs, on a surmonté l’adversité et je pense que ça va nous aider. On est bien préparés, reposés et tout le monde est en bonne santé.

Le vent dans les voiles

Jouer pour les Argonauts dans une ville avec une scène sportive aussi bouillonnante que Toronto a longtemps voulu dire jouer dans un relatif anonymat, dans l’ombre des Maple Leafs, des Raptors, des Blue Jays et même de leurs colocataires au BMO Field, le Toronto FC.

Or, les dernières années laissent présager une certaine embellie. Les résultats sur le terrain ont graduellement ramené les spectateurs dans les gradins du stade.

Ouvrir en mode plein écran David Ungerer III des Argonauts de Toronto et Kabion Ento des Alouettes de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Arlyn McAdorey

En 2021, à ma première année, on jouait des matchs parfois devant moins de 10 000 partisans, se rappelle Marion. Je pense qu’on attend plus de 25 000 spectateurs samedi. On sent un engouement dans la ville et de plus en plus de gens s’attachent à nous. On se fait reconnaître un peu plus dans la rue et les gens nous encouragent.

C’est très différent de 2021 et c’est agréable de vivre ça. Il y a une progression sur le terrain, mais aussi dans tout le reste de l’organisation. Ça témoigne de notre saison et de nos ambitions.

Les ambitions sont bien sûr de remporter une deuxième Coupe Grey de suite. Mais d’abord, il faudra battre les Alouettes pour la quatrième fois en autant de matchs cette saison. Au football, battre un rival de division quatre fois la même année, ça peut être compliqué.

C’est difficile de gagner plusieurs fois contre la même équipe parce que tes adversaires connaissant tes tendances, ce que tu aimes faire, mais c’est la même chose pour nous, répond Marion. On a étudié les Alouettes, on sait comment ils veulent nous attaquer et on sait comment on veut les attaquer. L’important dans les éliminatoires c’est de jouer du football physique et discipliné. C’est la clé pour gagner des matchs

On est confiants, mais on sait que toutes les statistiques et nos 16 victoires prennent le bord pour les éliminatoires. On n’accorde pas d’importance à notre fiche, à leur fiche ou au fait qu’on les a battus trois fois cette saison. Ils vont se présenter ici affamés et ils vont donner tout ce qu’ils ont comme nous. Il faut être prêt à dominer chaque jeu.

Lors du dernier match entre les deux équipes, à la mi-septembre, les Argonauts ont gagné 23-20. Ils avaient remporté les deux premiers duels 35-27 et 39-10.

En finale de l’Est l’an dernier, les Argonauts avaient aussi triomphé 34-27.