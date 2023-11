Les basketteuses en fauteuil roulant veulent gagner en mémoire de Maude Jacques

En 2019, au Pérou, l’équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant a triomphé lors du tournoi parapanaméricain. Une bonne partie de la formation sera de retour sur le terrain, à Santiago, pour défendre sa médaille d’or. Mais il manquera un élément important au sein du groupe.

L’une des championnes à Lima, Maude Jacques, est décédée subitement le 8 octobre dernier. La Sherbrookoise de 31 ans était de retour à l’entraînement et se préparait à rejoindre l’équipe pour les derniers préparatifs avant les prochains Jeux parapanaméricains de Santiago, qui s'amorceront dans moins d'une semaine.

Les retrouvailles seront lourdes en émotions.

Maude, c’était une de mes meilleures amies , confie la joueuse Rosalie Lalonde, une de ses coéquipières de longue date avec l’équipe nationale. Ce sera la première fois qu’on sera toutes réunies depuis son départ. Ce sera une importante étape de notre deuil, je pense. Sa présence va nous accompagner là-bas.

Publicité

Élodie Tessier a appris la nouvelle alors qu'elle se trouvait aux États-Unis, à l'Université du Texas, là où elle étudie en ce moment. Il n'y a pas de bonne manière d’apprendre une nouvelle comme ça. J’ai eu beaucoup de chagrin. Ça montre que la vie est fragile et qu’il faut en profiter.

La fédération a mis en place des sessions avec des spécialistes en santé mentale pour venir appuyer ses joueuses. Des séances avec du soutien individuel ont également été offertes aux athlètes.

Le choc a évidemment été dur à encaisser. Élodie Tessier côtoyait Maude Jacques depuis ses débuts sur les parquets. On a commencé nos carrières en même temps. On est dans la même classification. Depuis que je joue au basket, je joue avec elle. Et là, elle revenait. Elle s’était fait couper pour Dubaï (pour les mondiaux), mais elle était de retour pour Lima et j’étais très excitée de la savoir de retour avec nous.

Ouvrir en mode plein écran Maude Jacques en action aux Jeux parapanaméricains de Lima, en 2019 Photo : Gracieuseté : Comité paralympique canadien

Maude Jacques est entrée aux soins intensifs du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke le samedi 7 octobre après avoir contracté une bactérie. Elle est décédée le lendemain matin.

L’entraîneur de l’équipe, Paul Bowes, a appris la nouvelle 48 heures après sa nomination à la tête de l’équipe. C’est terrible. Je venais de parler à Maude, le jeudi d’avant. Elle était très excitée. C’était une jeune femme dynamique, avec plein d’énergie.

C’était une personne qui déplaçait beaucoup d’air. On pouvait toujours s’en remettre à elle, on savait qu’elle allait nous dire la vérité, elle n'allait pas passer par quatre chemins. Elle n'avait pas peur de la confrontation. Elle était capable d’aborder des questions difficiles, mais dans le respect, pour nous faire avancer. J’ai beaucoup de respect pour elle, elle a influencé la personne et la joueuse que je suis aujourd’hui.

Les basketteuses ne manquaient pas de motivation avant cette compétition, dont l’enjeu est extrêmement important pour le programme canadien. Mais elles ont maintenant comme objectif de gagner pour honorer la mémoire de Maude Jacques, qui avait contribué à la conquête de 2019. Et elle devait encore jouer un rôle clé à Santiago, aucun doute là-dessus , explique Paul Bowes, qui sera donc privé d’un élément important dans sa formation lors de la compétition.

Notre objectif, c’est 100 % de gagner là-bas pour elle , lance Élodie Tessier. Elle sera là pour ajouter une bonne dose de motivation , ajoute Rosalie Lalonde.

Les joueuses porteront d’ailleurs un écusson sur leur uniforme pour honorer la mémoire du numéro 9.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant à Tokyo. On y aperçoit notamment Rosalie Lalonde (no 4) et Élodie Tessier (no 5). Photo : Reuters / IVAN ALVARADO

Une année mouvementée

L’équipe féminine de basketball en fauteuil roulant connaissait déjà une année mouvementée avant le décès d’une de ses joueuses.

La sélection canadienne a essuyé des résultats décevants après plusieurs années à dominer sur la scène internationale. Et la formation en est maintenant à son troisième entraîneur en quelques mois seulement.

L'équipe canadienne féminine aux mondiaux 2006 : or

2010 : bronze

2014 : or

2018 : 5e place

2022 : 5e place L'équipe canadienne féminine aux Paralympiques 2000 : or

2004 : bronze

2008 : 5e place

2012 : 6e place

2016 : 5e place

2021 : 5e place

L’instructeur Marc-Antoine Ducharme, en poste depuis 2017, a été relevé de ses fonctions par la fédération sans que l’on ne fournisse les raisons de son départ.

Publicité

Celle qui l’a remplacé, Marni Abbott-Peter, est restée en place seulement quelques semaines avant de démissionner. Et Paul Bowes a été nommé entraîneur le 6 octobre dernier – deux jours avant le décès de Maude Jacques et six semaines avant le début du tournoi parapanaméricain.

Les basketteuses n’ont pas tenu un seul entraînement sur le terrain avec leur nouvel instructeur. Seulement des séances vidéo. Elles partent néanmoins dimanche pour l’Amérique du Sud, et elles auront une semaine d’entraînement et un match amical contre l’Argentine pour s'organiser.

Pas des conditions idéales pour se préparer à une compétition aussi importante que les Jeux parapanaméricains, où une qualification paralympique sera en jeu, en convient Élodie Tessier. Mais cette instabilité ne devrait pas nuire aux performances, selon elle. Ils (les entraîneurs) font du mieux qu’ils peuvent pour reprendre ce que le coach précédent avait laissé, souligne-t-elle. Chaque individu apporte sa touche. Mais oui, c’est beaucoup d’adaptation et de changement. Mais au final, on sait tous jouer au basket. On pourrait congédier le coach, n'avoir aucun coach, et on serait capable de jouer. On doit compter sur nous-mêmes, sur notre rôle.

Des fois, on avait un peu l’impression d’être dans le néant. On commence à construire quelque chose avec une entraîneuse, on lui donne du feedback (de la rétroaction) et finalement, elle ne revient pas. C’est triste, mais on soutient la décision (de Marnie) de quitter. Elle a fait une bonne job après Marc-André, je sais que Paul va faire un bon travail aussi.

Ouvrir en mode plein écran Rosalie Lalonde (à gauche) lors des Jeux de Tokyo Photo : Reuters / KIM KYUNG-HOON

Paul Bowes, qui a longtemps travaillé avec l’équipe masculine de basketball en fauteuil roulant, a aussi agi comme entraîneur invité lors d’une compétition avec l’équipe féminine aux Pays-Bas, en novembre dernier.

C’est un groupe soudé qui se connaît bien, un mélange de vétéranes et de recrues. Ces femmes se connaissent bien et elles sont talentueuses. J’ai hâte de montrer au monde ce qu’on peut faire.

Gagner pour Maude, gagner pour Paris

À Lima, les Canadiennes voudront évidemment défendre leur couronne et terminer en 1re place. Mais ce n’est pas que pour ajouter une médaille à leur voûte aux trophées; c’est que cette médaille d’or s’accompagne d’un laissez-passer automatique pour les Jeux de Paris.

Ça serait énorme, ça nous enlèverait tellement un gros stress , avoue Élodie Tessier.

Ouvrir en mode plein écran Élodie Tessier à Tokyo Photo : AP / Kiichiro Sato

Parce que l’équipe canadienne, championne du monde en 2014 et détentrice de trois médailles d’or paralympiques, n’est pas assurée de sa place aux Jeux de Paris. Loin de là : le Comité international paralympique a réduit le nombre de pays présents à ce tournoi, le faisant passer de 10 à 8. La menace d’un scénario catastrophe existe bel et bien.

C’est certain que c’est un stress ou une pression supplémentaire, admet Élodie Tessier. On s’est placées dans cette situation-là avec notre résultat décevant (une 5e place) aux Championnats du monde. Ça va être une bataille, avec les États-Unis notamment.

Ouvrir en mode plein écran Paul Bowes Photo : Gracieuseté : Basketball fauteuil roulant Canada

La formation doit absolument atteindre la finale pour garder en vie son rêve paralympique. Une médaille d’argent signifierait que l’équipe devrait se rendre au Japon, au printemps, pour prendre part à un tournoi de la dernière chance. Un détour que les Canadiennes veulent absolument éviter.

On doit accueillir cette situation-là positivement, la voir comme une opportunité et non pas comme une pression supplémentaire , indique Paul Bowes.