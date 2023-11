Le duo Lajoie-Lagha 1er après la danse rythmique au GP de Chine

Les Canadiens Marjorie Lajoie et Zachary Lagha occupent le 1er rang provisoire à la suite de la danse rythmique, au Grand Prix de patinage artistique de Chine, vendredi.

Sur l'air de Thriller, de Michael Jackson, le couple a récolté 82,02 points dans cette première étape de la saison.

Les Ontariens Piper Gilles et Paul Poirier sont en 2e position avec 81,04 points, devant les Américains Caroline Green et Michael Parsons (76,07). Le programme libre sera présenté samedi à 1 h 30 ( HNE ).

Radio-Canada Sports webdiffuse le Grand Prix de patinage artistique de Chine. Pour les détails, consultez notre horaire de diffusion.

Chez les couples, la 1re place provisoire est aussi occupée par un duo canadien, celui formé de Deanna Stellato-Dudek et de Maxime Deschamps. Ils ont obtenu 70,39 points pour leur programme court.

Les Italiens Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini (66,33) sont 2es et les Chinois Cheng Peng et Lei Wang (62,91), 3es.

Une Canadienne est en lice en solo. L'Ontarienne Madeline Schizas est 7e après le programme court avec ses 61,53 points.