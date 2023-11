Les Canucks trop forts pour les Sénateurs

Elias Pettersson a marqué un but et ajouté deux aides, Ilya Mikheyev a réussi un doublé et les Canucks de Vancouver ont défait les Sénateurs d'Ottawa 5-2, jeudi.

Avec ses trois points, Pettersson s'est emparé du premier rang des pointeurs de la LNH avec 24 points, alors qu'il est au coeur d'une séquence de sept matchs avec au moins un point.

Brock Boeser et J.T. Miller ont également touché la cible pour les Canucks, qui ont remporté leurs cinq derniers matchs.

Casey DeSmith a effectué 28 arrêts.

Publicité

Drake Batherson et Artem Zub ont fait scintiller la lumière rouge pour les Sénateurs, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres.

Anton Forsberg a cédé cinq fois sur 16 tirs.

Boeser a donné l'avance aux Canucks rapidement, enfilant l'aiguille après 15 secondes en première période.

Filip Hronek a obtenu une mention d'aide sur le jeu pour prolonger sa séquence à huit matchs avec au moins un point.

Zub était de retour dans la formation des Sénateurs après une absence de sept matchs, en raison d'une commotion cérébrale.