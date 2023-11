Le docteur David Mulder en a vu de toutes les couleurs durant les 60 ans qu’il a passées dans l’organisation du Canadien.

À son arrivée, il voyait des joueurs sans casque et à l’équipement minimaliste être victimes de commotions cérébrales et retourner dans le feu de l’action peu de temps après. Puis un jour, des paroles de Jean Béliveau ont marqué son esprit.

« Le point de vue des dirigeants à l’époque était de ramener coûte que coûte les joueurs sur la glace le plus rapidement possible », a raconté le vénérable médecin de 8 5ans dont l’imposante carrière de traumatologue à Montréal a été célébrée par le Canadien, jeudi soir, dans le cadre d’un événement-bénéfice qui a également réuni les joueurs de l’équipe championne de 1993.

La leçon que m’a apprise Jean Béliveau, c’est que je devais toujours faire ce qui était le mieux pour la santé du joueur et éviter de subir les pressions de la direction, des médias, des amateurs ou des séries éliminatoires. C’est probablement le meilleur conseil que j’ai reçu en tant que recrue.

Les joueurs ont enfilé le casque, puis la visière, leurs épaulettes se sont endurcies, mais les cas lourds se sont néanmoins multipliés, en particulier autour du moment où Mulder est devenu le médecin en chef du Canadien, en 1998.

En effet, l’équipe médicale du Tricolore a connu des années particulièrement occupées au tournant des années 2000.

Qu’il s’agisse des vertèbres cervicales fracturées de Brian Savage, de la fracture du larynx de Trent McCleary qui a failli lui coûter la vie, des tendons du poignet que Donald Audette s’est fait sectionner, ou encore du cancer de Saku Koivu, certaines des blessures les plus effarantes qu’on ait vues chez le Canadien se sont produites dans un laps de temps assez restreint.

En 1999-2000, le Tricolore avait manqué un total de 536 joueurs-matchs, un record qu'il avait pratiquement égalé la saison suivante (531), avant de terminer de nouveau au premier rang de la LNH pour le nombre de joueurs-matchs perdus en 2001-02.

De quoi garder le bon docteur occupé.

La victoire de Koivu contre le cancer demeure un fait marquant de ses décennies à l’emploi du Canadien.

C’était tellement un guerrier, et il a livré un si dur combat, s’est souvenu le doc Mulder. Le soir où il est revenu au jeu, il est passé me voir dans le petit bureau attenant à la clinique et il m’a dit ''je suis tellement reconnaissant de revenir sur la glace'' . Puis il est sauté sur la patinoire et a reçu une ovation de plusieurs minutes.

Ça a été un moment inoubliable pour moi.

Un travail jugé par tous

L’homme de 85 ans a décidé de ranger son scalpel et de se retirer du Canadien après deux saisons où l’équipe a de nouveau été la plus hypothéquée de la ligue au chapitre des blessures.

Ça a agacé tout le monde, a convenu Mulder. Se retrouver deux années de suite au premier rang de la LNH pour le nombre d’hommes-matchs perdus n’est pas ce qu’on veut. On cherche toujours ce qui a bien pu expliquer cela et, quand on s’est penché là-dessus, on a jugé que la plupart des blessures étaient légitimes. On ne peut pas empêcher le fait qu’un lancer frappé heurte une jambe ni empêcher une épaule disloquée ou des côtes fracturées.

On s’est également demandé si on avait été en mesure de ramener les joueurs au jeu aussi rapidement que les autres équipes, et on a senti qu’on l’avait probablement fait.

Il n’empêche que le Tricolore a décidé cet été de remercier le thérapeute en chef Graham Rynbend ainsi que le physiothérapeute Donald Balmforth et de modifier le processus par lequel les décisions médicales seraient prises dorénavant. La façon dont qui allait de décider de quoi, et à quelle étape, allait être revue.

La pression populaire était forte.

À mesure que l’attention envers le Canadien s’est exacerbée et qu’elle s’est braquée sur des éléments de plus en plus spécialisés – personne ne devait comptabiliser les joueurs-matchs manqués quand Mulder a joint le Canadien junior, en 1963 – les critiques à l’endroit du personnel médical du CH se sont multipliées. Pour un chirurgien émérite qui n’était pas nécessairement impliqué dans les négociations quotidiennes entre joueurs et thérapeutes pour précipiter ou retarder un retour au jeu, porter le titre de médecin en chef du Canadien avait un côté ingrat, car il venait avec son lot de remises en question.

Inutile de dire que les autres médecins de l’Hôpital général de Montréal ne sont pas jugés de la même façon que ne l’a été le docteur Mulder.

Tout le monde a toujours la bonne réponse et en sait plus que nous, a-t-il ironisé. Je ne dirai pas que nous cachons la vérité, mais nous essayons de donner un portrait réaliste des blessures et le plus honnête nous sommes, le mieux c’est pour tout le monde.

Ouvrir en mode plein écran Carey Price (photo d'archives) Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

La blessure de Carey Price

Dès 2012, le docteur Mulder avait exprimé le souhait de passer le flambeau chez le Tricolore, de sorte que le docteur Vincent Lacroix a pris son relais pendant quatre ans. Mulder a retrouvé son ancien rôle de chirurgien traumatologue jusqu’à ce que le docteur Lacroix quitte l’organisation au terme de la saison 2015-16, une saison marquée par la nébuleuse blessure au genou de Carey Price.

Mulder a ensuite eu un second séjour, de sept ans celui-là, en tant que médecin en chef de l’équipe.

C’était frustrant pour nous et ce l’était doublement pour Price, s’est souvenu Mulder. Il avait deux blessures. D’abord il en avait une au ménisque, c’est-à-dire au cartilage et à l’articulation du genou. On l’a envoyé à New York où le docteur Marx l’a opéré. Mais durant l’intervention chirurgicale, il a découvert que son condyle interne (une masse osseuse à l'extrémité du fémur qui s'articule avec la rotule pour faire bouger le genou, NDLR) avait perdu tout son cartilage. Ça avait la taille d’une pièce de 50 sous (un peu moins de trois centimètres, NDLR). Ç’a été une surprise totale pour nous, et c’est vraiment cela qui a mené à la fin de sa carrière.

Le gardien vedette a eu quelques bonnes saisons par la suite, mais cette blessure créait des problèmes chroniques qui ont finalement incité Price à s’éloigner du hockey en 2022.

Durant ses six décennies à soigner les joueurs du Canadien, Mulder n’a pas seulement été le médecin des joueurs de la formation active. Comme l’a rappelé l’ancien défenseur et directeur général Serge Savard, Mulder et ses anciens collègues, comme les docteurs Douglas Kinnear et Eric Lenczner, avaient pris soin de veiller sur tous ceux qui avaient gravité autour de l’organisation.

Ce sont des gars qui ont fait partie de la grande famille du Canadien, a rappelé Savard. Ils ont non seulement traité les joueurs durant la saison de hockey, ils ont traité leurs familles aussi. Encore aujourd’hui, il y a des anciens du Canadien qui ne jouent plus au hockey depuis 30 ou 40 ans et s’ils ont un problème, tout de suite ils appellent le docteur Mulder. Ces gars-là ont été des médecins de famille pour nous.

À l’extérieur des cadres du hockey, le docteur Mulder a également une feuille de route bien remplie. Il a dirigé la faculté de chirurgie cardiothoracique et la faculté de chirurgie de l’Université McGill, il a été le chirurgien en chef de l’Hôpital Général de Montréal pendant plus de 20 ans et, entre autres honneurs, s’est vu décerner l’Ordre du Canada.

Voilà une carrière bien remplie dont David Mulder se souvient dans les moindres détails… et avec une précision chirurgicale.