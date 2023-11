Les Alouettes se disent prêts pour l’adversité

C’est dans un beau mélange de neige et de « sloche » que les Alouettes ont tenu leur dernier entraînement de l’année à Montréal en préparation pour la finale de l’Est qui les opposera samedi aux Argonauts de Toronto.

S’ils s’entraînent ensemble à nouveau, ce sera à Hamilton, lors de la semaine de la Coupe Grey.

L’entraîneur-chef, Jason Maas était heureux de voir comment ses joueurs ont réagi dans un autre moment d’adversité. On entendait presque le personnage de Marc Messier dans les Les Boys nous parler de la dureté du mental .

Je suis fier des gars et de leur résilience dans un environnement mentalement difficile. C’est une des raisons pour lesquelles je crois en eux , a dit l’entraîneur-chef.

Le vétéran Kristian Matte abondait dans le même sens.

C’est sûr que ça vaut la peine. Côté mental, il faut être fort pour passer à travers de ces pratiques dans la neige. C’est sûr que ce n'est pas facile , a ajouté celui qui s’est entraîné en culottes courtes, comme la plupart de ses compagnons de la ligne offensive.

Contre toute attente

Que ce soit dans les médias ou sur les sites de paris sportifs, les Alouettes sont largement négligés dans cette finale de l’Est.

Sur le site de la Ligue canadienne, un seul analyste sur six a osé choisir l’équipe montréalaise, et la plupart des preneurs aux livres concèdent une priorité de plus de 9 points aux Argonauts.

On aurait pu s’attendre à ce que les Alouettes s’en servent comme élément de motivation, mais il en ont plutôt fait abstraction.

Marc-Antoine Dequoy ne savait pas que les Argonauts étaient favoris par plus de neuf points.

Nous, ça ne nous affecte tellement pas. Je ne pense pas qu’il y ait un gars dans l’équipe qui soit affecté par ça. À l’inverse, je sens une confiance et je sens une situation qui est complètement différente de l’an dernier.

Ça veut dire zéro , a simplement dit Jason Maas. Nous jouons à un bon rythme présentement. Nous jouons bien en équipe et nous jouons l‘un pour l’autre. Nous sommes excités par l'occasion qui se présente à nous et on se fout pas mal de ce que les gens pensent de nous.

Le sage Kristian Matte, dernier membre actif des Alouettes à avoir gagné la Coupe Grey en 2010, a conclu en allant fouiller dans le répertoire de Michel Bergeron.

Pour être le meilleur, il faut battre le meilleur. En ce moment, ce sont eux les meilleurs. Il va falloir prouver des choses cette semaine.