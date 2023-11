Deux événements distincts survenus au début de cette semaine ont soulevé une question fort pertinente quant à l’avenir du sport professionnel nord-américain.

D’ici quelques années, qui pourra encore se payer une équipe?

Mercredi, le site spécialisé en finances du sport, Sportico, publiait son relevé annuel de la valeur des équipes de la LNH. En cette matière, Sportico marche dans les traces du magazine Forbes, qui mesure l’évolution de la valeur des équipes des ligues majeures nord-américaines depuis plusieurs décennies.

Comme d’habitude, Sportico rapporte que la valeur des équipes de la LNH est en forte hausse. À titre d’exemple, les Maple Leafs valent désormais 2,65 milliards, ce qui représente une hausse de 25 % depuis l’an passé. Les Rangers de New York sont quant à eux évalués à 2,45 milliards (+22 %) alors que la valeur du Canadien se serait accrue de 33 % et s’établirait désormais à 2,27 milliards.

Ces chiffres semblent réalistes lorsqu’on tient compte du fait que Michael Andlauer vient de payer 950 millions pour acquérir les Sénateurs d’Ottawa. La concession de la capitale canadienne est pourtant l’un des canards boiteux de la ligue.

Si l’on prend un pas de recul, cela signifie qu’entre le début de la pandémie et aujourd’hui, la valeur collective des équipes de la LNH s’est accrue de près de 10 milliards (+30,9 %). Tout cela pendant que le plafond salarial des joueurs était gelé! Mais cela est un autre sujet.

La plus récente évaluation de Sportico signifie par ailleurs que la valeur des équipes de la LNH s’est multipliée par 5 depuis 2009. Si cette tendance devait se maintenir, les Maple Leafs vaudraient près de 14 milliards en 2037 tandis que la valeur des Rangers et du Canadien oscillerait autour de 13 milliards.

Et on voit mal comment ce scénario pourrait ne pas se réaliser. Depuis plus de soixante ans, l’industrie du sport professionnel n’a-t-elle pas constamment démontré que les récessions, les hausses de taux d’intérêt, l’inflation, les taux de chômage élevés, les guerres et toutes les autres calamités qui affectent les autres secteurs de l’économie n’ont à peu près pas d’effets sur elle?

***

Le sport professionnel est une véritable machine à imprimer de l’argent. Au point où, ces dernières années, des fonds d’investissement ont sollicité la NFL, la NBA, la MLB et la LNH afin de pouvoir obtenir le statut d’investisseurs silencieux au sein de diverses organisations.

Depuis ce temps, à fort prix, ces fonds peuvent ainsi acquérir simultanément une participation minoritaire dans plusieurs équipes d’une même ligue. Toutefois, ces fonds ne sont là que pour faire fructifier leur argent. Ils n’ont pas un mot à dire sur les grandes orientations ou sur les opérations des organisations au sein desquelles elles investissent.

Toujours cette semaine, le propriétaire des Capitals de Washington et des Wizards de Washington (de la NBA), Ted Leonsis, a fait l’objet d’un long et fort intéressant article dans le Washington Post.

L’été dernier, Leonsis a vendu 5 % des parts de son entreprise de sports- spectacle au fonds souverain du Qatar pour la modique somme de 200 millions.

Cette transaction valorisait donc l’entreprise de Leonsis à quelque 4 milliards.

Ce dernier est ainsi devenu le premier propriétaire d’une franchise de sport nord-américaine à s’associer à des intérêts financiers du Moyen-Orient.

La décision de Ted Leonsis soulève évidemment de nombreuses questions éthiques et de vives inquiétudes. Elle survient immédiatement après la prise de contrôle (ou la tentative de prise de contrôle) du monde du golf par le fonds d’investissement souverain d’Arabie saoudite.

Elle accroît par ailleurs une influence sans cesse grandissante de plusieurs pays totalitaires déjà très actifs au sein du mouvement olympique, de la FIFA, de la F1, et d’autres disciplines majeures.

***

Dans cette entrevue au Washington Post, Ted Leonsis a d’abord rejeté toute accusation de sportwashing [le blanchiment par le sport, NDLR]. Le fonds souverain du Qatar est un partenaire silencieux qui ne participe pas aux opérations de ses équipes sportives et qui n’a pas le droit de s’exprimer publiquement au sujet desdites équipes ou de son entreprise, argue-t-il.

Sauf que, dans les faits, les gens savent maintenant que les dirigeants qataris sont considérés comme très fréquentables par les dirigeants de la LNH et de la NBA. Et qu’il leur est possible d’investir au sein de ces ligues malgré le fait que la liberté d’expression dans ce pays est réprimée; que les membres de la communauté LGBTQ+ peuvent y être arrêtés et torturés; que les femmes doivent obtenir l’autorisation d’un tuteur masculin pour étudier, voyager ou se marier; et que les travailleurs étrangers y sont exploités et victimes de violences.

Ce n’est pas anodin.

Or, d’un même souffle, Ted Leonsis prédit qu’on verra surgir de plus en plus d’investisseurs provenant du Moyen-Orient et/ou d’investisseurs institutionnels dans l’univers du sport professionnel nord-américain. Parce que, explique-t-il, le bassin de milliardaires (nord-américains) capables de se payer une équipe est de plus en plus restreint .

Quand on y pense, en comptant la MLS, il y a quelque 155 équipes de sport majeur en Amérique du Nord. On recense environ 1100 milliardaires sur le continent et seulement 250 d’entre eux ont des fortunes évaluées à plus de 5 milliards. Un fort pourcentage d’entre eux n’ont aucun intérêt ou affinité avec le sport - ils ont des affaires plus importantes à gérer - et Leonsis n’a pas tort en soutenant qu’il faut désormais avoir des poches extrêmement creuses - voire abyssales - pour acheter des clubs dans des ligues où la valeur moyenne oscille autour de 2,32 milliards (MLB), 3,85 milliards (NBA) ou 5,1 milliards (NFL).

Vous verrez. Je crois que les autres équipes et les autres ligues vont toutes accueillir des participations financières de fonds de retraite, de fonds de dotation universitaires et de fonds souverains d’investissement pour concocter leur base d’investisseurs , affirme-t-il.

Pour l’instant, les investisseurs comme le fonds souverain du Qatar placent leur argent, ne disent pas un mot et récoltent leurs dividendes. Mais éventuellement, ils feront probablement partie des derniers danseurs présents sur le plancher.

À qui la famille Molson vendra-t-elle le Canadien quand il vaudra 10 ou 13 milliards? C’est une saprée bonne question.