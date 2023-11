Un deuxième départ pour Cayden Primeau

Le gardien Cayden Primeau obtient un deuxième départ cette saison alors que le Canadien affronte jeudi soir les Red Wings à Détroit.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis l’a confirmé en point de presse jeudi.

Le joueur de 24 ans avait défendu la cage du CH le 24 octobre dernier dans une défaite de 2-5 face aux Devils du New Jersey.

C’est Jake Allen qui a obtenu le dernier départ mardi contre le Lightning de Tampa Bay. Le vétéran a toutefois accordé quatre buts en neuf tirs. Il a cédé sa place à Samuel Montembeault qui a réalisé plusieurs beaux arrêts, mais Montréal a quand même perdu la rencontre 3-5.

Dans ce ménage à trois gardiens, Allen et Montembeault ont tous deux disputé six matchs, le vétéran compte trois victoires et le Québécois deux.

Montréal sera de retour au Centre Bell samedi, alors que l’équipe reçoit les Bruins de Boston et dimanche ce sera au tour des Canucks de Vancouver d’être en ville.