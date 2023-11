Paris 2024, la révolte des bouquinistes parisiens

« On veut détruire un trésor national, plus qu’un patrimoine. C’est 450 années d’histoire qui risque de disparaître. »

Ce cri du cœur, c’est celui d'Hubert Bouccara, un libraire de Montmartre et ancien bouquiniste. Joint à Paris, il a expliqué à Radio-Canada Sports le drame qui est en train de se jouer pour des centaines de bouquinistes.

Les bouquinistes, dont la plupart sont mes amis, m’ont demandé de mettre en ligne une pétition. Je trouvais cela naturel de les aider, car j’ai moi-même été bouquiniste durant 15 ans. La Ville de Paris veut détruire un trésor. Aucun dédommagement n'est prévu pour tous ces gens qui n’auront plus de ressources une fois leur boîte démantelée. Et puis, comment vont-ils faire pour les enlever ? Certaines boîtes sont là depuis plus 50 ans et le bois ne tient que par le poids des livres dont la plupart sont anciens. Il va y avoir des pertes patrimoniales incroyables. C’est un désastre annoncé, au nom de quoi ? Une parade sur la Seine !

Le 10 juillet 2023, la Ville de Paris annonce le démantèlement provisoire des célèbres bouquinistes des quais de Seine. Il faut faire place nette pour les Jeux olympiques au nom de la sécurité, car les bouquinistes occuperaient un point névralgique pour la cérémonie d’ouverture et certaines compétitions. C’est la raison invoquée par les autorités parisiennes.

Il n'en fallait pas moins pour qu’une révolte se mette en marche. Quoi de plus naturel pour la ville qui a connu sa célèbre révolution en 1789. La mobilisation a permis à la pétition de récolter à ce jour, plus de 173 000 signatures.

La librairie de Montmartre, La rose de java

Celui qui a été ami durant plus de 10 ans avec le célèbre écrivain Joseph Kessel et le chanteur Georges Brassens est indigné.

Oui j’ai été ami avec Joseph Kessel. Un jour je lui ai dit que serais libraire et jamais il n'en a douté. Quand j'ai ouvert ma librairie, je l’ai surnommée La Rose de Java, du nom d’un de ses livres. À l’époque, il m’a offert le manuscrit du livre que j’ai encore et que je garde précieusement à la maison. Ces livres rares sont ceux que l’on retrouve chez les bouquinistes que l’on veut détruire. On vient de partout dans le monde pour voir ce lieu unique et trouver la perle rare. Et au nom de la sécurité, on veut les enlever. Cela n’a pas de sens.

Sans prendre la peine de reprendre son souffle, Hubert Bouccara ajoute : tous ces gens sont des libraires à ciel ouvert, c’est leur seul emploi. Alors comment vont-ils faire pour vivre si on leur enlève le peu qu'ils ont ? Il y a aussi le danger de perdre tous ces trésors qui sont dans les boîtes des bouquinistes, qui sont fragiles. Ils veulent détruire la vie de tous ces gens ! On veut supprimer ce morceau de patrimoine et c’est injuste.

Pour bien comprendre cette ferveur populaire à l’endroit des bouquinistes, remontons les marches de l’histoire.

Les bouquinistes en 1900

C’est le célèbre Pont-Neuf qui va accueillir les premiers bouquinistes au début du 17e siècle. À l’époque, on retrouve toutes sortes de vendeurs ambulants. Parmi eux, des vendeurs de livres. Au lieu de démonter leurs étals tous les jours, ils vont les mettre dans des boîtes. Cette concurrence ne plaît pas aux libraires. En 1649 on va tenter de les interdire et même de les menacer de prison. Mais rien n’y fit.

Les bouquinistes commencent à recueillir la ferveur populaire et quand les quais de Paris vont être construits, non seulement ils vont s’y installer de manière définitive, mais on va également enterrer la hache de guerre avec les libraires.

Au 19e siècle, une nouvelle menace surgit. Le célèbre Baron Haussmann va avoir l’idée de créer de grands boulevards parisiens, et là encore les bouquinistes vont être menacés d’expulsion.

Une fois de plus, le soutien populaire aura raison du projet Haussmann et les bouquinistes feront dorénavant partie du patrimoine. En 1859, un décret leur donne une réelle légitimité et en 1891, ils auront l’autorisation définitive de laisser leur précieuse marchandise sur les quais dans des boîtiers scellés.

Il existe à l'heure actuelle 220 bouquinistes et 900 boîtes installés surs les quais de la Seine. Les boîtes des bouquinistes qui sont sur le parcours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques entre l'île de la Cité et l'île Saint-Louis sont directement touchées.

Ce vendredi, la ville va faire son premier test sur quelques boîtes pour évaluer la faisabilité d’un déménagement.

Pendant ce temps, Pascal Corseaux, le vice-président de l’Association culturelle des bouquinistes de Paris est lui aussi révolté. Ce sont 400 à 600 boîtes qui doivent être démantelées entre le 13 et le 18 juillet 2024.

Livres anciens

Les raisons invoquées par les autorités parisiennes, qu'elles soient de nature sécuritaire pour des risques d'attentats ou tout simplement que les boîtes risquent de gêner les spectateurs, n’ont aucun sens. Et je l’affirme, il n’y aura aucun dédommagement en cas de déménagement des boîtes. Nous ne comprenons pas l’intervention des autorités, d’autant que les bouquinistes ont déjà franchi une étape dans leur reconnaissance d’être inscrits au patrimoine de l’UNESCO. Les bouquinistes sont maintenant inscrits officiellement au patrimoine immatériel et culturel français.

Dans certains cas, les boîtes, en plus des trésors qu’elles renferment, sont elles-mêmes historiques. Par exemple, celle de Pascal Corseaux aurait plus de 60 ans. Pour le bouquiniste, non seulement le déménagement de tous les livres et des gravures est périlleux, mais celui des boîtes l’est encore plus.

Tout d’abord chaque boîte est différente. Mais pour certaines, elles sont aussi très fragiles. Un déménagement pourrait être fatal, car elles sont aussi friables que les armoires d’une certaine grande marque dont je préfère taire le nom.

Les bouquinistes parisiens

De très grandes personnalités se sont élevées contre le déménagement des bouquinistes. Des anciens ministres, des écrivains, des philosophes et même les quatre grandes académies, dont l’Académie française. Quand on lui dit que depuis le 17e siècle les bouquinistes ont toujours résisté à leur expulsion, Pascal Corseaux est convaincu que les autorités sont maintenant sous pression.

Nous ne sommes pas des révolutionnaires, mais tout le monde est contre ce projet. Quand vous avez les grandes académies sur le dos, la presse internationale et française sur le dos, les télévisions sur le dos, et qui depuis quatre mois parlent de nous, je pense que vous êtes déjà sous pression , déclare le bouquiniste, un sourire aux lèvres.

Nous ne lâcherons pas et s’il faut aller devant la justice, nous irons faire valoir nos droits.

On l’aura compris les bouquinistes parisiens ne veulent pas voir disparaître leur patrimoine. Pour trouver un compromis, les autorités parisiennes ont proposé de les déménager à la Bastille. Ce qui a été unanimement refusé. En même temps, les envoyer à la Bastille c’est un peu maladroit, car c'est précisément là qu'une certaine révolution a eu lieu en 1789.