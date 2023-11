Hilary Knight a marqué un but et a ajouté une aide, Aerin Frankel a repoussé 35 rondelles et la formation américaine féminine a vaincu les Canadiennes 3-1 pour amorcer la Série de la rivalité 2023-2024 avec une victoire, mercredi.

Il s'agissait d'un premier match entre les deux formations nationales depuis la finale des Championnats du monde de hockey féminin, que les États-Unis avaient remportée 6-3, en avril.

Le Canada a connu un excellent départ lors du premier match de cette série de sept, mais Frankel a effectué plusieurs arrêts difficiles pour empêcher les Canadiennes de s'inscrire au tableau.

Knight a été la première joueuse à toucher la cible dans la rencontre. Elle y est parvenue alors qu'il ne restait que huit secondes à écouler en première période.

Brianne Jenner a ensuite créé l'égalité au Mullett Arena, le domicile des Coyotes de l'Arizona dans la LNH .

Taylor Heise a brisé l'égalité en profitant d'un relais par-derrière de Hilary Knight avec 16:32 à jouer en troisième période. La gardienne Emerance Maschmeyer a tout tenté en plongeant, mais elle n'a pas été en mesure de bloquer la rondelle.

Alex Carpenter a ensuite inscrit le but d'assurance alors qu'il ne restait que 80 secondes au cadran. Maschmeyer cédait une troisième fois, elle qui a fait face à 27 tirs.

Le prochain match aura lieu samedi après-midi, à Los Angeles. Les joueuses se dirigeront ensuite vers les camps d'entraînement en vue de la première saison de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

La Série de la rivalité est une compétition qui se déroule chaque année entre les deux pays d'Amérique du Nord.

Les deux équipes traverseront au nord de la frontière pour deux parties à Kitchener et à Sarnia, en décembre. La série se conclura avec trois rencontres à Saskatoon, à Regina et à St. Paul, au Minnesota, en février.