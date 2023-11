Dès l’annonce que les Jeux olympiques de 2024 étaient attribués à Paris, ma première question fut de savoir où se déroulera la compétition de surf.

La France est déjà bien réputée dans le monde du surf grâce à l’événement annuel de la World Surf League à Hossegor. Les vagues à cet endroit offrent un spectacle extraordinaire, car les rouleaux déferlent à quelques mètres de la plage. Il semblait logique que les Jeux olympiques de surf se tiennent ici, à seulement 700 kilomètres de Paris, juste au nord de Biarritz.

Mais, coup de théâtre, on annonce que les épreuves de surf se tiendront à plus de 15 000 km de Paris, en Polynésie française, sur l’île de Tahiti. Les néophytes de la discipline ont crié à l’absurdité de cette idée, tandis que les passionnés l’ont acclamée. Tahiti, grâce à son récif unique, est l’hôte de l’un des événements de surf les plus mythiques au monde, avec la vague de Teahupo’o. Si ça ne vous dit rien, prenez une minute pour visionner cette vidéo.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Vous comprenez maintenant pourquoi la planète surf est si enthousiaste à l’idée de voir les meilleurs surfeurs au monde défier cette vague pour remporter un titre olympique.

Cependant, comme trop souvent dans le monde de l'olympisme, les idées grandioses, voire démesurées, de certains membres ont fini par ternir un projet pourtant magnifique.

Il faut comprendre que Tahiti est une île minuscule, habitée par une communauté de moins de 200 000 résidents, en grande majorité des Maohis, le peuple autochtone polynésien. Vivant au cœur d’un environnement d’une beauté tout aussi grande que sa précarité, les Maohis sont les gardiens dévoués de la nature qui les entoure.

Teahupo’o est une petite communauté située au sud de Tahiti, sans aucun hôtel. Lorsque la World Surf League arrive au village pour son événement annuel, ce sont les habitants qui ouvrent leurs portes aux surfeurs et leurs équipes. Oui oui, comme pour un tournoi de hockey pee-wee. Vedette ou pas, millionnaire ou pas, les surfeurs se fondent avec respect dans cette communauté où la préservation de la nature est une valeur commune.

Revenons maintenant aux idées farfelues émises par le comité organisateur des Jeux de Paris.

Bien sûr, il fallait trouver une solution pour loger les milliers de personnes qui viendront pour l’organisation et la couverture médiatique, même si ce n’est que pour trois jours de compétitions. Une de leurs idées était de construire un immeuble sur des terres agricoles de l’autre côté de la rivière, avec un pont en prime. Une proposition qui a profondément choqué les Maohis. Un immeuble et un pont pour un événement de si courte durée? Il fallait vraiment être déconnecté pour envisager une telle chose.

Heureusement la pression populaire a rapidement mis fin à ce projet.

Il était indispensable de trouver une solution pour accueillir un afflux de personnes dix fois supérieur à la compétition de surf habituelle. Les résidents de Teahupo’o peuvent offrir environ 180 chambres, alors qu’il en faudra plus de 300 pour les JO. Et on ne parle ici que pour le personnel accrédité; organisateurs, bénévoles et médias. Les athlètes et les entraîneurs seront logés au large, sur des bateaux.

J’ai aussi entendu dire que certains athlètes habitués de Teahupo’o resteront discrètement dans leurs familles d’accueil avec lesquelles ils ont justement développé des liens familiaux.

Maintenant que le comité organisateur a fait un premier faux pas, créant ainsi des tensions encore palpables, voilà que fait surface une autre idée complètement insensée. À dix mois des Jeux, on veut construire une structure semi-permanente pour les juges et officiels, directement sur le récif.

Vous avez bien lu, on envisage de forer douze plots en béton armé dans le corail et de creuser des canalisations qui traverseront le lagon sur plus de 800 mètres. Et comme si ce n’était pas assez, on veut y mettre un système sanitaire et de climatisation.

Voilà pourquoi circule depuis quelques jours une pétition menée par la communauté locale et supportée par la communauté de surf tout entière, afin de préserver l’environnement et de continuer à utiliser la structure en bois temporaire qui a fait ses preuves lors de cet événement mythique.

Ouvrir en mode plein écran La tour en bois des juges des épreuves de surf à Teahupoo ne semble pas aux normes exigées par le comité d'organisation des JO de 2024. Photo : Getty Images / Ryan Pierse

Teahupo’o est notre Wimbledon, notre Kitzbühel, notre St-Andrews, notre Alpe d’Huez, notre Monaco. On ne touche pas à ces icônes, d’autant plus que ces événements se déroulent parfaitement sans les JO.

Si le mouvement olympique voulait regagner notre confiance perdue depuis Sotchi 2014, disons qu’on a manqué une belle opportunité de nous montrer que le mouvement se soucie réellement de l’environnement et du bien-être des peuples.

Suite à cette pression populaire, le comité organisateur devra sûrement faire demi-tour une fois de plus, mais le pont avec le cœur des Maohis n'est jamais endommagé. Une occasion manquée, pour une si belle idée.