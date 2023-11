Athlètes trans : une politique approuvée à Boxe Canada avant les Fêtes ?

Vendredi dernier, le directeur général de Boxe Canada, Christopher Lindsay, soulevait à Radio-Canada Sports « l’urgence » d’avoir une politique concernant les athlètes trans. Un sentiment provoqué par les événements survenus à Victoriaville à la fin octobre.

Le message de Christopher Lindsay semble avoir été entendu. Le C. A. de Boxe Canada a travaillé sur une ébauche d’une telle politique, [aujourd'hui] , a répondu le directeur général de la fédération par courriel, mercredi.

L’ébauche de cette politique sera envoyée aux provinces et celles-ci auront l’occasion d'en discuter à la prochaine assemblée générale annuelle, le 9 décembre. Après cette assemblée, le C. A. de Boxe Canada se réunira pour voter pour l’approbation, ou non, de la politique , a précisé Christopher Lindsay

Un délai auquel se plie le directeur général de l'organisme qui chapeaute la boxe au pays, qui souhaite que les choses bougent – et rapidement.

Boxe Canada détient en sa possession cette ébauche depuis quelques semaines, mais le C. A. tarde à l’approuver, étant donné la nature complexe du dossier.

C’est un sujet polarisant, mais il y a beaucoup de variables à considérer , précise Ariane Fortin, ancienne boxeuse et présidente de la Fédération québécoise de boxe olympique. J’ai juste hâte que ce soit approuvé et qu’on ait une ligne directrice. On ne veut brimer personne. Oui, il y a gros enjeu de sécurité, on ne se le cachera pas. Je comprends Tania (Bissonnette) d’avoir craint pour sa sécurité et je comprends Mya (Walmsley) de se sentir brimée.

La fédération québécoise encadrait le gala des Gants dorés, où le combat entre Tania Bissonnette et Mya Walmsley a été annulé à Victoriaville.

À Boxe Québec, on savait que la boxeuse Mya Walmsley était une personne trans, mais étant donné l’absence de politique en vigueur à Boxe Canada, à laquelle se réfère la fédération québécoise, on s’en est remis à la ligne directrice de l’organisme SafeSport.

Honnêtement, j’aurais refait la même chose , avoue sans hésiter Ariane Fortin. On a su d’avance que cette athlète allait participer à la compétition, on n’a pas été pris de court, on a eu le temps d’y penser. Notre job comme C. A. (de Boxe Québec), c’est de voir aux intérêts de la fédération. Dans un contexte où il n’y a pas de politique, on peut toujours s’exposer à des poursuites. C’est plate de voir ça sous l’angle légal, mais ça fait quand même partie des choses que l'on doit considérer, et comme il n’y a pas de politique en vigueur, on s’en remet à la Charte des droits et libertés.

Ariane Fortin ne cache pas son empressement de voir l’entrée en vigueur d’une telle politique.

Moi, j’ai hâte qu’il y en ait une pour encadrer ça. C’est le travail de l’association internationale de faire cette politique. C’est un sujet chaud, sur lequel les gens ne veulent pas se mouiller.

La présidente de Boxe Québec rappelle toutefois que son sport a subi des changements majeurs sur la scène internationale. L’IBA, la Fédération internationale de boxe, a été bannie par le CIO, en juin dernier.

La communauté internationale de la boxe s’en remet maintenant à World Boxing, qui a vu le jour au printemps, et qui tiendra son premier congrès à la fin novembre, en Allemagne.

World Boxing est en train de se former. Il y a plusieurs aspects à régler avant que cette association soit approuvée par le CIO, mais ça augure bien. Je ne pense pas que ça va être dans leur priorité d’adopter une politique sur les athlètes trans , reconnaît Ariane Fortin, qui rappelle qu’aucun dirigeant n’a encore été nommé.

N’empêche que Christopher Lindsay mentionnait à Radio-Canada Sports, la semaine dernière, que le président de Boxe Canada, Ryan O’Shea, a l’intention de discuter de la situation des athlètes trans lors de ce premier congrès.

Nous sommes convaincus que d’autres nations vivent ou ont vécu pareille situation. Nous voulons inciter World Boxing à adopter des règles claires concernant les athlètes trans , avait déclaré M. Lindsay, la semaine dernière.

Confusion sur une politique passée

En fouillant sur Internet, il est possible de trouver un document, provenant de Boxe Canada, intitulé Politique sur les athlètes transgenres . Un document datant de novembre 2020.

Christopher Lindsay et Ariane Fortin confirment toutefois qu’il n’y a jamais eu de telle politique en vigueur à Boxe Canada.

Il semble que le document, toujours disponible via un moteur de recherche, ne soit qu’une ébauche d’une politique passée, jamais approuvée par le C. A. de la fédération nationale.