BROSSARD – Le 31 octobre, dans un gain de 5-2 face aux Predators de Nashville, l’entraîneur des Canucks de Vancouver Rick Tocchet a cloué son attaquant vedette J.T. Miller au banc à un certain moment. Après la rencontre, en dépit d’un tour du chapeau, Tocchet a reproché à Elias Pettersson ses nombreux revirements plutôt que de saluer.

Tocchet a manifestement choisi de garder la bride serrée face à un groupe qui lui en donne beaucoup depuis le début de la saison, n’ayant pas perdu en temps réglementaire à leurs huit derniers matchs.

Tanner Pearson n’a pas eu l’occasion de jouer sous les ordres de Tocchet à Vancouver car il était déjà blessé à l’arrivée derrière le banc des Canucks, l’an dernier, mais il se souvient très bien de ses années à Los Angeles et d’un autre entraîneur-chef qui se montrait plus exigeant dans la victoire et plus compréhensif dans les moments difficiles.

C’était en plein Darryl Sutter, nous a dit Pearson. On gagnait six matchs de suite et il nous tombait dessus. Mais si l’on perdait six matchs de suite, il arrivait à l’aréna en étant positif.

John Tortorella, un autre vétéran entraîneur-chef et l’une des personnes que Martin St-Louis estime le plus dans le hockey, peut servir une critique acerbe à tout moment, mais il s’est toujours montré particulièrement vigilant pour éviter que la complaisance ne se glisse dans le jeu d’un joueur ou d’une équipe qui connaît du succès.

Ne te laisse pas enjôler , a l’habitude de dire Tortorella à ses hommes quand une séquence heureuse menace de leur faire baisser la garde.

St-Louis est encore un jeune entraîneur qui n’en est qu’à sa deuxième saison complète comme pilote dans les rangs professionnels. Il dirige une équipe en reconstruction qui n’a pas eu la chance d’être grisée par des succès prolongés. Aussi on ne sait pas encore si, avec le temps, il sera lui aussi ce genre d’entraîneur qui devient plus exigeant quand tout va bien et qui relâche la pression quand son équipe est dans les câbles, ou bien si son niveau de poigne suivra le rendement du club.

Or, après l’entraînement de mercredi, St-Louis y est allé d’un aveu qui témoignait d’une certaine humilité et de la reconnaissance du fait qu’il est loin d’avoir toutes les réponses.

Il a reconnu que les résultats du Canadien lui avaient peut-être fait baisser la garde.

Notre succès tôt en saison a peut-être caché de petites affaires. Et je vais prendre ma part de responsabilité comme jeune entraîneur; je dois faire attention de ne pas m’empêcher de plonger dans chaque petit aspect du jeu juste parce qu’on gagne.

La victoire peut parfois être insidieuse et vous amadouer car, comme l’a expliqué St-Louis, elle peut vous inciter à placer un diachylon sur quelque chose qui mériterait une petite opération. Et avec le temps, s’il n’y a que des diachylons pour recouvrir une blessure, le problème peut s’aggraver et nécessiter une intervention beaucoup plus dramatique. Et parfois trop tardive.

Il n’y a pas si longtemps, par exemple, St-Louis se réjouissait du rendement de son équipe à 5-contre-5. C’est vrai que les résultats étaient au rendez-vous. Aucune équipe n’a donné moins de buts que le Tricolore à 5-contre-5 durant le mois d’octobre, même si l’équipe ne revendiquait que 49 % des buts attendus et 48 % du ratio de tirs au but selon les données compilées par Natural Stat Trick.

Or, la différence était devant le filet : les gardiens du Canadien ont affiché collectivement un taux d’efficacité de ,965 à 5-contre-5, de loin le meilleur de la LNH.

Quand on parle de succès qui cachent certaines choses, en voilà un vibrant exemple.

Ou alors celui-ci : le Canadien a démontré une belle force de caractère en comblant des déficits, ce qui l’a aidé à se forger un dossier de 5-2-1 à ses huit premiers matchs. Mais on ne se bâtit une identité en laissant l’adversaire prendre les devants. Or, le CH a accordé le premier but à l’adversaire dans chacun des six derniers matchs, et n’a remporté aucun match en temps réglementaire dans cet intervalle.

On s’est brûlé en première période lors des derniers matchs alors que ça n’avait pas été autant le cas plus tôt, a noté le capitaine Nick Suzuki. Peut-être qu’on a mis des diachylons, oui, mais il s’agit de corriger nos débuts de match et de ne pas permettre à l’adversaire de prendre de grosse avance pour qu’on ait constamment à se démener pour revenir dans le match.

Regarder les choses avec vérité

Il ne faut pas perdre de vue que non seulement le Canadien est une jeune équipe en développement, mais que son entraîneur-chef l’est lui aussi. En même temps qu'il enseigne, il vit lui-même une forme d'apprentissage. Et indirectement, St-Louis a convenu qu’il n’était pas à l’abri de tomber dans un piège qu’il avait appris à éviter en tant que joueur.

J’aimais marquer des buts, faire des jeux et obtenir des mentions d’aide, mais que je marque ou non, et peu importe mon différentiel, je ne regardais jamais mes matchs en fonction des résultats, a-t-il expliqué. Que j’aie produit ou non, je regardais les choses avec vérité et cela me gardait sain d’esprit parce qu’il y a des matchs où je ne produisais pas, mais où j’avais très bien joué. Et il y a des matchs où tu marques deux buts et que ton jeu est terrible.

St-Louis répondait à une question portant sur la contribution offensive de Suzuki et Cole Caufield, et non sur sa façon de diriger, mais la même idée s’applique. En faisant fi des résultats et en évaluant les performances avec honnêteté et vérité, les joueurs individuellement et toute l’équipe au plan collectif pourraient éviter de trop longues léthargies.

St-Louis a fait son petit mea culpa auprès de ses joueurs avant l’entraînement, et ils ont bien accueilli la chose.

C’est bon que tout le monde soit sur la même longueur d’onde par rapport à cela, a indiqué Pearson. On gagnait, mais il y avait des victoires en prolongation et des remontées en troisième période là-dedans. Ça ne peut se produire qu’un nombre limité de fois, et on l’a vu au cours des derniers matchs.

St-Louis se console à l’idée que lui et tout le reste de l’équipe ont pris conscience de ce mauvais pli assez tôt dans la saison et qu’il reste amplement de temps pour relever le niveau de vigilance.