Du hockey féminin italien à saveur québécoise

À moins de trois ans des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, l’Italie doit préparer son équipe de hockey féminin et c’est à des Québécoises que la fédération italienne a confié la construction de l’équipe qui sautera sur la patinoire en février 2026.

Comme c’est souvent le cas en hockey féminin, la collaboration a été initiée avec Danièle Sauvageau et c’est la directrice générale du centre de haute performance 21.02, Stéphanie Poirier qui dirige présentement le programme olympique italien, sous le titre d’entraîneuse associée.

C’est une expérience vraiment très cool, comme on dit en bon québécois , a dit madame Poirier avec un sourire qui en disait long.

Je suis très reconnaissante de l’opportunité que Danièle [Sauvageau] m’offre et c’est une belle reconnaissance aussi de me faire confier les guides d’une équipe avec la confiance qui vient avec ça,

L’Italie, qui ne compte que quelques centaines de joueuses, participe à des compétitions internationales depuis 1999.

Sa présence comme pays-hôte aux Jeux de Turin a été moins que mémorable avec trois défaites par un pointage cumulatif de 32-1.

Lors des deux derniers championnats du monde, les Italiennes ont fini au troisième rang de la division 1B, ce qui les place au 19e rang mondial.

C’est donc tout un défi qui attend Stéphanie Poirier et ses collègues.

Pour nous, l’objectif principal, c’est le mondial. C’est essayer de monter en deuxième division (1A).

Camps d'entraînement et matchs amicaux vers les mondiaux

Cette semaine, pendant que le Canada et les États-Unis profitent de la fenêtre internationale pour amorcer leur traditionnelle Série de la rivalité , Poirier dirige un camp d’entraînement à Egna dans la région de Bolzano au nord de l’Italie.

Elle travaille en collaboration avec Stefano Dapra, l’entraîneur de l’équipe de Bolzano dans la ligue italienne. Deux spécialistes : Karel St-Laurent (gardiennes de but) et Alexandre Tremblay (patinage et habiletés individuelles) se joignent au groupe d’entraîneurs pour ce mini-camp d’un peu plus d’une semaine.

Les spécialistes font faire des exercices individuels que plusieurs joueuses n’avaient jamais vu.

Au début, elles ne comprenaient pas pourquoi on travaillait autant les "skills" au niveau de l’équipe nationale. Il a fallu expliquer qu’en étant meilleures individuellement, nous deviendrons meilleures collectivement.

Le travail stratégique viendra plus tard, quand les habiletés individuelles auront atteint un certain niveau. C'est difficile de développer un avantage numérique quand les joueuses n'ont pas les habiletés de patinage qui permettent les permutations.

On dit souvent dans des formations d’entraîneurs que même si Jon Cooper dirige votre équipe en avantage numérique, ça sera peut-être difficile, si vous n’avez pas un Hedman et un Kucherov à la pointe , conclut Poirier avec un exemple que les partisans du Canadien peuvent très bien comprendre, particulièrement cette semaine.

Nées en Europe, développées en Amérique

Au cours de la prochaine année, les Italiennes profiteront de chaque fenêtre internationale pour tenir des camps et jouer des matchs amicaux comme la Coupe des 4 nations en février et le championnat mondial de la division 1B en avril.

Les Italiennes recevront des renforts d’ici aux Jeux, puisque quelques joueuses évoluent présentement en Amérique du Nord, comme la capitaine de l’université de Boston, Nadia Mattivi et la gardienne de l'université de Guelph en Ontario, Martina Fedel.