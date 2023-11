L’objectif pour les sauteurs acrobatiques canadiens : un podium par semaine

La dernière saison a créé de grandes attentes envers l'équipe canadienne de sauts sur le circuit de la Coupe du monde de ski acrobatique. L'entraîneur-chef de l'équipe nationale, Jeff Bean, ne s'attend à rien de moins qu'une médaille par semaine de ses protégés.

Avec Marion Thénault, Lewis Irving, Alexandre Duchaine et Émile Nadeau qui ont tous fait des podiums; Miha Fontaine qui s'est promené au pied de ceux-ci; et avec Victor Primeau qui a connu de bons débuts, je m'attends à des podiums chaque semaine de ces six-là et peut-être à des surprises venant des membres de l'équipe Next Gen , a-t-il fait savoir après la présentation de l'équipe, à la station de ski Le Relais, de Lac-Beauport.

J'ai deux grands objectifs pour cette année, des objectifs de compétitions et d'entraînement, a-t-il poursuivi. C'est une saison d'opportunités, car on a un peu moins de Coupes du monde, mais juste assez pour avoir l'occasion de compétitionner.

C'est aussi une saison de préparation. Nous aurons la chance de passer un grand bloc ici en janvier, à Lac-Beauport. Pour Marion, ce sera la chance de s'entraîner à sauter des triples sauts périlleux. Nous verrons si on les fait en compétitions. Lewis a subi quelques blessures l'an dernier, mais il a connu un bon été d'entraînement. Je veux repartir comme au début de la dernière saison avec lui, alors qu'il était monté sur le podium à Ruka.

Marion Thénault a pris le 4e rang aux mondiaux la saison dernière.

Ce ne sont pas Duchaine et Fontaine qui se plaindront de cette pression appliquée par Bean. Les deux sauteurs souhaitent avoir plus de confiance cependant, ce qui entraînera selon eux de meilleurs résultats.

C'est clair que mes deux quatrièmes places m'ont juste donné le goût de grimper d'une de plus et de faire un podium , a affirmé Duchaine, 6e au monde en 2022-2023. Mais j'aimerais aussi être plus constant.

L'an dernier, quand j'ai terminé 4e, j'avais un quadruple périlleux que je ne maîtrisais pas parfaitement sur neige. Je l'ai fait à répétition sur les rampes d'eau cet été et je compte le faire régulièrement sur neige, à l'entraînement et en compétitions. (...) J'aimerais en faire au moins 40 sur neige. Je commencerais à le faire avec grande confiance.

Mon objectif est la confiance et la constance en chacun de mes sauts, a quant à lui indiqué Fontaine, 10e l'an dernier, après des 15e et 20e places lors des deux dernières saisons. Cinquième, ce serait un bel objectif, mais je ne pense pas en termes de résultats, mais davantage en termes de sensations sur chaque saut. De cette façon, les résultats vont s'accumuler et ça donnera un bon rang au cumulatif.

Thénault, 3e au classement du globe de cristal la saison dernière et 4e aux Championnats du monde, sera accompagnée de Flavie Aumond chez les dames. Duchaine, Fontaine, Irving, Nadeau et Primeau représenteront le Canada chez les hommes.

Émile Nadeau a réussi le meilleur résultat canadien aux derniers mondiaux avec une 10e place

L'équipe Next Gen sera composée quant à elle d'Alec Haineault, Anthony Noël, Pierre-Olivier Côté, Charlie Fontaine et Rosalie Gagnon, qui pourraient tous participer à certaines étapes de la Coupe du monde cette saison.

Bean sera de nouveau appuyé par Rémi Bélanger et Nicolas Fontaine, qui sera également responsable de l'équipe Next Gen.

La saison de la Coupe du monde se mettra en branle les 2 et 3 décembre prochains à Ruka, en Finlande. Le circuit fera ensuite des arrêts à Changchun (Chine) et Deer Valley (États-Unis), avant l'étape de Lac-Beauport, où Thénault avait obtenu la victoire l'an dernier, les 10 et 11 février prochain. La saison se terminera du 8 au 10 mars à Almaty, au Kazakhstan.

Le conflit en Ukraine ampute le circuit des étapes traditionnellement présentées en Russie et au Bélarus. On ne veut pas aller là présentement , a assuré Bean.

L'équipe canadienne ira rejoindre Thénault, déjà sur place, à Ruka dès mardi prochain afin d'entamer son camp final avant le début de la saison.