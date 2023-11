Le maraudeur des Alouettes de Montréal Marc-Antoine Dequoy et son coéquipier, le receveur de passes Austin Mack, ont été élus pour la première fois de leur carrière respective dans l'équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de football (LCF), a annoncé le circuit Ambrosie, mercredi.

Dequoy, un Montréalais âgé de 29 ans, s'est hissé au deuxième rang de la LCF avec cinq interceptions en saison, dont deux transformées en touchés. L'ancien joueur des Carabins de l'Université de Montréal a réalisé 57 plaqués défensifs et 5 sur les unités spéciales. Son brio en défense lui a aussi permis de réussir trois échappés forcés, d'en recouvrer deux en plus de rabattre six passes.

Pour sa part, Mack, 26 ans, a capté 78 passes pour des gains de 1154 verges en plus de franchir la ligne des buts en 4 occasions. De plus, l'Américain a surpassé le plateau des 100 verges de gains dans un match cinq fois cette saison.

Sans surprise, les Argonauts de Toronto, qui seront les adversaires des Alouettes ce week-end en finale de l'Est, dominent le groupe avec huit représentants.

Le Québécois Mathieu Betts, des Lions de la Colombie-Britannique, s'est également taillé une place dans l'équipe d'étoiles. Betts a notamment battu le record de la LCF pour un joueur canadien en enregistrant son 18e sac du quart de la saison, il y a quelques semaines.

Un total de 27 joueurs forment la 60e équipe d'étoiles de la LCF .

Les membres de l'équipe d'étoiles ont été choisis par des représentants de l'Association des chroniqueurs de football du Canada ainsi que par les entraîneurs-chefs et des partisans qui ont pris part au processus cette année.