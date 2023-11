Après que le Canadien se soit incliné en tirs de barrage à Vegas, Martin St-Louis a été dithyrambique à l’égard de ses joueurs, disant qu’ils venaient de jouer le meilleur match qu’il avait dirigé, et qu’ils avaient fixé un nouveau standard en ce qui a trait au type de hockey qu’ils étaient capables de jouer.

En l’espace de trois matchs, cet emballement a fait place à une tout autre lecture de sa part.

On a une équipe fragile présentement, on a perdu un peu de confiance , a dit St-Louis après que Jake Allen et le Canadien eurent été victimes de quatre buts sur neuf lancers en première période et que le Lightning de Tampa Bay soit reparti avec une victoire convaincante de 5-3 au Centre Bell.

L’émotion débordante qu’exprimait St-Louis après le match face aux Golden Knights a laissé place à un entraîneur plus hésitant et moins certain de la direction dans laquelle son équipe s’est engagée.

Il y aura des hauts et des bas dans une saison, c’est normal, et St-Louis est mieux placé que quiconque pour le savoir. Mais peut-être que dans son élan d’enthousiasme à Vegas, il a vendu à son équipe quelque chose qui était encore une exception, et qui n’est pas la règle.

Ou, pour utiliser des termes que St-Louis aime employer, il a célébré une anomalie plutôt qu’une tendance.

C’est l’une des missions d’un entraîneur de s’assurer que son groupe évite ce piège. Combien de fois a-t-on entendu le cliché jamais trop haut, jamais trop bas ?

Peut-être que le manque d’expérience de St-Louis en tant qu’entraîneur l’a fait tomber dans ce guêpier au cours des derniers jours. Mais on ne s’attendra pas non plus à ce qu’un entraîneur – encore moins quelqu’un qui s’est mis à diriger chez les pros depuis moins de deux ans – sache éviter tous les écueils au fil d’une saison.

Il s’agit de maintenir une certaine distance et d’observer les choses à vol d’oiseau.

Ceux qui prédisaient avant le début de la saison que le Canadien ne participerait pas aux séries éliminatoires ne devraient pas s’étonner aujourd’hui que l’équipe traverse des moments cahoteux. Car, plus souvent qu’autrement, il y a plusieurs passages du genre dans une saison perdante.

Il s’opère une remise à niveau en ce moment chez le Canadien, mais cette régression était à prévoir.

Elle s’est amorcée en Arizona, s’est poursuivie à St-Louis, et une formation aguerrie comme le Lightning a souligné le tout au marqueur rouge.

Ouvrir en mode plein écran Mike Matheson. (photo d'archives) Photo : Reuters / Eric Bolte

Mike Matheson et le poids d'un rôle disproportionné

En termes de remise à niveau, le cas de Mike Matheson est un bon reflet de ce qui se passe chez le Tricolore.

Le défenseur québécois a commencé la saison en lion. Sa première demi-douzaine de matchs lui donnait des allures de prétendant au trophée Norris tellement il assumait son rôle de défenseur numéro un avec brio.

Or, Matheson n’a jamais été un défenseur numéro un dans la Ligue nationale. En tout respect, il occupe un peu ce rôle par défaut chez le Canadien, en attendant qu’un des nombreux jeunes défenseurs de l’organisation ne lui ravisse cette place.

Il joue 24 minutes depuis son arrivée à Montréal alors qu’il n’avait jamais été ce défenseur-là auparavant. Matheson ne s’était jamais fait donner les clés d’une première unité d’avantage numérique. St-Louis l’emploie en infériorité numérique comme jamais alors que dans les trois saisons précédant son arrivée avec le CH, Matheson n’avait pas beaucoup joué à court d’un homme. Il obtient désormais une rotation régulière dans ce rôle.

Tout cela mis ensemble, ça fait beaucoup.

Matheson a l’expérience, il a le niveau d’habiletés nécessaire… et il y a autour de lui une brigade défensive jeune et vulnérable. Il est tout à fait normal que le Canadien se tourne vers lui. Mais après un certain temps passé à remplir un rôle qui le dépasse un peu – sans compter qu’il n’est pas impossible que Matheson joue blessé depuis la visite des Jets de Winnipeg, le 28 octobre – faut-il s’étonner qu’il y ait des fissures et que les choses ne fonctionnent pas toujours rondement?

Matheson a été sur la glace pour quatre buts des Blues de St-Louis, samedi, et encore pour les quatre premiers buts du Lightning mardi. Ses décisions avec la rondelle lui explosent en plein visage présentement et la pression exercée sur lui provoque de nombreux revirements.

St-Louis a suggéré que la jeunesse de son équipe s’exprimait un peu dans la fragilité qu’il ressentait chez elle en ce moment, mais on la sent aussi beaucoup chez Matheson.

Il est assez facile de voir comment la fragilité et le manque de confiance s’expriment chez les joueurs quand ils tentent d’attaquer, mais à quoi ressemble une équipe fragile défensivement?

C’est de manquer des assignations, ou des fois on se fait scorer rapidement et on essaie de revenir tout de suite en se disant que c’est-ce jeu-là qui va nous faire revenir, au lieu d’être patient et de ne pas augmenter notre niveau de risque juste parce qu’on perd , a expliqué St-Louis dans des propos qui s'appliquent très bien à Matheson.

Une semaine après son match de référence à Vegas, tout ce que le Canadien semble en avoir retenu, c’est qu’il joue à la roulette en zone défensive et qu’il a l’empressement de celui qui retourne à la table pour se refaire .

Quand on est fragiles, on n’est pas patients , a poursuivi St-Louis.

On fait des choses qu’on ne fait pas quand on joue notre meilleur hockey. (Dans ce temps-là) on est patient et on sait que ce n’est pas juste un seul jeu qui va nous faire gagner le match. C’est tout le match qu’on gère, trio après trio. Ce sont les décisions qu’on prend sur la glace. Il faut toujours gérer le risque

Il y a eu un moment en milieu de rencontre où Matheson a semblé sauter un tour ou deux. N’eût été des neuf minutes qu’a passé Arber Xhekaj au banc des punitions et des nombreuses unités spéciales, la gestion de son utilisation aurait peut-être été différente. L’arrière de 29 ans en a été quitte pour plus de 24 minutes d’utilisation contre Tampa, ce qui normalement ne va pas de pair avec un joueur qui éprouve des difficultés.

Mike serait le premier à le dire, il ne joue pas selon ses standards présentement , a convenu St-Louis. Chaque joueur qui a son temps de glace passe à travers des moments comme ceux-là en une saison. On sait ce qu’il est capable d’amener à l’équipe. Personnellement, je sais qu’il essaie de chercher ça et de nous donner un meilleur rendement, mais on va continuer d’essayer de l’aider parce qu’on a besoin du joueur qu’il est capable d’être. Mais on sait que c’est difficile de le faire pendant 82 matchs.

Et cela s’applique à toute l’équipe. St-Louis a une idée de ce que dont le Canadien est capable, mais collectivement ce n’est même pas d’essayer d’atteindre un quelconque état de grâce pendant 82 matchs. C’est de réussir, un jour, à s'en approcher suffisamment souvent pour que l’équipe devienne compétitive.

Mais qu’on ne s’offusque pas du fait que cette équipe n’y est pas encore.

Elle n’est pas censée l’être.