Connor inscrit deux buts dans la victoire des Jets

Kyle Connor a marqué deux buts dans la victoire de 5-2 des Jets de Winnipeg contre les Blues, mardi, à St. Louis.

Son coéquipier Mark Scheifele a inscrit un but et une mention d'aide. Neil Pionk et Cole Perfetti ont aussi trouvé le fond du filet pour les Jets.

L'équipe manitobaine a ainsi obtenu un deuxième gain de suite après une série de trois revers.

Les Jets montrent un dossier de 10-1-1 à leurs 12 derniers matchs contre les Blues.

Connor Hellebuyck a stoppé 20 tirs et n’a été battu que par Robert Thomas et Brayden Schenn. À l’autre bout de la patinoire, Jordan Binnington a fait 32 arrêts.

Perfetti a marqué son deuxième but de la campagne dans un filet désert.

Un peu plus tôt au troisième vingt, Schenn avait touché la cible pour les Blues.

Connor avait entrepris la période en inscrivant son deuxième but du match. Binnington était sorti de son filet pour jouer la rondelle et a été pris en défaut. Les Jets ont pris les devants 4-1 à ce moment.

Connor a obtenu son premier de la rencontre lorsque son tir a dévié sur le bâton de Nick Leddy, dans les premières minutes de la deuxième période.

Pionk a donné les devants 2-0 aux Jets, mais Thomas a réduit l'écart 40 secondes plus tard.

Alex Iafallo a refilé le disque à Scheifele et celui-ci y est allé d'un tir frappé pour son cinquième but cette saison, en avantage numérique. Son but a donné l'avance 1-0 aux Jets, à mi-chemin au premier tiers.