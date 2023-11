Les Tchèques ont raison des championnes en titre à la Coupe Billie-Jean-King

La République tchèque a battu la Suisse mardi, aux Finales de la Coupe Billie-Jean-King, lors de la première journée de la phase de groupes.

La Suisse est la championne en titre de ce tournoi par équipes de tennis féminin.

Les deux formations s’affrontaient dans le groupe A. Linda Noskova a vaincu Céline Naef 7-6 (2), 4-6 et 6-4, tandis que Marie Bouzkova a défait Viktorija Golubic 6-4 et 6-4.

Le double, disputé pour l'honneur, est aussi revenu aux Tchèques. Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova l’ont emporté 7-6 (7/3) et 6-2 contre Jil Teichmann et Viktorija Golubic.

Publicité

Bouzkova a été un ajout tardif à l'équipe tchèque à la suite du retrait de Karolina Muchova, blessée au poignet.

La Suisse était privée de la médaillée d'or olympique Belinda Bencic, qui a annoncé vendredi qu’elle était enceinte.

Les États-Unis complètent le groupe A et affronteront la Suisse jeudi.

La Slovénie s'impose

Dans le groupe B, la Slovénie a gagné 2-1 contre l'Australie, finaliste l'an dernier.

Kaja Juvan a battu Ajla Tomljanovic 6-4 et 6-1, alors que Tamara Zidansek a eu raison de Daria Saville 6-1 et 6-4.

Publicité

Kimberly Birrell et Storm Hunter ont procuré un point à l’Australie grâce à une victoire en double de 7-5, 6-7 (2) et 10-5 contre Veronika Erjavec et Ela Nala Milic.

Les Finales de la Coupe Billie-Jean-King regroupent 12 pays au Stade La Cartuja à Séville, dans le sud de l'Espagne. Les championnes seront couronnées dimanche.

Une somme record de 9,6 millions de dollars sera remise en bourses. Les gagnantes obtiendront 2,4 millions de dollars.

Le Canada se mesurera à l'Espagne mercredi dans le groupe C.

Les quatre formations qui termineront en tête de leur groupe se qualifieront pour les demi-finales.