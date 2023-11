Geneviève Asselin-Demers déjoue les pronostics, l’humidité et même les serpents!

Il doit y avoir très peu de touristes cette semaine sur les plages du Mexique qui méritent autant de profiter du beau temps avec un verre à la main que Geneviève Asselin-Demers. La Québécoise a encore une fois livré un effort surhumain, samedi, et a été la première femme à franchir la ligne d'arrivée de l'Ultra-Trail Puerto Vallarta, une course de 95 kilomètres.

La gagnante du marathon de Montréal en 2015 a parcouru l'éprouvant trajet en 12 h 7 min 50 s, soit plus de 46 minutes avant sa plus proche poursuivante. Pourtant, elle n'était pas considérée parmi les coureuses de l'élite, qui se sont élancées en premier sur la ligne de départ.

Ça a été une surprise. Je suis venue ici pour avoir un top 3, pour me qualifier pour l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) en 2024 , explique-t-elle depuis son hôtel, où elle s'accorde un court repos avant de revenir au pays mercredi.

Ça fait juste deux ans que je fais de la trail, donc j’ai encore un peu un sentiment d’imposteur. Mais quand j’ai croisé la ligne d’arrivée, j’ai enfin senti que j'étais à ma place.

Le sentiment quand je suis arrivée était incroyable. Même s’il faisait chaud, j’avais des frissons!

La Montréalaise avait réduit ses attentes en arrivant au Mexique en raison des conditions météorologiques bien différentes de celles dans lesquelles elle s'entraîne habituellement.

Il faisait tellement chaud et humide. Je suis habituée aux chaleurs, mais pas à de l’humidité comme ça. Quand je suis partie de Montréal, il commençait à neiger et ici il faisait 32 °C, avec humidex 40 , précise celle qui vient d'inscrire sa première victoire à l'international.

À leur arrivée, les coureurs ont tous été aspergés d'eau froide pour les soulager des maux créés par l'immense chaleur. Dans son cas, le choc thermique lui a causé des crampes qui l'ont fait s'effondrer au sol. Elle y est demeurée pendant une dizaine de secondes.

Le pire, c’était surtout de devoir faire une entrevue en anglais par la suite, car je ne me débrouille pas très bien en anglais. Je pense que ça a été la chose la plus difficile! , s'exclame-t-elle en riant.

Lorsque les animaux s'en mêlent

Outre la chaleur, la faune mexicaine a été un autre élément avec lequel l'ultra-marathonienne a dû composer. Les coureurs devaient porter des vêtements longs à certains endroits du parcours.

On t’avise avant la course que si tu te fais mordre par un serpent, ce n’est probablement pas grave, mais de l’indiquer au prochain ravitaillement. Si c’est une araignée, tu dois la prendre en photo au cas où c’est mortel ou dangereux , raconte tout bonnement l'ingénieure de formation.

Sur le parcours, j’ai vu des serpents et des araignées me passer entre les jambes. Ce ne sont pas des vers de terre, c’était vraiment de gros serpents. C’est assez épeurant. Je me suis même fait attaquer par un coq… C’était des aventures de course!

Malgré la présence de ces animaux exotiques et dangereux, ce sont des bêtes avec lesquelles la Québécoise est un peu plus familière qui lui ont donné le plus de fil à retordre.

À un point, il y avait un troupeau de grosses vaches qui bloquait le sentier et, de l’autre bord, c’était un ravin. Un pas à la fois, j’ai pu les contourner 500 mètres plus loin en passant par la jungle , poursuit-elle en riant.

Un bel exemple de persévérance

Dans les moments les plus difficiles de cette course qui a duré plus d'une demi-journée, Asselin-Demers pouvait compter sur une source de motivation supplémentaire. C'est que son bon ami Marc-André Paillé, bien connu dans le milieu de la course en sentiers au Québec, est récemment décédé d'une crise cardiaque.

C’était le jour des Morts ici au Mexique, donc j’avais fait imprimer sa photo pour la mettre sur le kiosque de mon hôtel. On avait des coutumes lui et moi. Avant toutes nos courses, on s’appelait. Dans les moments où ça allait moins bien, je pensais à lui et il me donnait des ailes pour avancer , confie-t-elle.

La coureuse sera à Charlevoix le samedi 11 novembre, où une randonnée est prévue en hommage à son ami défunt.

La vedette montante de l'ultra-trail a elle-même fait face à des ennuis de santé majeurs ces dernières années. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à faire la transition de la course sur route à celle en sentiers.

Je vais à l’encontre de tous les pronostics des médecins parce que j’ai eu de grosses opérations. Je me suis fait enlever une bonne partie du côlon et des intestins, et on m’avait dit que continuer la course serait difficile parce que le côlon aide à prévenir la déshydratation , explique la mère de famille.

Il n’y a pas grand-chose dans la vie qui m’arrête, donc j’ai mis ça derrière moi et je me suis décidé à montrer aux gens que si on veut, on peut.

Cette persévérance hors du commun s'est avérée payante et sa qualification pour l’Ultra-Trail du Mont-Blanc en est la preuve la plus récente. Geneviève Asselin-Demers vient de tirer un trait sur sa saison, mais elle déborde déjà d'ambition en pensant au défi qui l'attend l'été prochain sur les 170 km de sentiers dans les Alpes françaises.