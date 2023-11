Les Rams s’offrent Carson Wentz comme police d’assurance

Les Rams de Los Angeles auraient conclu une entente avec le quart Carson Wentz, selon une source de l'Associated Press. Wentz doit se soumettre à un examen médical avant que le contrat soit officialisé.

Le quart n'a pas joué dans la NFL cette saison après avoir obtenu sept départs la saison dernière avec les Commanders de Washington.

Wentz a été le quart des Eagles de Philadelphie pendant cinq saisons, avant de rejoindre les Colts d'Indianapolis pour leurs 17 matchs en 2021.

Il a connu sa meilleure année en 2017 quand il a mené les Eagles à une fiche de 11 victoires contre 2 défaites, avant de voir sa saison prendre fin à cause d’une blessure. Les Eagles, menés par Nick Foles, ont gagné le Super Bowl quelques semaines plus tard contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Publicité

Les Rams (3-6) étaient à la recherche d'un quart pour épauler Matthew Stafford, qui a raté la rencontre du week-end dernier contre les Packers à Green Bay en raison d'une blessure à un pouce.

Le réserviste Brett Rypien était le seul autre quart disponible chez les Rams avant la blessure de Stafford, et il a réussi 13 de ses 28 tentatives de passe, en plus d'avoir commis deux échappés et une interception dans un revers de 20-3 contre les Packers.

L'entraîneur-chef des Rams Sean McVay a mentionné lundi qu'il avait l'impression que Stafford serait à son poste la semaine prochaine, après la semaine de congé de l'équipe.

La mise sous contrat de Wentz laisse cependant croire que les Rams veulent une police d'assurance si jamais la blessure de Stafford met du temps à guérir ou s'il doit l'aggraver.

Avec les informations de Associated Press