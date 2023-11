Il y a tout de même des limites à prendre les gens pour des valises.

Depuis quelques mois, le monde du soccer québécois est en état d’ébullition. Et au cours des deux dernières semaines, les feux orange apparus dans les officines de Soccer Québec se sont transformés en feux écarlates.

Abasourdis, les membres de la fédération ont appris le 18 octobre dernier que le comité de ressources humaines du conseil d’administration de Soccer Québec avait embauché un nouveau directeur général, et que ce poste stratégique serait désormais occupé par un candidat tout droit sorti du champ gauche.

Suite à un affichage de poste plutôt discret et à un processus de sélection aux allures rocambolesques, le comité de ressources humaines a décidé en l’espace de quelques heures que le meilleur candidat pour diriger Soccer Québec était Pari Arshagouni. Le collègue Antoine Deshaies a d’ailleurs publié un texte fort intéressant à ce sujet ce mardi matin.

Les dessous de cette histoire ne sont qu’une suite de signaux extrêmement alarmants qui permettent de croire que Soccer Québec, la plus grande fédération sportive québécoise, est devenue totalement dysfonctionnelle.

***

Le problème avec cette nomination, c’est que M. Arshagouni avait été élu président du conseil d’administration (un poste bénévole) en juin dernier. Et qu’à la suite de son élection, le conseil d’administration a rapidement (au mois d’août) limogé le directeur général Olivier Plante. Or, M. Plante avait été officiellement embauché par le conseil d’administration (majoritairement composé des mêmes personnes) pas plus tard qu’en avril dernier!

Pour assurer l’intérim au poste vacant de DG, le conseil a ensuite nommé son ami de longue date Francis Millien, qui était sorti du monde du soccer depuis plusieurs années.

Ouvrir en mode plein écran Francis Millien a assuré l'intérim au poste de directeur général de Soccer Québec après le départ d'Olivier Plante Photo : Radio-Canada / RCI

La nomination de Millien n’avait aucun sens , estime le président d’une importante association régionale.

Quand vous confiez un intérim à quelqu’un, vous choisissez une personne déjà en place qui connaît parfaitement les rouages et le fonctionnement internes de l’organisation. C’est la seule manière d’assurer une transition correcte.

Toutefois, le conseil d’administration a peut-être eu de la difficulté à trouver des candidats valables à l’interne parce que les employés quittent Soccer Québec à pleines portes depuis quelques mois. Et cela aussi est un signal extrêmement alarmant. C’est connu, les gens œuvrant dans un milieu de travail démotivant ou toxique parlent souvent avec leurs pieds.

À tous les niveaux hiérarchiques, un grand nombre d’employés, et certains de longue date, ont récemment quitté l’organisation. Le décompte fait par mon collègue Antoine Deshaies faisait état d’environ une douzaine de personnes. Et pas plus tard que lundi après-midi, Soccer Québec a annoncé le départ d'un autre employé.

***

Officiellement, Soccer Québec s’est mise à la recherche d’un nouveau DG en publiant un appel de candidatures sur ses propres plateformes le 20 septembre dernier. L’affichage du poste prenait fin le 10 octobre.

La nomination d’un nouveau directeur général, une fonction hautement stratégique, est un événement extrêmement important dans la vie d’une fédération sportive. Et encore plus lorsque ladite fédération compte quelque 180 000 membres. Malgré cela, selon les informations dont nous disposons, le conseil d’administration de Soccer Québec n’a pas jugé bon de faire appel à une aide extérieure, comme une firme de chasseurs de têtes, pour s’assurer de dénicher le meilleur candidat possible.

Toujours est-il que dans les dernières heures du processus d’affichage de poste, le 10 octobre, Pari Arshagouni a remis sa démission à titre de président du conseil de Soccer Québec. Tout de suite après, il a posé sa candidature pour obtenir le poste de directeur général.

Ouvrir en mode plein écran Pari Arshagouni, directeur général de Soccer Québec Photo : Gracieuseté : Soccer Québec

M. Arshagouni dit avoir vu la lumière quand sa femme et son ami Millien lui ont dit qu’il ferait un bon directeur général. Quelle incroyable humilité! Il n’y avait pas pensé lui-même!

Et dès le lendemain, le 11 octobre, sa nomination à titre de DG était confirmée lors d’une assemblée générale. Rarement a-t-on vu un processus d’embauche aussi expéditif.

J’ai pris quelques jours pour réfléchir et j’ai décidé de prendre le risque de démissionner de mon poste de président du C. A. pour postuler à celui de directeur général , a affirmé M. Arshagouni, sans rire, dans une entrevue accordée au confrère Deshaies.

Qui sait, le comité de sélection lui a peut-être accordé des points supplémentaires pour récompenser sa grande témérité.

En l’espace de quelques heures, M. Arshagouni est ainsi passé d’un poste d’administrateur bénévole à l’un des postes les mieux rémunérés (sinon le mieux rémunéré) de Soccer Québec. En plus, il n’a même pas eu à passer d’entrevue pour obtenir cet emploi parce que, argue M. Arshagouni, les membres du comité de ressources humaines l’avaient vu travailler au cours des quatre mois précédents.

***

Il faut que sa performance à titre de président du conseil ait été particulièrement transcendante pour que le comité de ressources humaines aille jusqu’à se priver de rencontrer d’autres candidats qui avaient posé leur candidature. Ou peut-être faut-il que le phénomène de la vision en tunnel se soit appliqué dans toute sa splendeur.

Selon Pari Arshagouni, pas moins de 12 personnes avaient signifié leur intérêt pour le poste. Dans le milieu, plusieurs candidats affirment que leur profil correspondait aux exigences de l’affichage et disent ne pas avoir eu droit à une rencontre avec le comité de sélection.

En entrevue avec Radio-Canada, comme s’il s’agissait d’un secret d’État, la présidente du comité de ressources humaines de Soccer Québec, Mélissa Lafond, a refusé de dire combien de candidats avaient signifié leur intérêt. Et elle n’a pas voulu préciser si des candidats avaient été reçus en entrevue.

2:36 Me Mélissa Lafond Photo : Gracieuseté : Soccer Québec

Ce qui ressort de l’entrevue surréaliste accordée par madame Lafond, c’est qu’il est important que les délais entre la démission, le dépôt de la candidature de M. Arshagouni et la fin de la période de candidature aient été respectés.

Par ailleurs, le processus établi au départ a été suivi et tout a été fait avec intégrité et transparence, a-t-elle plusieurs fois répété, soulignant au passage que les membres de Soccer Québec devraient en être fiers.

Malheureusement, d’un même souffle, elle a plusieurs fois refusé de donner les détails de ce processus transparent ou de révéler en quoi il consistait parce que… c’est confidentiel. Tu parles d’une malchance!

***

Pour toutes ces raisons, Soccer Québec ressemble un peu à une ambulance en feu, sans conducteur, qui se dirige tout droit vers un ravin.

D’un côté, on retrouve M. Arshagouni et les représentants du conseil d’administration qui disent que tout va bien, que tout va bien aller et que tout ce qui vient de se passer est tout à fait normal.

Et de l’autre côté, on a un grand nombre de membres, d’employés, de dirigeants de clubs et des dirigeants d’associations régionales qui n’hésitent pas à contacter les journalistes pour exprimer leur mécontentement, leur haut niveau d’inquiétude et leur désarroi.

Certains, qui comptent plusieurs décennies d’implication dans le monde du soccer, disent n’avoir jamais été témoins d’un tel climat ou de telles manoeuvres au sein de leur fédération.

D’autres disent que Soccer Québec est devenue dysfonctionnelle au point où les membres ne reçoivent plus les services auxquels ils ont droit. Dans certains cas, nos appels et nos courriels restent même sans réponse , dénonce un président d’association régionale.

Une autre chose m’a particulièrement frappée en lisant l’excellent texte du confrère Deshaies : il a parlé à une vingtaine d’intervenants qui ont tous requis l’anonymat. Et j’ai moi-même discuté avec cinq personnes qui ont toutes formulé la même demande.

Quand les gens refusent systématiquement d’exprimer leur avis à visage découvert et que les employés qui n’ont pas encore pris la porte marchent sur des œufs, c’est parce qu’ils craignent des problèmes ou des représailles. Et c’est un autre signe laissant présager qu’un climat malsain règne chez Soccer Québec.

Pari Arshagouni dit vouloir rallier les acteurs du monde du soccer québécois pour améliorer la fédération. Or, son début de mandat est à l’image du processus qui a mené à son embauche. C’est très mal parti. Au point où des gens commencent à réclamer que la ministre québécoise des Sports, Isabelle Charest, s’en mêle.