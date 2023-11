Les hooligans sont-ils de retour?

En Italie, un commando de supporteurs du club AC Milan a attaqué des partisans du Paris Saint-Germain à la veille d’une rencontre entre les deux clubs. Un supporteur français a été poignardé et deux autres ont été blessés.

À Naples, ce sont 300 ultras allemands qui, à la veille du match de l'équipe berlinoise contre celle de Naples, ont vandalisé certains quartiers de la ville. Fait à noter, les 300 supporteurs avaient tous une allure très athlétique et étaient tous habillés de la même manière pour ne pas être identifiés. La presse italienne n'hésite pas à parler d'actes de commando.

Il y a quelques semaines, c'était le bus de l’équipe de l’Olympique Lyonnais qui était attaqué à coups de cailloux par des hooligans, blessant certains joueurs et leur entraîneur.

Ces faits sont loin d'être isolés. Depuis plusieurs mois, on assiste dans les stades et en dehors des enceintes sportives à des bagarres entre supporteurs. Dans les tribunes, ceux que l’on désigne comme des hooligans scandent des cris homophobes et racistes et brandissent des banderoles et des drapeaux qui sont sans équivoque. On peut y voir des insignes néonazis ou qui rappellent, de triste mémoire, les confédérés esclavagistes.

Devant cette recrudescence de violences armées et d’affrontements, on peut se demander si les hooligans des années 1980 sont de retour.

Vous avez vu? Consulter le dossier complet Vous avez vu? Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Petit retour en arrière. En 1985, le drame du Heysel va éveiller les consciences. Le 29 mai, le stade belge s’apprête à accueillir la Coupe d'Europe des clubs champions entre le club italien de la Juventus de Turin et le club anglais de Liverpool. Quelque 60 000 personnes sont entassées dans le stade.

Ouvrir en mode plein écran drame au stade du Heysel en 1985 Photo : afp via getty images / DOMINIQUE FAGET

Avant le coup d'envoi de la finale, des supporteurs anglais envahissent la tribune des partisans italiens et des échauffourées commencent. S'ensuit un mouvement de panique. Les Italiens se sauvent comme ils peuvent et essayent de courir vers la pelouse. Certains finiront écrasés, piétinés et mourront étouffés. Soudain, on découvre l’ampleur du drame : 39 personnes périssent et 600 autres sont blessées.

Publicité

Les gouvernements tenteront de mettre en place une série de mesures, comme l’élaboration d’une liste internationale des supporteurs indésirables, qui seront interdits de stade, la limitation de vente d’alcool dans les stades et l'imposition de peines de prison sévères à l’encontre des provocateurs.

Mais, presque 40 ans plus tard, force est de constater que la gangrène est encore bel et bien présente dans les stades et hors d'eux lors des rencontres sportives.

Alors, qui sont-ils, ces fauteurs de troubles fortement organisés?

Sébastien Louis est spécialiste du supportérisme radical en Europe. Il est également l’auteur du livre Ultras et autres protagonistes du football publié en 2017. Joint au Luxembourg par Radio-Canada Sports, il explique qu’il faut différencier les groupes de supporteurs radicaux.

En Europe, il y en a trois, souligne-t-il. Il y a l’école du hooliganisme anglais. Eux vont au stade pour affronter d’autres hooligans.

Publicité

Il y a les Ultras italiens, qui sont là pour mettre de l’ambiance dans les stades, mais qui acceptent aussi l’idée de la violence. Elle n’est pas centrale dans leur démarche, mais elle fait partie de leur mode d’action.

Enfin, on a un modèle balkanique, gréco-turc, qui est une synthèse des deux , ajoute-t-il.

Le spécialiste insiste pour dire que la violence et le soccer ont toujours été intimement liés.

C’est un vieux couple! En Italie, le premier championnat a lieu en 1898 devant à peine une centaine de spectateurs. À cette époque, il y a très peu d’équipes, très peu de matchs. Malgré tout, dès 1904, on a des faits de violence. Les spectateurs, qui sont des aristocrates, qui ont misé de grosses sommes, envahissent le terrain pour s’en prendre à l’arbitre, car ils pensent que c’est à cause de lui qu’ils ont perdu leurs paris.

Ouvrir en mode plein écran Un hooligan hongrois Photo : Getty Images / Lars Baron

Sébastien Louis explique pourquoi ces groupes de supporteurs font appel à la violence dans les stades et hors des tribunes sportives.

C’est un match dans le match qui se joue. Les supporteurs radicaux veulent également être les protagonistes du match. C’est donc dans et hors des tribunes que les hooligans vont affronter leurs adversaires. Ils veulent démontrer que physiquement, ils peuvent s’imposer face à eux. Les Ultras, eux, vont également intervenir si on vient les provoquer.

Pour le spécialiste, c’est ce qui s’est passé dans les rues de Milan, entre les Milanais et les Parisiens, était annoncé.

Les Parisiens qui étaient là étaient tout sauf des touristes qui venaient assister au match. Ils savaient pertinemment que le quartier de Navigli est l’endroit où se réunit la jeunesse milanaise. Ils avaient même publié sur les réseaux sociaux qu’ils étaient là et qu'ils attendaient les hooligans milanais. Et certains membres de la Curva sud, une centaine, se sont mobilisés pour aller les affronter.

Conformément aux idées reçues, on pourrait penser que ces hooligans proviennent de milieux défavorisés, à la recherche d’une famille ou d’une confrérie. Sébastien Louis est catégorique : on retrouve tous les milieux de la société dans ces groupes organisés.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe des Ultras du Paris St Germain Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Vous seriez surpris de voir des avocats, des chefs d’entreprises parmi eux. D’ailleurs, l’un des leaders du groupe parisien est directeur de banque. La seule chose qui les caractérise, c’est leur âge, ils ont entre 20 et 40 ans. Je peux vous donner l'exemple de la Suède, qui a son lot de hooligans. Eh bien là-bas, on parle même de mixité sociale. On peut aussi bien retrouver en leur sein des membres de l’extrême droite que de l’extrême gauche, et on a même des individus qui ont d’autres origines ethniques, et qui sont acceptés s’ils savent faire le coup de poing.

Alors, quelles sont les solutions? Le spécialiste des supporteurs radicaux en Europe pense que la FIFA et l’ UEFA devraient délier le cordon de la bourse.

Il faudrait mettre sur pied un laboratoire qui réunit des chercheurs comme des ethnologues, des sociologues, des historiens... et faire, ensuite, le lien avec les autorités pour réduire les violences et les tensions, affirme-t-il. Il faut, en fait, marcher sur deux jambes : une jambe qui est la prévention et une jambe qui est la répression. Il ne sert à rien d’allonger les peines. En Italie, par exemple, on peut être interdit de stade pendant 10 ans et pourtant, la violence perdure.

Aujourd’hui, on a une législation suffisante, il faut se donner les moyens de l’appliquer pour apaiser les tensions. Il faudrait ponctionner de l’argent à l’ UEFA et la FIFA pour financer de véritables laboratoires de recherches qui permettent de trouver des solutions.

Il ajoute qu'une formation spécialisée devrait être donnée aux policiers.

Il ne faut pas oublier de donner de véritables formations pour les policiers qui travaillent sur ces terrains, car trop souvent, ils ne sont pas formés pour ce genre de situations et ce genre d’individus. On l’a encore vu hier (mercredi) soir, en Italie, où les policiers auraient pu intervenir plus rapidement s'ils avaient pris la peine, comme je l'ai fait, de suivre ces groupes sur les réseaux sociaux.