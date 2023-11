Tout le monde a peur du prochain rendez-vous au calendrier de la F1 : le Grand Prix de Las Vegas, dont Liberty Media parle depuis un an comme LE grand événement de la saison 2023.

Mais de quel événement parle-t-on au juste? On parle beaucoup plus d‘entertainment (divertissement) et de mondanités que de sport.

Déjà qu’il n’y a plus d’enjeu pour les titres des pilotes et des constructeurs...

La lutte pour le 4e rang au classement pilotes entre Fernando Alonso, Lando Norris et Carlos Sainz fils ne passionnera à Las Vegas que les vrais amateurs.

Le monde de la F1 débarque en terrain inconnu dans le désert du Nevada, et les distractions seront telles qu’il est quasi certain que les équipes seront en mode gestion de risque, voire survie.

Personne ne connaît ni n’a roulé sur ce circuit éclairé de 6,12 km dessiné par Carsten Tilke, fils de Hermann Tilke, le designer officiel des circuits de F1 à qui l'on doit la moitié des circuits de la saison 2023.

Ouvrir en mode plein écran Le circuit de Las Vegas Photo : Chambre de commerce de Las Vegas

Il y a eu une trentaine de versions du circuit de Las Vegas avant d’en arriver à sa version finale. Le circuit a 17 virages, sera négocié de nuit en sens antihoraire ou lévogyre, avec une ligne droite (arrière) de 1,9 km qui permettra aux pilotes de rouler aussi vite qu’à Monza entre le virage 13 et le virage 14, à 90 degrés, qui sera l’endroit idéal pour dépasser.

Voilà pour le sport.

Pour le reste, et la folie qui entourera l’événement, si l'on se fie aux organisateurs, il faut prendre ce Grand Prix de Las Vegas pour ce qu’il sera, soit une parenthèse dans la saison. En fait, la F1 pourrait ramener le modèle des courses hors championnat, et Las Vegas serait la candidate parfaite.

C’est le premier rendez-vous organisé directement par Liberty Media, le consortium qui détient les droits de la F1 depuis 2017.

D’ailleurs, dès 2017, Liberty Media a enregistré comme marque de commerce le nom du Grand Prix de Las Vegas. Mais il a fallu attendre à 2022 avant que le projet se concrétise, et les travaux ont commencé.

Ouvrir en mode plein écran La construction du complexe garages/paddock du circuit de Las Vegas Photo : YouTube

En février 2023, la F1 a confirmé qu'elle avait signé une entente de 10 ans (jusqu'en 2032) avec la ville de Las Vegas, et en septembre, Liberty Media avait déjà dépensé 435 millions de dollars américains pour ce premier séjour sur la Strip. Notamment 240 millions pour acheter une parcelle de terrain (un ancien stationnement) sur laquelle le complexe garage/paddock est construit.

Liberty Media travaille en partenariat avec la Chambre de commerce de Las Vegas, qui contribue à hauteur de 6 millions de dollars par année et avec les grands hôtels de la Strip dont la participation reste discrétionnaire et confidentielle.

Bien sûr, chacune des éditions du contrat actuel de 10 ans ne coûtera pas autant.

Il y a des infrastructures permanentes qui ne seront pas à reconstruire chaque année, notamment le complexe garage/paddock et les bâtiments qui s’y rattachent. Et il y a des dépenses non récurrentes, comme la cérémonie d’ouverture de la première édition et la création et le lancement d’un logiciel de navigation pour les amateurs.

Liberty Media croit pouvoir rentabiliser son investissement initial d’ici cinq ans.

On parle beaucoup du spectacle d’ouverture, prévu pour le mercredi 15 novembre en soirée, avec la participation des 20 pilotes et des athlètes/artistes du Cirque du Soleil. Une brochette d'artistes sont invités : de Journey à Keith Urban en passant part Andra Day, Bishop Briggs, le rappeur will.i.am et Jared Leto et son groupe Thirty seconds to Mars.

Les organisateurs attendent 30 000 personnes à ce mégaspectacle qui sera présenté sur la grille de départ.

Les grandes productions dans les hôtels seront présentées exceptionnellement en matinée, et non en soirée. Par exemple, le spectacle O du Cirque du Soleil, au Bellagio, ou le spectacle LOVE inspiré de la musique des Beatles, au Mirage.

Mais en attendant la magie, c’est la migraine qui frappe les touristes et la population.

Ouvrir en mode plein écran Construction des gradins pour le Grand Prix de Las Vegas près des grands hôtels de la ville Photo : YouTube

La préparation du Grand Prix de Las Vegas perturbe les activités de la ville.

Ce qui se passe fait penser à l’arrivée de la Formule E à Montréal, en 2017. Organiser un week-end de course automobile en plein centre-ville, c’est compliqué. Et les touristes doivent prendre leur mal en patience, entre les chantiers de construction liés à la F1, les embouteillages, les détours inévitables.

Il a fallu ceinturer les 6,12 km du circuit par des murets de béton, repaver les avenues avec trois nouvelles couches d’asphalte. Les temps de transport ont plus que doublé.

Ouvrir en mode plein écran La circulation est lourde à Las Vegas pendant les préparatifs du grand prix. Photo : YouTube

Les commerçants et les hôteliers ne sont pas contents et le font savoir. Refrain connu?

Un mouvement de grève s’organise pour la semaine du Grand Prix, et il ne passera pas inaperçu s’il est déclenché. Il est question que 35 000 travailleurs hôteliers de Las Vegas y participent.

Selon l'Associated Press, le mouvement de grève pourrait affecter 18 casinos, incluant les célèbres Bellagio, MGM Grand et le Caesars Palace. Réel danger ou menace en l’air?

Nous travaillons avec les syndicats, a dit Greg Maffei, président de Liberty Media. Et la course ne devrait pas être touchée, mais on attend de voir les impacts sur l’activité touristique de Las Vegas dans son ensemble.

Les restaurants et les clubs donnant sur le circuit sont aussi touchés.

La F1 exigeait de ces établissements un droit de regard de 1500 dollars américains par client, selon une lettre dont le New York Post a obtenu copie.

Ouvrir en mode plein écran La Une du New York Post du 24 juillet 2023 Photo : YouTube

Des négociations ont fait baisser le prix de ces droits de regard, mais la F1 a raté une belle occasion de se faire de la bonne publicité.

Pourquoi la F1 est la pire erreur que Las Vegas ait jamais faite , peut-on lire en éditorial sur le web, ou Voici pourquoi la F1 est une mauvaise nouvelle pour Las Vegas .

C'est là le beau risque que prend la F1 à Las Vegas : ne pas rater son coup, laisser de cette première édition un souvenir impérissable.

Ce premier week-end n’est pas encore à guichets fermés, ce qu’a confirmé le promoteur René Wilms. Et les grands hôtels, après avoir flairé la bonne affaire, ont dû revoir leurs espoirs à la baisse. Ils ont ramené leurs hausses tarifaires à moins du double des tarifs habituels.

Dans une ville saturée d’activités plus ostentatoires les unes que les autres, la F1 devra faire un sans faute pour que les touristes soient éblouis et oublient les frustrations liées aux préparatifs.