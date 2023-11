Jarnkrok donne la victoire aux Maple Leafs en prolongation contre le Lightning

Calle Jarnkrok a inscrit son deuxième but du match après 46 secondes de jeu en prolongation et les Maple Leafs de Toronto ont battu le Lightning de Tampa Bay 6-5, lundi.

Mitch Marner a récolté un but et trois mentions d'aide pour les Maple Leafs (5-4-2), alors qu'Auston Matthews a marqué deux buts et ajouté une aide. Matthew Knies a obtenu un but et deux aides et le défenseur Morgan Rielly a aidé sur deux filets de son équipe.

Jarnkrok a marqué son troisième de la saison, en prolongation, lorsque Rielly lui a refilé le disque tout près du filet, sans surveillance. Jarnkrok n'a eu qu'à rediriger la rondelle derrière Jonas Johansson.

Ilya Samsonov a accordé 4 buts sur 12 tirs et a cédé sa place à Joseph Woll en fin de première période. Woll a repoussé 18 rondelles pour la victoire.

Avec une aide sur le but gagnant, William Nylander a prolongé sa séquence record dans l'histoire des Maple Leafs, avec 12 matchs de suite en début de saison avec au moins un point.

Nikita Kucherov a inscrit deux buts et deux aides en première période pour le Lightning (5-4-3). Victor Hedman a marqué et a ajouté deux mentions d'aide, alors que les attaquants Brayden Point et Brandon Hagel ont les deux contribué pour un but et une aide. Johansson a réalisé 27 arrêts.

En retard 4-3 après 40 minutes, les Maple Leafs ont créé l'égalité après 1:55 de jeu au troisième engagement. Jarnkrok a marqué son premier filet de la rencontre lorsqu'il a récupéré le retour de lancer de Nick Robertson.

Marner a donné l'avance aux siens seulement huit secondes plus tard, à l'aide d'un tir rapide du côté éloigné. C'était le cinquième de la saison de Marner.

Hagel a égalisé à 5-5 avec 2:26 à faire en temps réglementaire. Woll n'a pas été en mesure de contrôler le tir de Calvin de Haan, et Hagel a poussé la rondelle libre dans le filet pour son septième de la campagne.