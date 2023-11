Le Panthéon des sports du Québec intronise sa 32e cohorte

Huit personnages marquants du patrimoine sportif québécois ont rejoint les 283 autres immortels de ce club sélect, lundi soir, lors du 32e gala d'intronisation du Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la cohorte 2023 n'a rien à envier à toutes celles qui l'ont précédé.

On y retrouve entre autres Vincent Damphousse, membre de la dernière équipe du Canadien de Montréal à remporter la Coupe Stanley, en 1993, et capitaine du Tricolore de 1996 à 1999.

C'est un super bel honneur. Je suis venu ici il y a deux ans pour Guy Carbonneau, alors je sais que ça va être une belle soirée avec mes amis et ma famille. J'ai très hâte , a confié l'ancien joueur de centre en marge de la cérémonie.

Damphousse est notamment accompagné d'une autre vedette sur glace : Charles Hamelin et ses six médailles olympiques, dont quatre en or. Celui qui a longtemps été le visage du patinage de vitesse courte piste au pays était tout sourire dans la salle de réception du Club de Golf Métropolitain Anjou, où avait lieu la cérémonie.

C'est un immense honneur pour moi de faire partie de cette gang-là, la grande famille du sport au Québec , a déclaré le natif de Lévis.

C'est difficile d'avoir un seul souvenir en tête, mais celui qui est le plus cher à mon cœur, c'est la médaille d'or gagnée au relais avec mon frère François à Vancouver.

Des experts sur neige font également partie de cette cuvée, comme la skieuse acrobatique Marie-Claude Asselin, ou encore le sextuple olympien Jasey-Jay Anderson, champion en surf des neiges aux Jeux de Vancouver, en 2010.

Ça fait quelques années que je n'ai plus les podiums et les honneurs, donc que ça vienne comme ça, il y a un gros montant de nostalgie je te dirais , a reconnu le sympathique planchiste.

Ouvrir en mode plein écran Jasey Jay Anderson embrasse sa médaille d'or olympique (archives). Photo : Getty Images / AFP/Getty/Adrian Dennis

La piscine n'a pas été oubliée, puisque les plongeuses Meaghan Benfeito et Roseline Filion ont aussi été récompensées pour leur brillante carrière à la plateforme de 10 mètres.

C'était impossible de faire notre entrée au Temple de la renommée séparément , a estimé la Lavalloise.

De venir boucler la boucle, c'est un honneur. Ça nous fait chaud au cœur et on est vraiment contente , a renchéri sa grande complice Meaghan.

Ouvrir en mode plein écran Meaghan Benfeito (gauche) et Roseline Filion lors de la cérémonie des médailles des Jeux olympiques de Rio (archives). Photo : Getty Images / Adam Pretty

C'est sans oublier les deux bâtisseurs de cette cohorte : Jean-Paul Chartrand, une véritable icône médiatique dans le monde de la boxe québécoise, et Monique Lefebvre, une pionnière du sport adapté au Québec.

Ça me fait un grand plaisir. Je trouve qu'on marque le coup pour le sport adapté et en plus, le Défi sportif AlterGo célèbre ses 40 ans cette année, donc on ne peut pas demander mieux , a assuré la fondatrice de l'événement.

Chose certaine, même s'ils proviennent tous de terrains de jeux bien différents, ces huit légendes de leur domaine respectif partagent un point commun : elles ont toutes contribué à inspirer la prochaine génération d'athlètes québécois.