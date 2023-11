Au tour de Josh Anderson

Albert Londres disait de sa profession, celle de journaliste, ceci : « notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie ».

M. Londres, un Français, n’a, à notre connaissance, jamais couvert le hockey. Plutôt le cyclisme à temps perdu entre deux reportages d’investigation, mais l’on s’égare.

Pour résumer la phrase du célèbre monsieur, qui a aussi donné son nom à un prix, en termes plus contemporains, l’on pourrait dire qu’il s’agit de gratter le bobo. Non pas pour savoir si ça fait mal – on le sait – mais plutôt pour l’exposer et trouver le remède, la solution.

Long détour pour dire, essentiellement, qu’ainsi s’est retrouvé Josh Anderson devant une petite forêt de micros, lundi, après l’entraînement du Canadien, afin d’expliquer la panne offensive qui l’afflige depuis le début de la saison. Le bobo, quoi.

Juraj Slafkovsky a marqué un premier but après 10 matchs samedi soir à Saint Louis; Anderson, lui, en est maintenant à 11 sans réussite.

Pour un joueur qui a fait ses preuves dans la Ligue nationale, dixit Martin St-Louis, il s’agit évidemment d’une longue sécheresse.

L’année est longue. Il fonctionne beaucoup par séquences, Josh. Quand il en marque un, il va aller en chercher quelques-uns. C’est juste de marquer le premier. Et il ne faut pas trop focaliser sur le but, le but. C’est plutôt de se concentrer à être efficace sur la glace. Plus tu fais ça, plus le but risque de venir.

St-Louis n’a pas tort lorsqu’il dit du costaud ailier qu’il a tendance à marquer ses buts par séquences. Les léthargies ne sont pas étrangères à Anderson. À ses trois premières années avec le Canadien, il a connu une autre période de 11 buts sans match à la fin de la saison pandémique, une autre où il a été blanchi pendant neuf rencontres en 2021-2022 et deux séquences de sept matchs sans marquer l’année dernière.

Malgré tout, le buteur de Burlington, en Ontario, s’est montré drôlement constant au prorata d’une saison complète avec les Tricolore. Il a réussi 17, 19 et 21 buts à Montréal, des totaux qui auraient équivalu à des campagnes de 27, 22 et 25 buts respectivement, en tenant pour acquis qu’il aurait gardé le rythme au cours des matchs ratés en raison de blessures.

Ouvrir en mode plein écran Josh Anderson et Cole Caufield Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Ses 57 buts de l’hiver 2021 jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 le placent actuellement au 2e rang des marqueurs de l’équipe derrière Nick Suzuki (62), mais en 30 matchs de moins. Cole Caufield, eût-il joué davantage, l’aurait dépassé cela dit. Anderson est aussi premier pour les buts gagnants depuis son arrivée avec le Canadien, soit 11.

Pour toutes ces raisons, l’on peut comprendre qu’il n’y ait pas une grande inquiétude autour de l’attaquant de 29 ans, une agitation à des années-lumière du brouhaha dans les médias au sujet de Slafkovsky depuis dix jours.

J’ai pleinement confiance en mes moyens pour redevenir ce joueur. J’ai tous les outils. Parfois, ça en prend juste un pour se relancer , a laissé tomber Anderson.

La solution

Dans son cas, l’inquiétude vient plutôt du fait qu’aucun trio au sein duquel il a joué n’a produit cette saison. Au contraire, tout le monde a semblé se porter un peu mieux lorsqu’éloigné d’Anderson.

Les chiffres ne sont guère flatteurs à son égard. L’Ontarien n’a rien fait qui vaille comme ailier droit de Suzuki et Caufield, d’abord. Puis, le tandem formé avec Alex Newhook n’a pas été davantage enthousiasmant. Le site spécialisé Natural Stat Trick estime que les deux comparses n’ont généré que 32 % des buts attendus lorsqu’ils sont sur la glace ensemble.

Je trouve que les chances sont là. Au début de l’année, si j’avais réussi à convertir quelques-unes de mes excellentes chances de marquer, on ne serait pas ici en train de parler de ça en ce moment. Mais ça fait partie du jeu.

Il était effectivement plus visible lors des premiers matchs, plus effacés dans les suivants.

Alors, que faire pour secouer cette vilaine guigne? Sean Monahan a suggéré de changer de petites choses ici et là, rien de majeur. C’est ce qu’il faisait, lui, dans des cas semblables, a-t-il raconté, tout en continuant de travailler fort.

Anderson l’a pris au mot. Il a changé la couleur du ruban sur son bâton. Du blanc au noir. Peu charmé par l’exercice, il est repassé du noir au blanc. De petites choses, disait Sean.

St-Louis a plutôt ramené les choses à l’essentiel, comme il le fait souvent.

Personnellement, je me raccrochais toujours au plaisir. Pression par rapport au plaisir. Si tu n’as pas de plaisir, la pression monte bien plus et c’est plus difficile. Dans mes pratiques, j’utilisais ça comme des matchs. J’allais m’amuser et j’essayais de scorer le plus de buts que je pouvais. Ça ne me dérangeait pas c’était quoi l’exercice, si c’était pour les gardiens ou pas. J’essayais juste de scorer beaucoup de buts , a raconté l’entraîneur-chef.

Malgré de basses attentes, le Canadien a réussi un assez bon début de saison jusqu’à présent, ce qui relègue un enjeu comme la léthargie d’Anderson à l’arrière-plan. Pas celle de Slafkovsky, puisque dans son cas, il est question de développement et d’environnement positif pour lui permettre de s’épanouir et d’atteindre son plein potentiel.

Ouvrir en mode plein écran Josh Anderson Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Des considérations qui ne touchent pas Anderson, lui ayant déjà atteint ledit potentiel.

Mais Anderson se pose des questions malgré tout. Et il met le doigt… sur le bobo.

Après tous les matchs, je m’assois et j’évalue mon jeu. Qu’est-ce que je dois faire mieux? C’est là-dessus que je me concentre. Qu’est-ce que je peux faire pour aider l’équipe à gagner? Si j’avais produit dans les derniers matchs, est-ce qu’on réussit à repartir avec une victoire au moins? , s’est-il exclamé.

C’est possible en effet. Et ce sont de bonnes questions à se poser. Parce qu’Anderson fait partie des plans du CH dans cette transition entre une équipe qui prend de la maturité et celle qui, éventuellement, devrait être arrivée à maturité.

Le Canadien est un peu à découvert sur l’aile droite. Il ne peut pas se priver de son apport actuellement.

En rafale

Martin St-Louis est allé d’une diatribe inspirée à propos de Juraj Slafkovsky lorsque le descripteur des matchs du CH Martin McGuire lui a demandé si le jeune homme se mettait trop de pression sur les épaules. Une comparaison entre le développement d’un joueur et l’application de guidage par navigation satellite Waze. En gros, il peut y avoir du trafic, on peut être ralenti, mais on sait qu’on arrivera à destination malgré tout. Il serait ici un peu long de retranscrire l’envolée en entier, mais l’on vous la recommande.

Par ailleurs, le gardien Jake Allen est le lauréat de la Coupe Molson pour le mois d’octobre. Le portier de Fredericton a terminé cette première tranche de la saison avec une fiche de 3-1-1, une moyenne de buts accordés de 2,72 et un taux d’efficacité de ,927.