Les Alouettes ont atteint la finale de l’Est pour une deuxième année d’affilée grâce à leur défense solide et agressive, mais ça risque de ne pas être suffisant contre les Argonauts de Toronto.

Les Torontois pourraient s’inspirer de la comédie musicale Annie et sérénader les Alouettes en leur chantant Anything You Can Do (I Can Do Better) .

Si les Alouettes ont pu dominer les équipes de deuxième niveau cette année (12-0 contre les équipes avec une fiche inférieure à ,500), c’est souvent grâce à la défense et aux unités spéciales.

L’ennui, c’est que les Argonauts ont fait mieux dans pratiquement toutes les catégories.

Les Alouettes ont connu leur meilleure saison depuis longtemps en provoquant 48 revirements. Une seule équipe a fait mieux : les Argonauts avec 54.

Quelle équipe a commis le moins de revirements cette année ? Ben oui, les Argonauts avec 27.

Depuis l’arrivée de Shawn Lemon et l’insertion de la recrue, Lwal Uguak, la défense montréalaise peut enfin mettre de la pression sur les quarts adverses.

Mais quelle est l’équipe qui a réussi le plus de sacs et en a accordé le moins ? Bien oui, les Argonauts!

Les Alouettes sont venues à un touché d’égaler le record d’équipe pour les majeurs en défense et sur les unités spéciales. Les hommes de Noel Thorpe et Byron Archambault ont marqué 12 fois, 9 en défense et 3 sur des retours de bottés.

Les Argonauts sont juste derrière avec six touchés en défense et quatre sur des retours de botté…

Non seulement les Argos ont dominé la LCF dans pratiquement toutes ces catégories, mais ils l’ont surtout fait lors des trois affrontements de leur balayage des Alouettes.

Les Argos ont provoqué 8 revirements, contre 2 pour les Alouettes.

Les bleus poudre ont réussi 12 sacs, les moineaux 2.

La plus grande domination des Torontois a été du côté de l’attaque au sol. En trois matchs, les Argonauts ont accumulé 365 verges contre 181 pour les petits oiselets. Plus du double!

Toronto a mené la LCF avec 30 touchés par la course cette saison. Les Alouettes ont marqué un TOTAL de 31 touchés en attaque ! (14 au sol, 17 par la passe).

Quel espoir pour les Alouettes?

Malgré la domination statistique des Argonauts cette année, les Alouettes sont quand même parvenues à les pousser à la limite dans deux des trois affrontements.

Lors des deux matchs à Montréal, les hommes de Jason Maas ont eu l’occasion de créer l’égalité sur le dernier jeu de la rencontre.

Au cours de leur série de 6 gains consécutifs, les Alouettes ont arraché le ballon à l’adversaire 23 fois, presque 4 revirements par match, alors qu’ils ont perdu le ballon seulement 4 fois au total.

La défense montréalaise est particulièrement intraitable depuis l’arrivée de Darnell Sankey, qui n’était pas là lors des trois matchs contre Toronto.

Sankey amène une grande amélioration à la défense contre la course qui a fait défaut lors de la série contre les Argos.

Les Argonauts n’ont pas eu l’occasion de se mesurer non plus au nouveau retourneur des Alouettes, James Letcher fils. Le petit numéro 89 a réussi des touchés sur deux retours de bottés en cinq matchs, dont un de 125 verges.

Sans être parfaite, la ligne à l’attaque est nettement plus solide qu’elle ne l’était en début de saison.

Les fameux facteurs intangibles pourraient aussi aller du côté montréalais.

Les Argonauts n’ont pas joué un match significatif depuis qu’ils se sont assuré le 1er rang de la division, il y a plus d’un mois. Comment réagiront-ils si Letcher traverse le terrain en début de match ou si Marc-Antoine Dequoy réussit une autre interception spectaculaire?

En plus, le stade pourrait être rempli à Toronto pour la première fois depuis des lunes. Et ça, les Argonauts n’y sont vraiment pas habitués…

La beauté dans tout ça, c'est que tout se joue sur un seul match.

Si vous gagnez, vous continuez. Si vous perdez, c'est T-E-R-M-I-N-É !