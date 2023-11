Le Comité olympique russe conteste sa suspension par le CIO

Le comité olympique russe (ROC) conteste auprès de la justice sportive sa suspension à la mi-octobre par le Comité international olympique (CIO), qui a pour effet de le priver des financements olympiques, a annoncé lundi le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le CIO entendait ainsi sanctionner le placement sous l'autorité de l'instance russe des organisations sportives des régions de Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporizhzhia, situées dans l'est de l'Ukraine occupé par l'armée russe, rappelle le TAS .

Le Tribunal arbitral du sport, juridiction basée à Lausanne, a entamé les échanges de conclusions écrites entre les parties et la constitution du panel arbitral, mais n'a pas encore fixé de date d'audience ni d'échéance pour trancher le litige, précise-t-elle dans un communiqué.

Publicité

La suspension retire au ROC le droit de recevoir sa part des revenus de la télédiffusion des JO et des commandites olympiques, valant des millions de dollars.

Le 12 octobre, à sa 141e session de travail, le CIO avait bousculé son agenda pour réagir à la décision unilatérale prise une semaine plus tôt par le Comité olympique russe d'annexer quatre organisations sportives ukrainiennes.

D'après l'organisation olympique, cette initiative russe constitue une violation de l'intégrité territoriale du comité national olympique ukrainien , donc de la Charte olympique.

La suspension du ROC s'est ajoutée à une panoplie de sanctions prise par le CIO à la fin de février 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe : interdiction de toute compétition internationale sur le sol russe ainsi qu'au Bélarus allié, et de tous les symboles officiels des deux pays sur les terrains et les podiums mondiaux.