Trois joueurs des Blue Jays remportent un Gant d’or

Le joueur de troisième but des Blue Jays de Toronto Matt Chapman et son coéquipier au champ centre Kevin Kiermaier ont remporté leur quatrième Gant d'or en carrière, dimanche. Le partant Jose Berrios a quant à lui reçu cet honneur défensif pour la première fois, permettant aux Blue Jays d'être l'équipe avec le plus de lauréats, à égalité avec les Rangers du Texas et les Cubs de Chicago.

Treize joueurs ont remporté leur premier Gant d'or en carrière.

Anthony Volpe, des Yankees de New York, et Brenton Doyle, des Rockies du Colorado, sont les deux seules recrues parmi les gagnants. Ils ont respectivement été reconnus à l'arrêt-court dans l'Américaine et au champ centre dans la Nationale.

Le receveur Jonah Heim, le joueur de premier but Nathaniel Lowe et le voltigeur de droite Adolis Garcia, tous des Rangers, ainsi que l'homme à tout faire des Astros de Houston Mauricio Dubon sont les autres joueurs de l'Américaine à mettre la main sur leur premier Gant d'or.

Dans la Nationale, Fernando Tatis fils (champ droit) et Ha-Seong Kim (homme à tout faire), des Padres de San Diego, Zack Wheeler (lanceur), des Phillies de Philadelphie, Gabriel Moreno (receveur), des Diamondbacks de l'Arizona, Nico Hoerner (deuxième but), des Cubs de Chicago et Ke'Bryan Hayes (troisième but), des Pirates de Pittsburgh, ont vu leurs efforts défensifs être récompensés pour la première fois.

Hayes a mis un terme à la séquence de Nolan Arenado, des Cardinals de Saint Louis, qui a remporté ce prix à ses 10 premières saisons. Il a égalé la marque du voltigeur des Mariners de Seattle Ichiro Suzuki, établie entre 2001 et 2010.

Mookie Betts, des Dodgers de Los Angeles, en a remporté six d'affilée. Il était parmi les finalistes au champ droit et dans le rôle d'homme à tout faire après avoir joué 107 matchs à droite, 70 au deuxième but et 16 à l'arrêt-court.

Le joueur de deuxième but Andres Gimenez et le voltigeur de gauche Steven Kwan, des Guardians de Cleveland, ont obtenu leur deuxième Gant d'or, tout comme Dansby Swanson (arrêt-court) et Ian Happ (champ gauche) des Cubs ainsi que Christian Walker (premier but), des Diamondbacks.

Les gérants et jusqu'à six instructeurs par équipe ont participé au vote sans pouvoir favoriser un joueur de leur équipe respective.

Depuis 2013, un index défensif de la Society for American Baseball Research compte pour environ 25 % de la pondération.