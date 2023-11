Depuis près de 50 ans, les joueurs de la première édition des Capitals de Washington vivent avec l’embarras d’avoir fait partie de la pire équipe de l’histoire de la LNH. Durant tout ce temps, leurs bras meurtris ont vainement tendu le bonnet d’âne. Mais il semble que quelqu’un soit enfin sur le point de les libérer de ce fardeau.

À San Jose, les Sharks (0-10-1) connaissent le pire début de saison de l’histoire de la LNH. Rien de moins.

Depuis le début de l’ère moderne (1967), seulement trois autres équipes ont entrepris une saison sans parvenir à savourer une victoire à leurs 11 premiers matchs:

Les Sharks de 1995-96 présentaient une fiche de 0-7-4 après leurs 11 premières sorties.

Et au cours des dernières années, en 2017-18 et en 2021-22, les Coyotes de l’Arizona ont réussi deux fois à entreprendre leur calendrier en se façonnant des dossiers de 0-10-1.

Il y a 1368 alignements qui ont participé aux activités de la LNH depuis le début de la saison 1967-68. Et selon Hockey-Reference, les quatre équipes mentionnées ci-haut ont connu les pires de ces 1368 départs. Avouons-le, il ne s’agit pas de minces exploits.

Or, parmi ces quatre équipes médiocres, les Sharks de cette année sont ceux qui ont marqué le moins de buts (12) et qui en ont accordé le plus (54). Et ce sont ceux qui présentent le pire bilan défensif (-42).

Transposé sur 82 matchs, un tel rendement vaudrait aux Sharks une spectaculaire récolte de 7 points au classement ainsi qu’un taux de succès de ,042. Leur production offensive serait limitée à 89 buts tandis que leur défense en encaisserait 402, ce qui leur vaudrait un spectaculaire bilan défensif de… -313!

Dans le film Le Dîner de cons, on dirait des Sharks qu’ils ont de belles têtes de vainqueurs.

***

Juste pour donner une idée à quel point les Sharks sont en piteux état, rappelons qu’en 1974-75, les Capitals de Washington en étaient à leur première saison d’existence, tout comme les Scouts de Kansas City. Et que ces deux équipes d’expansion avaient été formées avec les 16e, 17e et 18e joueurs des équipes existantes.

Les Capitals avaient ainsi bouclé la pire saison de l’histoire avec une fiche de 8-67-5, ce qui leur avait valu 21 points au classement et un taux de succès de ,131. Totalement démunis, les pauvres Capitals avaient marqué 181 buts et ils en avaient accordé 446. Outre leur fiche, leur bilan défensif de -265 constitue toujours un record d’incompétence à ce jour.

Bien sûr, les Sharks ne termineront pas la saison avec une fiche de 0-75-7. Leur attaque finira éventuellement par produire davantage. Leur capitaine Logan Couture reviendra sans doute au jeu un jour et leurs gardiens parviendront probablement à leur sauver les fesses de temps à autre.

Cela dit, s’ils ne trouvent pas rapidement le chemin de la victoire, les Sharks risquent d’entendre souvent parler des Capitals de 1974-75 au cours des prochains mois.

Pour l’instant, leur premier trio est composé de Mike Hoffman, Tomas Hertl et Anthony Duclair. Aucune de leurs unités offensives n’a marqué plus de quatre buts depuis le début de la campagne.

Ouvrir en mode plein écran Anthony Duclair a récolté 3 points en 11 matchs jusqu'ici cette saison. Photo : AP / Karl B DeBlaker

En défense, leur première paire est constituée de Mario Ferraro et Kyle Burroughs. Âgé de 28 ans, Burroughs n’a jamais disputé plus de 48 matchs en une saison dans la LNH. Et avant cette année, son plus haut taux d’utilisation par match s’élevait à 17 minutes. Quant à Ferraro, 25 ans, c’est un travailleur acharné qui pratique un style physique et dont les habiletés sont moyennes. Son bilan défensif total en carrière est de -70.

Par ailleurs, les arrières des Sharks ont récolté quatre mentions d’aide (aucun but) lors des 11 premiers matchs de la saison.

Enfin, leur gardien numéro un est Mackenzie Blackwood, qui n’a pas réussi à maintenir une moyenne d’efficacité supérieure à ,900 depuis trois ans.

***

Comment les Sharks ont-ils pu en arriver là ? C’est la question qui tue.

Pour lancer la pire équipe de tous les temps dans la mêlée, les dirigeants des Capitals de 1974-75 avaient au moins l’excuse d’avoir hérité d’une bande de joueurs de deuxième niveau dans le cadre d’un repêchage de l’expansion dont les règles leur étaient largement défavorables.

Le cas de l’actuel directeur général des Sharks, Mike Grier, est bien différent. Il travaille dans un contexte de plafond salarial extrêmement rigide qui est censé favoriser la parité… à moins de décider de couler volontairement pour sélectionner les meilleurs espoirs possibles au repêchage amateur.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général des Sharks de San José, Mike Grier. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Ce que l’on voit se produire chez les Sharks n’est que la continuité d’un phénomène qui est devenu une véritable plaie à travers la LNH. Comme je l’écrivais dans cette chronique en décembre dernier, de plus en plus de directeurs généraux torpillent volontairement leur équipe depuis trois ans. Et cela fait en sorte que la parité qui caractérisait l’ère du plafond salarial n’existe plus.

Il n’y a jamais eu autant d’équipes qui ont amassé plus de 100 points qu’au cours des trois dernières saisons. Pendant ce temps, à l’autre bout du spectre, nous n’avons pas vu un aussi grand nombre d’équipes médiocres depuis 30 ans.

La saison dernière, pas moins de 10 équipes ont compilé des fiches inférieures à ,500 (moins de 82 points). On parle ici d’une ligue, rappelons-le, qui accorde un point de classement aux équipes qui s’inclinent en prolongation afin de resserrer les classements. Il faut donc être particulièrement mauvais pour rater la barre de ,500. Or, la saison dernière, quatre de ces équipes (San Jose, Chicago, Columbus et Anaheim), n’ont même pas réussi à jouer pour ,400.

Pour leurs efforts, les Blackhawks ont été récompensés en obtenant le droit de sélectionner Connor Bédard.

Or, le même phénomène semble en voie de se répéter cette année. Comme dirait Jean Perron, Mike Grier ne semble pas y aller avec le dos de la main morte pour s’assurer de couler son équipe par le fond.

***

La grande rigidité du plafond salarial et de la convention collective de la LNH fait en sorte que les dirigeants d’équipes ne peuvent pas décider de délier les cordons de leur bourse et dépenser significativement sur le marché de l’autonomie pour améliorer leurs équipe.

La seule voie possible est celle du repêchage. Et pour mettre la main sur les meilleurs talents disponibles, il faut terminer parmi les derniers.

Au milieu des années 2010, les gens étaient amusés quand les Maple Leafs se sabordaient dans l’espoir de mettre la main sur Auston Matthews. Nous en sommes maintenant au point où un pourcentage significatif des organisations concoctent volontairement des alignements perdants — Montréal n’a pas échappé à ce phénomène — , et c’est devenu franchement gênant.

Il n’y a pas si longtemps, il était extrêmement rare de voir une équipe boucler une saison avec un bilan défensif de -70 ou moins. Or, il y en a eu six la saison dernière et on se dirige vers le même genre de résultat cette saison.

On peut se dire que la décision des Sharks ne regarde qu’eux et on peut se désoler pour les partisans de cette équipe. Sauf que les amateurs de hockey des autres villes paient aussi le gros prix pour voir jouer de plus en plus d’équipes ringardes conçues spécifiquement pour perdre.

Curieusement, trois des quatre pires débuts de saison de l’histoire moderne (sur 1368 formations) sont survenus au cours des six dernières années. Si les dirigeants de la LNH croient que leur entreprise continuera de croître en perpétuant ce modèle, grand bien leur fasse.

Ce qui est en train de se passer chez les Sharks semble pourtant indiquer qu’ils sont en train de perdre le contrôle de leur produit.