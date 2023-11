Shawn Rodrigue-Lemieux, 19 ans et grand maître d’échecs

Le Montréalais Shawn Rodrigue-Lemieux, 19 ans, a décroché ce week-end le titre de grand maître aux échecs, devenant le cinquième et plus jeune Québécois à réaliser l'exploit.

Rodrigue-Lemieux a obtenu le titre après sa performance au grand prix d'échecs FIDE Swiss de l'Île de Man, située dans la mer d'Irlande, entre l'Irlande et l'Angleterre.

Le Québécois y a réalisé une troisième norme de grand maître, un prérequis pour l'obtention de ce titre mondialement reconnu, décerné depuis 1951. Il est devenu le plus jeune Québécois à obtenir cette distinction.

C'était vraiment un moment de joie, je rêve à ce moment depuis que j'ai 6 ans , a réagi Rodrigue-Lemieux, joint par Radio-Canada. J'étais surtout soulagé, parce que j'avais besoin d'obtenir une nulle dans mes trois dernières parties, et j'en avais déjà perdu deux, alors la dernière partie était vraiment cruciale. Heureusement, les choses ont tourné en ma faveur. J'avais un petit avantage sur mon adversaire, mais il était classé beaucoup plus fort que moi, alors j'ai offert la nulle et il a accepté. C'était vraiment un moment de soulagement pour moi.

Pour obtenir le titre de grand maître, le plus haut titre qu'un joueur d'échecs peut atteindre, un joueur doit se démarquer lors d’un tournoi de la la Fédération internationale des échecs (FIDE) en battant un certain nombre d’adversaires de haut niveau, par exemple un tournoi avec un minimum de neuf parties, jouer contre au moins trois grands maîtres, et des joueurs de quatre ou cinq pays différents , explique Rodrigue-Lemieux.

Classé 109e sur 114 participants avant le début de ce tournoi auquel participaient les 20 meilleurs joueurs au monde, Shawn Rodrigue-Lemieux a surmonté les défis – j'avais 4 vols pour me rendre à l'Île de Man, et la compagnie aérienne a perdu mes bagages pour les deux premiers jours! , a-t-il révélé – pour remporter trois parties et réaliser cinq parties nulles en 11 parties, lui permettant de terminer le rendez-vous au 76e rang.

Mon prochain objectif serait de me classer dans le top 100 mondial, ou sinon d'être le mieux classé au Canada. C'est des objectifs à long terme, qui vont un peu de pair. Shawn Rodrigue-Lemieux occupe présentement le 702e rang mondial, et le 7e au Canada.

Le nouveau grand maître recevra son titre au prochain Congrès de la FIDE, plus tard en 2023. Quelque 1200 joueurs sont des grands maîtres internationaux, selon la FQE, dont les Québécois Kevin Spragget, Pascal Charbonneau et Thomas Roussel-Roozmon, qui a reçu ce titre à 22 ans.

Un talent précoce

L'année dernière, le jeune Montréalais avait été sacré champion du monde des échecs chez les moins de 18 ans, devenant le premier Québécois et le second Canadien à décrocher un titre mondial, indique la Fédération québécoise des échecs.

Avec cette victoire, Rodrigue-Lemieux avait obtenu sa première norme de grand maître , le plus haut titre qu'un joueur d'échecs peut atteindre. Il lui fallait deux autres normes, comme des victoires aux championnats du monde, pour le décrocher, résultat obtenu ce week-end à l'Île de Man, 13 mois plus tard.

Shawn Rodrigue-Lemieux a commencé à jouer aux échecs à l’âge de 6 ans. Après des études en sciences humaines au Collège de Maisonneuve, le jeune champion étudie maintenant en sciences biomédicales à l'Université du Texas, à Rio Grande Valley. Il espère poursuivre une carrière de joueur sur la scène internationale, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités, financièrement, aux échecs .

