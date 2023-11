William Dandjinou triomphe au 1000 mètres des 4 continents

Le Montréalais William Dandjinou a profité d'une pénalité contre son compatriote Steven Dubois pour gagner l'or à l'épreuve de 1000 m, dimanche, aux Championnats des quatre continents de patinage de vitesse courte piste, présentés à la Place Bell.

Dandjinou a terminé la finale A derrière Dubois. Mais l'arbitre a jugé que Dubois avait bousculé illégalement un rival durant la course et il a été pénalisé.

La victoire est donc allée à Dandjinou. Le Sud-Coréen Park Jiwon a obtenu l'argent et le Japonais Yui Matsubayashi, le bronze.

La veille, Dubois, de Lachenaie, avait gagné au 500 mètres, devant le Sherbrookois Jordan Pierre-Gilles. Dubois avait aussi obtenu l'argent au 1500 m.

Le Montréalais Jérôme Courtemanche, qui participait à une première compétition internationale senior sanctionnée par l'ISU, a été pénalisé lors des demi-finales du 1000 m, dimanche.

Sarault et Blais de nouveau sur le podium

Courtney Sarault, de Moncton, et Danaé Blais, de Châteauguay, sont à nouveau montées sur le podium. Elles ont terminé respectivement deuxième et troisième derrière l'Américaine Kristen Santos-Griswold lors de la finale A du 1000 m féminin.

Les trois patineuses avaient terminé dans le même ordre samedi, au 1500 m.

Santos-Griswold a ainsi complété le balayage des trois épreuves féminines individuelles au cours du week-end.

En finale A du 1000 m, dimanche, Blais a devancé la Sud-Coréenne Lee Soyoun par 18 millièmes de seconde à la ligne d'arrivée pour obtenir sa deuxième médaille de bronze du week-end.

La Trifluvienne Florence Brunelle a gagné la finale B pour s'adjuger le sixième rang cumulatif de l'épreuve.

On présentait aussi plus tard dimanche les finales des relais 2000 m mixte, 3000 m féminin et 5000 m masculin. Le Canada était des finales A dans chaque épreuve.

Les Championnats des quatre continents regroupent les athlètes des Amériques, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie.