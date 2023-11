Verstappen gagne à Interlagos, Alonso 3e et Stroll 5e

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré du titre de champion du monde 2023, a facilement remporté dimanche au Brésil son 17e Grand Prix de la saison, devant le Britannique Lando Norris (McLaren).

Le double champion du monde espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) a terminé 3e, devançant d'un souffle le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), finalement 4e à 53/1000e seulement d'Alonso.

Son coéquipier canadien Lance Stroll, parti 3e, a tenu bon pour finir 5e.

Sur le célèbre tracé d'Interlagos à Sao Paulo, le Néerlandais a remporté au Brésil sa 52e victoire en F1, dépassant le Français Alain Prost et ses 51 succès.

Lando Norris devra encore attendre pour signer son premier succès en catégorie reine. Le Britannique a bien été en tête temporairement, mais uniquement parce que Verstappen s'est arrêté aux puits.

Au Brésil, le pilote McLaren signe son 13e podium sans victoire, égalant le record de l'Allemand Nick Heidfeld. Je n'aurais pas pu faire mieux pour être honnête , a réagi Norris à l'arrivée de cette 20e manche (sur 22) de la saison. J'ai pris un bon départ et je suis passé de la sixième à la deuxième place, ce qui a été une bonne surprise.

Les titres déjà attribués à Max Verstappen chez les pilotes - et à Red Bull chez les constructeurs - la bataille continue derrière pour les places d'honneur.

En quête de son premier titre de vice-champion de F1, le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), deuxième au championnat devant Lewis Hamilton (Mercedes), s'est donné de l'air face au septuple champion du monde, seulement 8e. La veille déjà, Pérez était parvenu à prendre l'ascendant sur son rival britannique lors de la course sprint.

Arrivé au Brésil avec 20 longueurs d'avance sur son concurrent, le pilote Red Bull repart avec une avance de 32 points sur Hamilton, mais aussi certainement avec le regret de ne pas être monté sur le podium. Et pour cause, le Mexicain manque la troisième place pour seulement 53/1000e au profit du double champion du monde Fernando Alonso.

Durant 30 tours, j'ai eu la pression de Checo [le surnom de Pérez] , a reconnu l'Espagnol de chez Aston Martin, 4e sur la grille de départ. Quand il m'a dépassé à deux tours de l'arrivée, j'ai pensé que le podium n'était plus possible.

À la lutte jusqu'au drapeau à damiers, Alonso, si performant en début de saison, est venu signer dimanche son premier podium depuis le GP des Pays-Bas à la fin du mois d'août.

Derrière, les Français de chez Alpine Pierre Gasly et Esteban Ocon concluent dans les points un week-end mal engagé. Partis des 14e et 15e positions sur la grille après avoir reçu une pénalité de deux places pour avoir gêné des concurrents lors des qualifications vendredi, ils terminent respectivement 7e et 10e.

À Sao Paulo, le spectacle a tenu ses promesses dès le début de la course, puisque le GP a été neutralisé puis interrompu quelques instants seulement après le départ, en raison d'un accident impliquant plusieurs pilotes.

La Williams du Thaïlandais Alexander Albon est entrée en contact avec la Haas de l'Allemand Nico Hulkenberg, avant de venir percuter l'autre Haas du Danois Kevin Magnussen. Si Hulkenberg est resté en piste, Albon et Magnussen en sont, eux, sortis, endommageant lourdement leur monoplace. Les deux pilotes, indemnes, ont dû abandonner.

Le temps de nettoyer et sécuriser le tracé, la course a repris une demi-heure plus tard selon l'ordre établi au moment de l'interruption : Verstappen devant Norris, auteur d'un départ en boulet de canon. À la relance, plus personne n'a revu les deux hommes forts du jour.

Attendu en première ligne au côté du Néerlandais, Charles Leclerc a dû jeter l'éponge avant même l'extinction des feux. Le Monégasque est sorti de piste lors du tour de formation, victime d'un problème mécanique sur sa Ferrari.