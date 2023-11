Nouvelles allégations d’agression sexuelle concernant un ancien entraîneur des Blackhawks

Un joueur dans l’équipe d’entraînement des Blackhawks de Chicago en 2010 poursuit l’équipe en rapport avec des allégations d’agression sexuelle, selon les informations du quotidien Chicago Tribune.

Le joueur en question était un membre des Black Aces, ces joueurs qui ne faisaient pas partie de la formation pendant les matchs mais qui participaient aux entraînements pendant les séries. Les Blackhawks ont remporté la Coupe Stanley l’année pendant laquelle les événements allégués se seraient produits.

L’homme, qui demeure anonyme, aurait été harcelé et agressé sexuellement par Brad Aldrich, l’entraîneur qui a agressé Kyle Beach au cours de la même période. Selon la poursuite, les Blackhawks, en la personne du président John McDonagh, auraient été avisés de la situation et auraient délibérément camouflé l’affaire.

Aldrich a agressé sexuellement Kyle Beach, lui aussi un membre des Black Aces. Après une enquête commandée par les Blackhawks de concert avec la LNH, plusieurs membres de l'organisation ont quitté leur poste, que ce soit avec Chicago ou avec d’autres équipes de la LNH.

Les Blackhawks ont dû payer une amende de deux millions de dollars américains.

Selon les informations du Tribune, il y aurait eu cinq incidents d’agression sexuelle.

Plusieurs personnes ne se rendent pas compte, ne comprennent pas qu’elles ont été agressées sexuellement avant qu’elles n'en comprennent la définition, déplore le joueur anonyme. Plusieurs des activités décrites dans notre plainte sont manifestement des agressions sexuelles.

C’est le cabinet Romanucci & Blandin qui défend le plaignant. Ce même cabinet a aussi défendu des joueurs noirs de l’équipe de l’Université Northwestern qui auraient été forcés à participer à des rites initiatiques racistes et dégradants.

« Avec cette poursuite, nous voulons nous assurer que les équipes doivent rendre des comptes, a dit Romanucci au Tribune. Nous voulons responsabiliser les Blackhawks par rapport aux engagements qu’ils ont pris quant à la prévention des abus sexuels. »

Dans un communiqué envoyé au Tribune, les Blackhawks ont assuré qu'ils prennent très au sérieux les allégations de ce genre.

Nous avons changé à la suite de ce qui est arrivé et nous avons instauré des changements à tous les paliers de notre organisation pour garantir la sécurité et le bien-être de nos joueurs et de nos employés. Nous avons notamment reconstruit notre structure de gestion avec du personnel qui partage nos valeurs et qui ont l’expertise requise; nous avons mis en œuvre un nouveau programme pour la santé mentale ainsi que de nouveaux systèmes de signalement et de formation pour nos employés.

Nous ne commenterons pas ce dossier étant donné le processus judiciaire en cours.