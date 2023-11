Novak Djokovic trop fort pour Grigor Dimitrov à Paris

Novak Djokovic a battu dimanche en deux manches de 6-4 et 6-3 le Bulgare Grigor Dimitrov, no 17 au monde, et a remporté le tournoi ATP Masters 1000 de Paris. C'était son 40e titre d'un Masters 1000.

Le joueur serbe n'a pas eu à trop forcer son talent sur le terrain du Masters 1000 de Paris, et c'est en 1 heure et 38 minutes qu'il a éliminé son adversaire.

Djokovic a remporté 81% des échanges sur sa première balle de service (88% en première manche). Il n'a fait que 4 fautes directes.

Ouvrir en mode plein écran Novak Djokovic Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Il a de plus dominé Dimitrov dans les échanges de la ligne de fond.

Publicité

C'est incroyable, a réagi Djokovic. Que je puisse remporter ce titre après avoir failli perdre trois matchs cette semaine. Mais à chaque fois, j'ai pu trouver une petite réservre d'énergie pour m'en sortir, et ce fut le cas encore aujourd'hui. Je suis particulièrement heureux de m'en être sorti.

Novak Djokovic est le premier joueur à remporter 40 tournois Masters 1000. C'était sa 50e vicfoire sur le terrain du tournoi en salle de Paris.

C'était aussi sa 12e victoire sur Dimitrov en 13 affrontements. La seule victoire du Bulgare date de... 2013, à Madrid.