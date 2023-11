Il fallait que quelque chose se produise avec Juraj Slafkovsky. Son trio se faisait malmener depuis quelques parties, sa confiance était minée et une nouvelle approche s'imposait. Ou bien réduire ses tâches afin de lui ôter un peu de pression, ou bien lui donner un vote de confiance en même temps qu’un défi en le collant aux meilleurs joueurs de l’équipe.

S’il y a un élément positif à retenir du revers de 6-3 subi face aux Blues à St-Louis, samedi, c’est la façon dont Slafkovsky a répondu au fait d'être muté à la gauche de Nick Suzuki et Cole Caufield. Le jeune homme, qui a été au centre des conversations toute la semaine, s’est mis dans le match tôt dans la rencontre en marquant son premier but de la saison en supériorité numérique, puis il a enchaîné avec une autre bonne chance du haut de l’enclave lors du jeu de puissance suivant.

À égalité numérique, on le sentait impliqué au sein du premier trio, à se placer en soutien lors des batailles pour la rondelle et à découvert au moment d’attaquer. Il voulait le disque.

Le premier choix au total du repêchage de 2022 a cadré quatre lancers alors qu’il n’en avait jamais récolté plus de deux dans un match cette saison. Et on notera qu'en tout début de troisième période, Slafkovsky a soutiré la rondelle au défenseur adverse et a attaqué par le centre afin de donner à son équipe une autre bonne chance de marquer.

Le genre d’action positive qui lui a valu une bonne note de son entraîneur.

Il a eu plusieurs touches de rondelle et il a fait de bonnes choses avec, a dit l'entraîneur-chef St-Louis aux journalistes présents sur place. Il avait l’air à l’aise. J’ai trouvé qu’il se passait quelque chose chaque fois que son trio était sur la glace, et ça avait souvent à voir avec ses jeux ou les décisions qu’il prenait

C'est la situation de deux de ses coéquipiers qui a mené à ce changement d’affectation.

La blessure qu’a subie Rafaël Harvey-Pinard jeudi en Arizona a ouvert à Slafkovsky une porte qui serait peut-être restée fermée, n'eût été de cette mésaventure. Mais ce n’est pas pour rien que le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Le match de samedi marquait également le retour de Christian Dvorak dans la formation. Il était évident à le voir aller à l’entraînement que Dvorak serait en uniforme dès le moment où il aurait franchi l’absence minimale de 10 matchs et 24 jours requise après qu’un joueur a été placé sur la liste des blessés à long terme.

Avec un joueur de centre en plus, St-Louis était devant l’option de déplacer l’un de Dvorak ou Alex Newhook à l'aile. Il a choisi de valoriser le jeu responsable de Dvorak ainsi que ses qualités aux mises en jeu.

En même temps, St-Louis n’avait pas de grandes attentes envers un joueur qui disputait son premier match de la saison. Il aurait été étonnant de lui confier Slafkovsky en espérant que Dvorak puisse le relancer. Et puisqu’il était assez évident que le trio de Sean Monahan resterait intact étant donné son rendement, on comprend un peu mieux pourquoi le grand Slovaque a pris la place de Harvey-Pinard.

Mais ce qui est au centre de cette décision, c’est que St-Louis estime que Slafkovsky a fait assez de progrès défensivement pour qu’il soit devenu une option sur le trio de Suzuki et Caufield. Peut-être n’avait-il pas le choix que de parler ainsi après avoir pris cette décision, mais malgré le fait que leur trio a reçu sa large dose de Robert Thomas – et que le jeune leader des Blues a connu une bonne soirée – Slafkovsky n’a pas mal paru face aux gros canons des Blues.

Certes, il était sur la glace sur le but de ce même Thomas, mais il était au rendez-vous sur son repli défensif, alors que ses deux compagnons de trio étaient derrière le jeu.

Il y a encore des moments où ça paraît qu’il a 19 ans, mais je me sens confortable de l’envoyer dans la mêlée parce qu’il est vigilant défensivement, a indiqué St-Louis. Si tu joues sur ce trio-là, tu vas avoir des confrontations plus difficiles, mais je n’ai pas trouvé qu’il a été exposé ce soir à ce niveau-là. Mais je ne m’attendais pas non plus à ce qu’il le soit.

D’autres joueurs se sont mis dans l'eau chaude, cependant.

Jordan Kyrou a été une menace constante avec trois points pour les Blues. Photo : AP / Jeff Roberson

Nourrir l'attaque adverse

Le Canadien est rentré d’un périple de trois matchs sans revendiquer de victoire. St-Louis estime que l’équipe a joué à Vegas son meilleur match sous ses ordres lors d'une défaite en tirs de barrage, sauf qu’elle a enchaîné avec deux performances où l’exécution a fait défaut.

Il n’y a eu qu’une seule séance d’entraînement durant ce voyage, soit la veille de la rencontre en Arizona. Cette pratique visait d’abord et avant tout à mieux gérer les montées offensives de l’adversaire, ce qui est aux yeux de St-Louis l’un des aspects que le Tricolore doit corriger.

La meilleure façon de corriger cela, c’est de prendre de bonnes décisions à la ligne bleue, de manière à ne pas alimenter l’attaque de l’autre équipe , a précisé l’entraîneur-chef mardi.

Or, deux jours après avoir vu les Coyotes tournoyer abondamment dans sa zone, le Tricolore a donné aux Blues ce qu’il espérait éviter.

Sur le premier but du match, un cafouillage de Mike Matheson à la ligne bleue offensive a provoqué un surnombre dont Jordan Kyrou et les Blues ont profité à leur deuxième tentative.

Les Blues ont été en mesure de prendre beaucoup de vitesse en zone centrale et d’appliquer énormément de pression sur les défenseurs. Matheson et Johnathan Kovacevic semblaient si débordés que St-Louis a jugé bon les séparer à compter de la deuxième période.

Ça n’a pas tout réglé.

On a alimenté leur attaque, on a alimenté leurs montées, a regretté Dvorak. On a été victimes de revirements, y compris moi. On a des trucs à nettoyer.

Le revirement auquel Dvorak fait référence a mené au troisième but des Blues, en milieu de rencontre. Un jeu inutilement risqué qui est survenu alors que le Canadien semblait reprendre l’ascendant sur le match. Ce nouvel écart de deux buts lui a drôlement compliqué la vie par la suite.

Le CH ne pourra pas toujours revenir de l’arrière ou miser sur ses gardiens pour le tirer d’embarras.