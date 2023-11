Le Canadien malmené par les Blues à Saint Louis

Brandon Saad a réussi le but qui serait déterminant au milieu de la deuxième période, samedi, alors que les Blues ont remporté 6-3 leur match face au Canadien de Montréal, samedi à Saint Louis.

Brayden Schenn et Jordan Kyrou ont chacun récolté un but et deux passes, tandis que Alexei Toropchenko, Robert Thomas et Kasperi Kapanen ont réussi les autres filets des Blues. Celui de Kapanen a été inscrit dans un filet désert.

Joel Hofer a bloqué 30 tirs.

Juraj Slafkovasky, Brendan Gallagher et Nick Suzuki ont riposté pour le Canadien, qui a conclu un voyage de trois matchs avec une fiche de 0-2-1.

Samuel Montembeault a fait 29 arrêts.

Le CH va retrouver ses partisans mardi soir, contre le Lightning de Tampa Bay.

Nous sommes une jeune équipe mais nous ne pouvons pas faire seulement acte de présence, a dit Suzuki, au sujet du match de samedi. Nous avons beaucoup de choses à raffiner en vue de notre prochain match.

Le score était serré quand Toropchenko et Schenn ont marqué à 3:03 d'intervalle, tôt au troisième engagement.

Le premier a converti une échappée et le deuxième a profité d'une courte passe de Kyrou, à l'embouchure droite.

Saad a porté le score à 3-1 grâce à un tir dans la lucarne, à 13:03 en deuxième période.

Une minute et 45 secondes plus tard, Gallagher a répliqué avec son quatrième but de la saison. Il amassait un quatrième point en deux matchs.

Posté au cercle gauche, il a saisi une remise de Sean Monahan et a touché la cible à l'aide d'un tir sec.

Thomas a enfilé l'aiguille à 16:37 au premier vingt.

Il s'est créé de l'espace en échappant à Mike Matheson avant de marquer d'un tir des poignets, du cœur de la zone adverse.

Thomas a inscrit un but à chacun de ses trois derniers matchs.

Kyrou avait fait mouche à 1:24 avant la réplique de Slafkovsky, à 4:01.

Tôt dans le match, Schenn a repris une rondelle derrière le but et l'a dirigée à l'embouchure gauche, où Kyrou a signé un deuxième but cette saison.

Tout premier choix lors du repêchage de 2022, Slafkovsky a créé l'impasse avec son premier filet de la campagne.

Il a marqué de près du côté rapproché après un bel échange avec Alex Newhook, le long de la rampe.

Il a bien fait, il a joué avec intensité, a dit Suzuki, au sujet de Slafkovsky. Il crée des occasions. Ses habiletés complètent bien la façon dont on joue, moi et Cole.

Il leur amène un gros gabarit, a ajouté l'entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis. Il patine bien et il n'est pas commode à déplacer aux alentours du filet.

Gallagher a obtenu l'autre passe sur la séquence.

Hofer a notamment frustré Cole Caufield à bout portant, dans la 12e minute du deuxième tiers.

Après le but dans un filet désert de Kapanen, Suzuki a fait dévier avec succès un tir de Caufield.

Christian Dvorak du Tricolore disputait un premier match cette saison, à la suite d'une blessure au genou.

Rafaël Harvey-Pinard était absent en raison d'une blessure au bas du corps subie jeudi, en Arizona.

Les Blues se trouvent dans un séjour de quatre matches à la maison qui inclura aussi des visites des Jets et des Coyotes, mardi et jeudi.

Vendredi, la formation s'est imposée 4-1 face aux Devils du New Jersey.