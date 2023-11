Dimitrov surprend Tsitsipas au Masters de Paris

Le Bulgare Grigor Dimitrov a eu besoin de trois longues manches et d’un peu plus de 2 heures et demie de jeu, samedi, pour vaincre le Greg Stefanos Tsitsipas (no 7) en demi-finale du Masters 1000 de Paris.

Dimitrov l’a remporté 6-3, 6-7 (1/7) et 7-6 (7/2) pour obtenir son billet pour la deuxième finale Masters 1000 de sa carrière. Cette victoire est d’autant plus étonnante que Dimitrov ne comptait qu’une seule victoire en sept confrontations face à Tsitsipas dans les rangs professionnels.

Dimitrov a amorcé la rencontre en force avec un bris dès le deuxième jeu de la manche initiale. Fonçant en avant 3-0, il signait la manche au bout de 40 minutes de jeu.

La logique du service a été respectée jusqu’à la tenue d’un jeu décisif qu’a complètement dominé Tsitsipas pour forcer la tenue d’une manche ultime. Au passage, il a quand même sauvé deux balles de manches.

Publicité

Les deux joueurs ont échangé coup pour coup dans la troisième manche au terme de laquelle Dimitrov a savouré une petite revanche en servant sa propre médecine à Tsitsipas au bris d’égalité.

Dimitrov est le sixième joueur non classé parmi les têtes de série dans les huit dernières éditions du tournoi à atteindre la finale.

Il y affrontera le gagnant de l’autre demi-finale opposant le Serbe Novak Djokovic (no 1) au Russe Andrey Rublev (no 5). À noter que Djokovic affiche un dossier parfait de huit en huit dans le carré d'as de ce tournoi en salle.