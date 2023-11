Katie Vincent et Sloan MacKenzie en or aux Jeux panaméricains

Les canoéistes et kayakistes canadiens ont gagné quatre médailles dans les épreuves de sprint aux Jeux panaméricains, samedi, à Santiago.

Sloan MacKenzie et Katie Vincent ont gagné l’or au C2 500 m. Elles ont devancé des embarcations du Chili (Maria José Mailliard Rodriguez et Paula Beatriz Gomez Morales) et de la Colombie.

Au K4 500 m, le Canada a gagné l’argent. L’équipage composé de Nicholas Matveev, Pierre-Luc Poulin, Laurent Lavigne et Simon McTavish a cédé 0,48 s à l’Argentine. Les États-Unis ont complété le podium.

Courtney Stott et Madeline Schmidt ont pris la troisième place au K2 500 m. Des équipes du Mexique et d’Argentine ont pris les deux premières positions.

Publicité

Connor Fitzpatrick a également remporté le bronze en C1 1000 m, derrière le Cubain José Ramon Pelier Cordova et le Brésilien Isaquias Guimares Queiroz.

En trampoline, le duo de Keegan Soehn et Rémi Aubin ont gagné l'argent à l'épreuve synchronisée.

En softball, l'équipe canadienne a battu le Mexique 7-0 en petite finale pour gagner la médaille de bronze.

En triathlon, les Canadiens Brock Hoel, Emy Legault, Liam Connor Donnelly et Dominika Jamnicky ont gagné le bronze dans l'épreuve du relais mixte, derrière les Brésiliens et les Américains.