TEMPE, Arizona – Où que vous soyez à l’intérieur du Mullett Arena, vous avez une chance d’attraper un t-shirt lorsque les animateurs lancent à bout de bras. C’est intime à ce point.

Les Coyotes de l’Arizona en sont à leur deuxième saison à évoluer dans l’amphithéâtre de l’université Arizona State, où 4600 personnes peuvent se réunir en toute convivialité pour assister à du hockey de la Ligue nationale.

C’est en même temps agréable et peu crédible.

Les Coyotes vivent un interminable roman-feuilleton qui a fait d’eux les têtes de Turc de la LNH. Leur incapacité à assurer leur pérennité à travers la construction d’un nouveau domicile entretient sans cesse l’incertitude et les manques à gagner.

Ils ont essuyé un autre revers le printemps dernier quand un référendum local leur a refusé le projet de nouvel amphithéâtre qu’ils préparaient depuis longtemps.

La possibilité que la Ligue nationale hisse finalement le drapeau blanc et qu’elle autorise le déménagement des Coyotes ne peut être exclue, mais la LNH s’acharne et continue de les aider à dénicher un autre terrain viable pour la construction d’un amphithéâtre qui, cette fois, obtiendrait l’aval des autorités locales.

Les Coyotes espèrent avoir quelque chose à présenter d’ici le début du mois de janvier.

Il reste qu'au milieu de ce sempiternel problème, il y a une équipe de hockey qui veut vivre.

Bien des gens devaient penser qu’après la fin du projet d’aréna, c’en était fait de nous, mais on était de retour sur le terrain pour faire du recrutement , a expliqué le directeur général des Coyotes, Bill Armstrong, lors d’un entretien avec Radio-Canada Sports.

Là où ils le souhaitaient

À l’origine, Armstrong avait conçu un plan qui alignait la pleine compétitivité des Coyotes avec l’ouverture de leur nouveau domicile. Même si le projet d’aréna est tombé à l’eau, la reconstruction sur la patinoire, elle, maintient la même trajectoire.

Tout avait été clair dès le départ, a expliqué l’entraîneur-chef André Tourigny, qui avait été embauché en 2021 sur la base de ce plan. C’était deux années passées à accumuler des actifs, à reconstruire et à aller chercher le plus de choix et de jeunes possible. Ensuite, c’était de commencer à améliorer l’équipe en entrant de bons vétérans qui vont entourer les jeunes qu’on sera allé chercher.

On est exactement là où Bill et le propriétaire avaient dit qu’on serait.

Certains joueurs ont signé des contrats d’un an avec les Coyotes et seront certainement envoyés sous d’autres cieux à la date limite des transactions si l’équipe n’est pas dans le portrait des séries, mais la priorité n’est plus de toujours penser aux espoirs et aux choix de repêchage.

Il faut dire qu’à cet égard, la besace des Coyotes est bien remplie. Ils possèdent 20 sélections dans les trois premières rondes des trois prochains repêchages, et ils ont déjà une pépinière d’espoirs qui justifie que les Coyotes déploient sur le terrain la plus grosse équipe de développement de la ligue (dixit Armstrong) pour assurer un suivi.

Les performances dans le premier mois du calendrier suggèrent que les Coyotes sont bel et bien rendus ailleurs et qu’ils ne seront plus une équipe de fond de grille. Ils ne font pas partie de la crème de l’Association Ouest, Armstrong en convient, mais il n’est pas farfelu qu’ils puissent lutter pour une place en séries.

Maintenant on est dans un mode où l’on veut jouer des matchs significatif , a dit Armstrong qui, à l’instar de Tourigny, a signé une prolongation de contrat cet été.

On verra où cela nous mène.

Le DG se réjouit que son organisation ait été au rendez-vous quand la Ligue nationale a pris un virage offensif au cours des dernières années. Selon les données de SportsLogIQ, sa formation arrive présentement au premier rang de la Ligue nationale en termes de temps passé en zone offensive. Le Canadien en a fait les frais, jeudi soir, en étant coincé pendant de longs moments dans son territoire.

Ouvrir en mode plein écran Logan Cooley (photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Encore un peu de patience

Les Coyotes perdent peut-être moins d’argent au Mullett Arena qu’ils en perdaient jadis à Glendale, mais le manque de revenus continuer de les forcer à dépenser judicieusement.

La différence, c’est que lorsque l’équipe se concentrait sur l’acquisition d’actifs, elle acceptait d’absorber de mauvais contrats de manière à mettre la main sur les cadeaux de remerciement qui venaient avec.

Cet été, les Coyotes ont réussi à attirer dans le désert des joueurs comme Mat Dumba, Jason Zucker et Alex Kerfoot, de bons joueurs capables de rendre l’équipe meilleure. Mais Armstrong ne va pas pour autant accélérer le processus sous prétexte qu’il voit des signaux positifs.

Les jeunes talents prometteurs sont nombreux, autant à Tempe que dans la Ligue américaine, mais il va continuer à se montrer patient avec leur éclosion.

Quand tu veux faire pousser un arbre, tu plantes les semences, tu achètes de l’engrais, tu arroses bien et tu espères qu’il y ait du soleil, mais tu ne le feras pas pousser plus vite, a rappelé Armstrong. Les joueurs prennent du temps. Regardez Jack Hughes, qui a récolté 21 points à sa première saison et 31 à sa deuxième. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Mais il ne l’a pas été dès le départ, ça a pris un certain temps. Nous avons plusieurs jeunes joueurs et ça va prendre un certain temps là aussi.

Logan Cooley est bien sûr l’un des premiers noms qui viennent à l’esprit lorsqu’on parle de la horde de jeunes joueurs des Coyotes, mais Armstrong s’emballe aussi pour un autre choix de première ronde au repêchage de 2022, le défenseur québécois Maveric Lamoureux.

Dès le premier jour, c’est une personne tellement positive qui a illuminé notre vestiaire, a raconté le DG. Il a toute une éthique de travail, il écoute et il apprend. Il me rappelle vraiment Colton Parayko. En un été, en retournant chez lui, il a gagné 17 livres de muscles. C’est incroyable. Il est devenu un meilleur joueur de hockey et il s’améliore constamment.

Au dernier camp d’entraînement, tout juste avant qu’on le renvoie dans le junior, il a été notre meilleur joueur lors d’un match préparatoire à Vegas. De grands défenseurs droitiers de 6’7 qui tirent la rondelle de cette façon et qui couvrent autant d’espace, ça ne se trouve juste pas.

Il y a encore au sein de cette organisation le rêve de faire arrimer le produit sur la glace avec un nouvel amphithéâtre. Ce projet n’a suscité que de la désillusion jusqu’à maintenant, mais sur la glace, à tout le moins, les Coyotes peuvent être désormais pris au sérieux. Là où ils en sont dans leur courbe de progression ressemble beaucoup à la situation du Canadien. Et comme à Montréal, l’entraîneur-chef veille à ce que la culture soit saine et que des fondations solides permettent de gagner un maximum de matchs.

Sur le plan hockey, on est très enthousiastes par rapport à notre banque de jeunes joueurs, notre banque de choix au repêchage, notre situation à l’égard du plafond salarial, et le fait qu’on a une équipe excitante et compétitive sur la glace, a résumé Armstrong. L’aréna c’est une chose, mais on a géré de la déception auparavant et maintenant on souhaite avoir de bonnes nouvelles en janvier. Ça nous permettrait vraiment de devenir une concession élite dans la Ligue nationale

Après plusieurs mirages, l’équipe dans le désert est due pour une oasis.