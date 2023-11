La ligne offensive des Alouettes de Montréal sera amputée d’un gros morceau, samedi, dans la demi-finale de l’Est contre les Tiger-Cats de Hamilton, puisque Pier-Olivier Lestage ne sera pas en mesure d’occuper son poste de garde à gauche.

Touché au genou dans la victoire de 22-20 des Moineaux contre ces mêmes Tigers-Cats, samedi dernier, Lestage n’a pas participé aux entraînements cette semaine et cédera sa place à Philippe Gagnon, dont le nom figure parmi les partants dans la liste dévoilée par le club vendredi.

C’est une lourde perte pour les Alouettes, celle de notre joueur par excellence cette année , a souligné le vétéran garde à droite Kristian Matte, qui a toutefois vu neiger depuis que Montréal l’a repêché en 2010.

[Lestage] travaille très fort toutes les semaines. Il pousse les gens, a soutenu Matte. Mais en même temps, on a beaucoup de réservistes qui sont très, très bons — des gars qui étaient des partants, comme Philippe Gagnon, qui pourrait être partant n’importe où. Ça nous enlève quelque chose, mais Philippe va nous apporter quelque chose d’autre. Sean [Jamieson] est aussi là cette semaine, Landon Rice est là aussi. Tous les gars qu’on a en réserve étaient partants à un moment ou à un autre. On a confiance en nos gars.

Oui, Matte a bien prononcé le nom de Sean Jamieson, qui était assis à ses côtés en conférence de presse et qui sera le grand revenant au sein de la formation des Alouettes.

Jamieson n’a pas joué de la saison, lui qui a été opéré il y a près d’un an pour réparer une déchirure ligamentaire au genou gauche. Son nom figure sous celui de Philippe Gagnon au poste de garde à gauche pour le match de samedi.

Les Alouettes auront justement besoin de toutes leurs ressources contre Hamilton, selon le quart-arrière Cody Fajardo, qu’on sent déterminé à mettre son empreinte sur un match éliminatoire d’envergure.

Il faut faire courir la défense le plus possible, fatiguer ces joueurs-là. Ce sera un long match de football avec des hauts et des bas, a prédit Fajardo. C’est une excellente équipe de football qui nous proposera le meilleur de ce qu’elle peut offrir, et nous ferons de même. […] Je crois que ce sera un de ces classiques de la LCF, un match qui va se décider dans les trois dernières minutes du quatrième quart. C’est dans ce genre d’adversité qu’on voit ce qu’une équipe a dans le ventre. Notre objectif, c’est d’avoir encore une chance quand on arrive au quatrième quart.

De l’autre côté, c’est le quart-arrière Matt Shiltz qui sera le partant des Tiger-Cats, mais l’entraîneur de l’équipe Orlondo Steinauer a l’intention de donner des séries à l’attaque à son autre quart, Bo Levi Mitchell.

Affronter deux quarts-arrière aux profils différents, c’est un défi qu’abordent avec confiance les Alouettes.

On a réussi, en quatre matchs contre eux, dont trois en saison, à aller chercher des victoires, a rappelé le maraudeur Marc-Antoine Dequoy. Il y avait des différences de quarts-arrière dans chacun des matchs, et même des différences de coordonnateurs offensifs. La mentalité, c’est que ce n’est pas la même équipe qu’on a affrontée en début d’année ou même la semaine dernière. Tu vas chercher ces outils-là pour te concentrer à ce que ce soit une nouvelle semaine et non la même semaine qu’avant. Ça rend ça plus intéressant, plus dynamique.

Comme s’il fallait ajouter à la familiarité entre les deux équipes, ce sera la troisième demi-finale de l’Est de suite entre les Alouettes et les Tiger-Cats. Montréal a gagné la plus récente 28-17 avant de s’incliner devant les Argonauts de Toronto la semaine suivante.